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أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: إنجازات محمد بن راشد العملاقة عززت موقع الإمارات عالمياً

1/3/2024 7:27:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan) قال أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، مقاليد الحكم في إمارة دبي، كان بمثابة انطلاقة جديدة، وتحولاً جوهرياً في مسيرة النهضة والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما القطاعات كافة.
وأكدوا أن الإنجازات العملاقة والمتتالية التي حققها سموه منذ توليه الحكم في دبي، عكست رؤيته الثاقبة وخبراته وتجاربه في تكوين فرق عمل، ووضع خطط شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤية إمارة دبي وغاياتها الاستراتيجية، وأن إنجازات سموه العملاقة التي تحققت بوقت قياسي، أسهمت في تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة العالم المتطور، المنفتح والباحث دائماً عن الرقي والوصول إلى المركز الأول.


وقالت ميرة سلطان السويدي، إن تولي سموه مقاليد الحكم في دبي، شكّل انطلاقة جديدة، في مسيرة النهضة والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما القطاعات كافة في الإمارة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، كمركز دولي للاستثمار وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، مهمة تطوير القطاعات الحيوية كافة في الإمارة، ورفع مستوى المعيشة، ودعم القيادات الشابة لتولي المناصب الإدارية، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع المبادرات والتوجيهات والقرارات التي أطلقها سموه، تعكس مدى حرصه الشديد على تعزيز مكانة الإمارة، وتصدرها العديد من المؤشرات الدولية المعنية.
رؤية وخبرة
وأشار سالم حمد بالركاض العامري، إلى أن الإنجازات العملاقة والمتتالية التي حققها سموه، عكست رؤيته الثاقبة وخبرته وتجاربه في تكوين فرق عمل، ووضع خطط شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤية إمارة دبي وغاياتها الاستراتيجية، الأمر الذي ساهم في تحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: تحتل إمارة دبي، بفضل رؤية سموه، مركزاً بارزاً في الخريطة العالمية، نظراً لما تمثله من تميز وتفرد في معايير النمو والتطور وتحقيق الإنجازات الهائلة، وأن الإنجازات التي تحققت على يديه والمشاريع الطموحة التي تلوح في أفق المستقبل القريب والبعيد، ما كان لها أن تتحقق، لولا قدرات سموه ورؤاه السامية، التي تستهدف التنمية والازدهار الشامل في جميع المجالات.
وقالت مضحية سالم المنهالي، إن الإنجازات التي تحققت، ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي طالما كان صاحب الخير والعطاء والمبادرات الكريمة التي يتحلى بها القادة العظماء، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، هي ذكرى مهمة، تعني الكثير لكل مواطن على أرض هذه الدولة المعطاءة.
وأشار مروان عبيد المهيري إلى أن الأعوام الماضية التي مرت على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، تعتبر حافلة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، التي جاءت في فترة وجيزة، تؤكد على حرص سموه لدفع مسيرة التقدم في الدولة نحو الأمام، والمزيد من النجاح على كل الصعد.
وأكد سلطان سالم يعقوب الزعابي على الدور الفعال لسموه في رفع عجلة التقدم والنماء والرخاء في الدولة، الأمر الذي يشهد له القاصي والداني، ما دفع جهات عالمية إلى منح إمارة دبي أعلى الأوسمة، وصدارة العديد من مؤشراتها.


وقالت ناعمة الشرهان: «نتحدث اليوم عن زعيم الأفعال واللا مستحيل، القائد الفذ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ساهم، وبصورة كبيرة، في نهضة الدولة وإمارة دبي، متبعاً نهجاً قيادياً، ليواصل مسيرة القادة المؤسسين»، مشيرة إلى أن سموه منذ توليه المسؤولية، عمل على مواصلة مسيرة النمو السياسي والاقتصادي، وصولاً إلى أداء حكومي متميز.
كما أطلق العديد من الاستراتيجيات الحكومية التي ساهمت في تطوير الأداء، وتقييم جودة الأداء، حيث بدأت أغلب المشاريع الحديثة على يدي سموه، الذي حول دبي إلى مركز تجاري سياحي عالمي، وأصبحت دبي مدينة الأحلام.


وأكد حميد الطاير أن الاحتفاء بهذه «المناسبة»، هو احتفاء بنموذج فريد للقادة الذين نجحوا في صناعة التاريخ، وتحويل الأفكار إلى سلسلة من الإنجازات النوعية، على مختلف الأصعدة. وأضاف الطاير قائلاً: «هذه المناسبة تجسد مرحلة عظيمة ومشرقة، تمكنت فيها دبي، بقيادة سموه، من تحقيق منجزات ونجاحات أسهمت في تعظيم الدور الريادي والمكانة المستحقة لها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».
وقالت منى حماد: «إن الرابع من يناير، علامة فارقة في تاريخنا الوطني، ونقطة تحول تاريخية في مسيرة تطوير ورقي دبي». وأضافت أن رؤية سموه الرائدة، ساهمت بشكل كبير في تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للابتكار والتقدم، في ظل الإنجازات التي قامت على أسس قوية لتحقيق الازدهار والاستدامة في مختلف المجالات وشتى القطاعات.

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