عشرات القتلى والجرحى بانفجارين في كرمان الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن 103 شخصاً قُتلوا وأُصيب عشرات في انفجارين، أمس، قرب مقبرة في مدينة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتل مسؤول العمليات الخارجية في ((الحرس الثوري)) قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مُسيّرة أمريكية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجار أول، ثم انفجار ثان بعد نحو عشر دقائق خلال المراسم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، مشيراً إلى مقتل العشرات.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، تسجيل 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 211 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ، حتى مساء أمس، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقالت وكالة ((نورنيوز)) التابعة لـ((المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني)) إن ((عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدية إلى المقبرة)).

أسطوانات غاز

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي قوله إنه ((لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز، أم أنها هجوم إرهابي)). وفي وقت لاحق، قال مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ كرمان إن ((الهجوم إرهابي)).

ونقلت وكالة ((رويترز)) للأنباء عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه سُمع دوي انفجار ثانٍ في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة عدة أشخاص.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً عن نائب محافظ كرمان، أن الانفجارين ناجمين عن ((هجوم إرهابي)). ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول، إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من التدافع بين الإيرانيين خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.

حقيبتان

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن حقيبتين تحملان قنابل انفجرت في مدخل المقبرة. وحسب رواية ((تسنيم)) فإن ((منفّذي الهجوم استخدموا على ما يبدو جهاز التحكم عن بُعد)). ونقل موقع البرلمان الإيراني عن ممثل محافظة كرمان في البرلمان، النائب حسین جلالي: ((على ما يبدو أن التفجيرين إرهابيان، باستخدام حزام ناسف)).

ونقلت وكالة ((إيسنا)) الحكومية نقلاً عن رئيس الطوارئ بمدينة كرمان، أن 50 شخصاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 40 شخصاً في التفجير الأول قرب مدخل مقبرة كرمان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز