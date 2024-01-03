وتيرة قصف غزة تتصاعد رغم 89 يوماً من الحرب

لليوم الـ 89 على التوالي، واصلت إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر بتكثيف القصف الجوي على شمال ووسط وجنوب القطاع، مع إلقائها منشورات تدعو سكان مخيم النصيرات وسط القطاع لإخلاء منازلهم، رغم إعلانها سابقاً أنه ((منطقة آمنة)).

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس أن الجيش قام بنشر منشورات تدعو سكان 7 أحياء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وقال شهود إن مقاتلات إسرائيلية دمرت عدداً من أبراج ((عين جالوت)) وقصفت محيط شارع العشرين بالمخيم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستهداف مبانٍ سكنية عدة في محيط مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خان يونس، ما تسبب بحالة هلع شديد بين صفوف النازحين.

غارات

وأكدوا أن قوات إسرائيلية نفذت قصفاً كثيفاً على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط سماع دوي انفجارات في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

كما شن الجيش غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوباً، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من الطائرات الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

كما أشارت المصادر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع غارات جوية، ما أدى إلى مقتل العشرات.

اشتباكات

ويأتي استمرار القصف بالتوازي مع معارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات إسرائيلية بمختلف محاور القطاع، وأفاد شهود بوقوع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات في مخيم المغازي وسط القطاع. وأكدت فصائل فلسطينية أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع ((هيرمز 900)) بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة. وأضافت إنها استهدفت جرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة ((شواظ)) وقذيفة ((الياسين 105)).

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22313 قتيلاً منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 128 شخصاً قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفاً، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وقف الحرب

في الاثناء، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق. كما نددت الصحة العالمية بالقصف الذي استهدف مقراً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع، واصفة هذا القصف بأنه ((غير مقبول)).

مقتل ضابط

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة، دون إضافة تفاصيل أخرى عن مقتله.

وبمقتل الضابط، ارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر إلى 509، بينهم 175 قتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

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