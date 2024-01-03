إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو وتنديد أمريكي فرنسي

نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع ((تشجيع السكان)) الفلسطينيين على ((الهجرة))، وسط حديث عن مباحثات تجريها إسرائيل مع الكونغو بهذا الشأن.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديثه مع رئيس حزب ((همحنيه همملختي)) بيني غانتس، تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة.

وقال ماكرون في سياق الحديث إن ((التصريحات التي تتعلق بعملية الإخلاء ونقل السكان من غزة إلى دول أخرى أمر غير مقبول ومناقض لحل الدولتين)).

من جهته، أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أنهم لن يدعموا التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة. وأكد دي ريفيير معارضة فرنسا بشكل صريح للتهجير القسري للسكان، بشكل عام بما في ذلك في غزة.

وذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار ((سخيفة))، مضيفاً إن ((الشيء المهم هو إنهاء العملية العسكرية)).

وفي واشنطن، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن ((الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة))، واصفاً إياها بأنها ((غير مسؤولة، وسط أنباء عن إجراء تل أبيب مباحثات مع الكونغو وعدد من الدول لقبول مهاجرين من غزة)).

ورفضت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصريحات الوزيرين، وقالت عبر منصة إكس ((يجب ألا يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة)).

وتجاهل بن غفير التصريحات الأمريكية، وقال في بيان ((أنا أقدر حقاً أمريكا، لكن مع كامل الاحترام، نحن لسنا نجمة أخرى في العلم الأمريكي))، (إشارة إلى تمثيل الولايات الأمريكية بالنجوم في علم الولايات المتحدة الأمريكية))، وأضاف إن ((الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني))، وفق تصريحه.

كما جدد سموتريتش، تصريحاته المستفزة تجاه الفلسطينيين، داعياً إلى تهجيرهم من قطاع غزة.

وكثيراً ما لمحت إسرائيل أو تحدثت صراحة عن رغبتها في تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وذلك بعدما أجبرت ما يقترب من مليوني شخص على ترك منازلهم.

وحسب صحيفة ((زمان يسرائيل))، فإن مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها ((ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة)).

وأوضح مصدر حكومي رفيع للصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين ((يجرون محادثات مع دول أخرى لاستقبال مهاجرين))، من دون ذكر هذه الدول. في الأثناء، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز،، إن إسرائيل دأبت على التهجير القسري خلال عقود من الاحتلال غير القانوني.

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