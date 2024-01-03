محمد بن راشد .. سعادة ورفاهية المواطن في صدارة الأولويات

تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بذكرى مرور 18 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، وهي مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة لدى أبناء الوطن، ولها صدى عميق ترك في أعماقهم علامات مضيئة للغد والمستقبل المشرق، بحكمة قائد استثنائي حقق الريادة والأمان لإسعاد شعبه وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه متجسدة بالصحة والتعليم والاسكان والتمكين والفرص الوظيفية والاقتصادية ، نظراً إلى الدور المحوري الذي لعبه سموه في مسيرة ازدهار وتفوق دولة الإمارات، التي حققت إنجازات متميزة ممهورة بصدارة دولية في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات مختلفة.

ولطالما أكدت رؤية سموه وكلماته دوماً على أن بناء الوطن والإنسان هو أكبر وأعظم هدف في الحياة، و أن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، والاهتمام به وخدمته هما أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة، خصوصاً الفئات محدودة الدخل، حيث يعد الإنسان محور اهتمام الخطط الحكومية في دبي.

وأسهمت قيادة سموه الاستثنائية في تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين ومستواهم المعيشي، وكذا في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما ترجمه التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء التي جعلت الإمارات في قلب خريطة الريادة العالمية.

ويعد سموه قائداً متفرداً أرسى مدرسة قيادية ركيزتها الأساسية بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، وبات نهج سموه القيادي بوصلة تهتدي بها القيادات على مستوى العالم في شتى المجالات، وبفضل توجيهات سموه ورؤيته الاستشرافية حققت الدولة إنجازات نوعية فريدة في مختلف المجالات التنموية على المستوى العالمي، وألهم نهج سموه الفريد في الإدارة والفكر والعمل الأجيال مفاهيم القيادة، وصناعة التميز في بناء الأوطان، ويرسم سموه بالعزيمة مسيرة التفرّد التي تستبق الحاضر، وتستشرف آفاق المستقبل في مختلف المجالات، وجعل أبناء الوطن قادرين على تحويل المستحيل إلى واقع، والتحديات إلى فرص حقيقية.

رؤية شاملة

وترجم سموه هذا النهج من خلال رؤية متكاملة وشاملة أساسها التميز والإبداع في العمل، ما مكّنه من إرساء تجربة فريدة في الأداء الحكومي، ونجح سموه برؤيته الحكيمة في الانتقال بدبي من مركز اقتصادي إقليمي إلى وجهة عالمية للاستثمار والمستثمرين، وحاضنة عالمية لاستقطاب المواهب والتركيز على بناء الإنسان ودفع مسيرة التنمية المستدامة، والاستثمار في اقتصاد الفكر والمعرفة وصناعة المستقبل.

وأهم ما يميز رؤية سموه التخطيط الاستباقي والقدرة على قراءة المستقبل بكل تفاصيله، استناداً إلى خبرة سموه وعمله المتواصل على مدار سنين طويلة، ومواكبة سموه لجميع متطلبات العصر عبر التواصل مع العالم وتبادل الخبرات واستقطابها إلى الدولة عبر تشاركية في الرؤية والعمل من أجل الوصول بالإمارات إلى مصاف التنافسية العالمية، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.

وفي الرابع من يناير من عام 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، ويعتبر هذا اليوم محطة فارقة في تاريخ الدولة بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة، حيث أسهم سموه بحنكته وقيادته الرشيدة بوضع الدولة ودبي على وجه الخصوص على الخريطة الدولية، وجعلها محطاً للأعمال والسياحة والعيش الكريم، ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم تسارعت وتيرة الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي عبر التنافسية الدولية لتتبوأ الإمارات مكانة عالمية يشهد لها القاصي والداني.

ونمت وتيرة الإنجازات منذ تولي سموه مقاليد حكم الإمارة، وباتت دبي وجهة أولى لمختلف الأفراد من كل بقاع الأرض رغبة في العمل والعيش والسياحة. وفي الخامس من يناير 2006، انتخب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة، ومن ثم تولى سموه رئاسة مجلس الوزراء، وأعلن عن تشكيل أول حكومة جديدة بقيادة سموه في فبراير 2006.

خريطة التميز

أسهمت رؤية سموه واستشرافه للمستقبل وتوجيهاته السديدة في وضع الإمارات ودبي على خريطة التفوق والتميز والإبداع الحضاري العالمي، وتبقى الصدارة والرقم 1 شعار الجودة والتميز والتفوق لمسيرة أعوام من العطاء اللامحدود والريادة التي أنارت الطريق لدولة احتلت الصدارة خلالها بلا منافس، وباتت مرجعية العالم في التطور والنماء والاستدامة.

