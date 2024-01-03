نجاح وساطة إماراتية لتبادل 478 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب.

وقد أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.

وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا أمس الأربعاء تبادل نحو478 أسير حرب، في أول عملية تبادل رسمية بينهما منذ أشهر عدة، في خضم تصاعد الضربات المتبادلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام ((إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكرياً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف)).

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ((أكثر من 200 من جنودنا ومدنيينا عادوا من الأسر لدى الروس)).

وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، استعادة 230 جندياً أوكرانياً بالضبط خلال ((التبادل التاسع والأربعين)) بين كييف وموسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأكدت كييف وموسكو أن التبادل حدث بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك مهم لروسيا في العديد من الملفات الإنسانية والاقتصادية وفي قضايا الطاقة.

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