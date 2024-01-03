السودان.. تصاعد وتيرة المعارك غداة توقيع خارطة الطريق

غداة توقيع إعلان سياسي، تصاعدت وتيرة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط دعوات ((مدنية)) إلى ضرورة عفد لقاء مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من أجل وقف الحرب، وإنقاذ البلاد من التفتت.

وتصاعدت المعارك، إذ استهدف الجيش السوداني، أمس، مناطق تمركز قوات الدعم السريع في مناطق السوق العربي وجبرة والصحافة، والأخيرة قريبة من مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وفي الأحياء الجنوبية الشرقية، قصف الجيش، تمركزات ((الدعم السريع)) في مناطق أركويت والطائف والمجاهدين، وفق تقارير صحافية محلية. في المقابل، استهدفت قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة محيط مقر قيادة الجيش وسلاح الإشارة.

يأتي هذا التصعيد، غداة توقيع قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) بالسودان، إعلان ((أديس أبابا))، للعمل على وقف الحرب في البلاد.

وقال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية ((تقدم))، عبد الله حمدوك: ((لسنا الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، ولكن الشعوب الحية هي التي تحوّل الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر)). وتابع في بيان نشره عبر موقع ((إكس)): ((لذلك أجدد دعوتي إلى قيادة القوات المسلحة للقاء عاجل، نتدبر فيه سبل وقف الحرب، وإنقاذ بلادنا من التفتت)).

ويشمل الإعلان -الذي وقعه من جانب القوى المدنية عبد الله حمدوك، فيما وقَّعه الفريق أول محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، عن قوات الدعم السريع- قضايا من بينها: ((وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة))، بحسب بيان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية.

وكبادرة حسنة النية، تعهدت قوات الدعم السريع بـ ((إطلاق سراح 451 أسيراً، وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مناطق سيطرتها))، بحسب الإعلان.

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