مبادرات

وحرص سموه على توظيف مناسبة توليه مقاليد الحكم في دبي في الرابع من يناير كل عام من أجل تقديم أعمال إنسانية ووطنية متعددة، وتوجيه الشكر إلى الفئات من أصحاب المساهمة البارزة في مسيرة الدولة التنموية وتقدمها. ففي يناير 2011، طلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من المهنئين بالذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، توجيه الميزانيات الإعلانية الخاصة بتلك المناسبة إلى الجمعيات الخيرية في الدولة، خاصة المشروعات التي تُعنى بالأيتام، في لفتة إنسانية تقديراً من سموه لهذه الفئة، وقال سموه آنذاك:

«بمناسبة تولينا مقاليد الحكم في إمارة دبي، أتمنى هذه السنة توجيه الأموال المخصصة للتهاني للجمعيات الخيرية في الدولة، وبالأخص للمشاريع ذات الصلة بالأيتام، لما في ذلك من تعميم للخير وإبراز لروح التماسك المجتمعي في دولتنا الحبيبة» وحرص سموه على الترحيب بــ30 يتيماً من أطفال الإمارات، التقاهم في منتجع باب الشمس الصحراوي بدبي، وقال لهم سموه: «جئت هنا إلى هذا المكان الصحراوي كي ألتقيكم كأولادي، فأنا اليوم والدكم».

تكريم الأمهات

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يناير 2012، تزامناً مع الذكرى السادسة لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، جميع مهنئيه لتوجيه جميع الاحتفالات بالمناسبة لتكريم الأمهات على أرض الدولة، وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس» في تلك المناسبة: «لا أحتاج احتفالات خاصة لتكريمي، بل نريد أن نحتفل بطريقتنا الخاصة، وبما يتناسب مع مجتمعنا ومع عاداتنا وتقاليدنا، نريد أن نكرّم في كل سنة فئة تستحق التكريم والاهتمام، ركزنا السنة الماضية على الأيتام، واليوم نريد أن نكرّم الأمهات، فهنّ سر وجودنا في هذه الحياة».

موظفو الخدمات

وواصل سموه هذا النهج في العام التالي، ففي يناير 2013، وجه سموه في الذكرى السنوية لتوليه مقاليد الحكم في دبي، بالاحتفاء بفئات موظفي الخدمات الأساسية العامة، كالمزارعين، وعمال النظافة والبناء، وسائقي المواصلات العامة، وخدم المنازل، وغيرهم.

وذلك في إطار حملة أطلقها، تحت عنوان «شكراً لكم»، وتقديم الشكر لهذه الفئات نظراً للجهود التي تبذلها، والدور الحيوي الكبير الذي تقوم به هذه الفئات، وإخلاصها في تقديم كل ما من شأنه أن يجعل الحياة في المجتمع الإماراتي سهلة وتبعث على السعادة والراحة، لذلك استحقوا الثناء والشكر من جميع أفراد المجتمع بلا استثناء، ما عكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وفي لفتة إنسانية حرص سموه على دعوة الجميع إلى شكر هذه الفئات، وتقديم هدايا رمزية لهم، ومشاركة صورهم مع المجتمع عبر صفحة سموّه في منصة «إكس»، أو عبر صفحاتهم الشخصية، أو من خلال وسائل الإعلام، لأن الهدف هو نشر مظاهر الخير والرحمة والتعاطف في مجتمعنا.

شكراً خليفة

وفي يناير 2014 أعلن سموه إلغاء الاحتفالات بذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي، وإطلاق حملة لتقديم الشكر والعرفان إلى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على الجهود والمبادرات التي قدّمها للوطن، والتي أسهمت في رفعته وعزته وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وقال سموه آنذاك في تغريدات عبر حسابه على منصة «إكس»:

«تعوّدنا في الـ4 من يناير من كل عام إلغاء الاحتفالات بيوم الجلوس، واستبدالها بحملة نتوجه فيها بالشكر إلى فئة مهمة في المجتمع، وفي هذا العام، سيكون تقديرنا وشكرنا وعرفاننا لصاحب الجهود والمبادرات التي لامستنا جميعاً، الشكر لرئيس الدولة خليفة بن زايد #شكراً_خليفة».

حماة الوطن

وحرص سموه على الاحتفاء بحماة الوطن وتوجيه الشكر لهم، فوجه في يناير 2015 بتحويل احتفالات ذكرى توليه مقاليد الحكم في الإمارة إلى حملة وطنية للاعتراف بجميل حماة الوطن من أبناء القوات المسلحة ومنتسبي رديفاتها من الأجهزة الشرطية والأمنية، ووجه سموه الاحتفالات لتوجيه الشكر والعرفان لأبناء القوات المسلحة في الدولة، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات إلى توجيه الشكر والتحية والتقدير لهم، وتقديم كلمة أو رسالة أو فيديو عبر الوسم #شكراً_حماة_الوطن في تويتر أو إنستغرام عرفاناً لهم وامتناناً لدورهم في حفظ الاتحاد وحماية البلاد والذود عن المنجزات والمكتسبات الوطنية.

رسالة خليفة

وبمناسبة مرور 10 سنوات على حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكومته، وجّه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في يناير 2016 التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمرور 10 سنوات على حكمه وحكومته.

متمنياً له عطاءً أكبر لدولته وشعبه في العشرية المقبلة، إذ أكد أن سموه يخصص كل عام ذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي لشكر غيره «واليوم نحن نقول له شكراً محمد بن راشد.. شكراً لكل ما قدمت من أجل دولة الإمارات، ومن أجل أمتك العربية والإسلامية، ومن أجل العالم، شكراً لتجربتك الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية».

«بنك الإمارات للطعام»

وفي يناير 2017، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المناسبة عينها، لإطلاق مبادرات تركز على عمل الخير، وأطلق سموه تزامناً مع الذكرى، مبادرة «بنك الإمارات للطعام»، الذي يعد منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام، تضم قطاع الفنادق، والمصانع الغذائية، والمزارع، ومؤسسات الضيافة، ومحال السوبر ماركت الضخمة والمتطوعين.

حيث يقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة، والقيام بتوزيعه داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية، ويعتبر «البنك» نقلة نوعية ترتقي بالعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة.

شكراً محمد بن زايد

وجرياً على العادة السنوية في كل عام بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في دبي وجه سموه في يناير 2018 رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قال فيها: «شكراً محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا»، وشكره فيها على خدمات سموه الجليلة التي قدمها للوطن والمواطنين.

ودعا سموه آنذاك شعب الإمارات الكريم إلى توجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر كلمة مخلصة أو صورة معبرة أو لفتة طيبة، وقال سموه: «ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده.. وساعاته لسعادة مواطنيه، #شكراً_محمد_بن_زايد». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته: «قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات..

قليلون من يعرفون أن مدة إجازته في العام لا تتعدى الأسبوع.. قليلون من يعرفون أن عشرات الملايين من الأطفال حول العالم يستفيدون من خيره وعطائه الذي يقدمه بهدوء ومن دون أي ضجيج.. قليلون من يرونه يسهر ليلاً مع جنودنا المرابطين.. ويراجع خطط التنمية نهاراً مع الخبراء والمسؤولين.. لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين». كما شكر سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الاهتمام اللامحدود والاستثمار في التعليم، وحرصه على توفير العيش الكريم لأبناء دولتنا، وعطائه الذي لا ينضب من أجل دولة الإمارات وأبنائها.

«وثيقة الخمسين»

وفي 6 يناير 2019، أصدر سموه «وثيقة الخمسين» التي تم إصدارها بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه أول مسؤولية له في خدمة الوطن، وشملت الوثيقة تسعة بنود تهدف إلى استشراف مستقبل مدينة دبي، وتطوير مجتمعها، وتحسين نوعية الحياة فيها، وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة من خلال العديد من المشاريع والبرامج، وتضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.

وثيقة 4 يناير

وفي 4 يناير 2020، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وثيقة 4 يناير2020، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ14 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، حيث جدد سموه في الوثيقة العهد بالاستمرار في تطوير إمارة دبي، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لأهلها وساكنيها ومحبيها، ولأجيالهم القادمة كذلك.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: وقتذاك: «الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي.. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها».

نوابغ العرب

وجرياً على عادة سموه إطلاق مشاريع نوعية في الرابع من يناير في كل عام، أطلق سموه، في 4 يناير 2022 مبادرة نوابغ العرب، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، للإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

حيث تسعى المبادرة إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل: الفيزياء، والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية، وغيرها، ودعمهم علمياً وبحثياً. وتترجم هذه المبادرة قول سموه:

«استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين.. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة فيها في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل بإذن الله، وفقنا الله جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا».

أجندة دبي الاقتصادية

وواصل سموه عادته السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل، وأطلق سموه في 4 يناير 2023، أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وبمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033، ومضاعفة التجارة الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل.

وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم. ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مسيرة البناء والتنمية بطموح لا حدود له لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية من خلال رؤية تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز لمتابعة نهضة الدولة وطموحاتها في أن تكون في مقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة وتحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات، عبر تطوير الخطط والمشاريع والتفكير ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات واستدامة التنمية للأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز