مسؤولون: محمد بن راشد .. فكر متجدد قاد دبي إلى صدارة مؤشرات التنافسية العالمية

قال مسؤولون، إن الرابع من يناير يمثل مناسبة للاحتفاء بمسيرة حاكم ملهم يتبنى فكراً متجدداً في القيادة، ويؤمن بالتميز والابتكار، وبأهمية الاستثمار في الإنسان ودوره في مسيرة التنمية الشاملة.

مؤكدين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح منذ توليه حكم دبي، أولوية خاصة لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، وخصص الميزانيات، وذلل العقبات من أجل تعزيز برامج التنمية المجتمعية، والاستثمار في بناء قدرات المواطنين وتطوير خبراتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأضافوا أن دبي حققت إنجازات جعلتها في مصاف مدن العالم، بفضل الطموح الذي عمل به سموه وأسلوبه الفريد في القيادة، و أن الرؤية المستقبلية لسموه تشكل نموذجاً ملهماً للإيمان بالمستقبل، ونجحت خلال السنوات الماضية بأن تكون دافعاً محفزاً لأبناء الدولة وشعوب المنطقة والعالم لمواصلة العمل وإحداث نقلة نوعية في مستقبل الحضارة الإنسانية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: (( تحلّ هذه المناسبة ببريق متجدد نابع من الإنجازات المتتالية التي تُحققها دبي وحققتها على مدار السنوات الماضية بفضل رؤية سموه ومنهجية القيادة المبتكرة التي وضعها خارطة طريق لكافة القطاعات وقياداتها وأهمّ ما يميزها أن إنجاز اليوم ليس خط النهاية ولكن انطلاقة لإنجاز أكبر لم يسبقنا إليه أحد، وأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه)).

وأضاف معاليه : ((حتى في احتفالنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا لم يرضَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون احتفالاً بيوم جلوس قائد فقط ولكن جعلها موعداً يترقّبه الجميع لإطلاق مبادرات تلمس حياة الناس في دبي والإمارات وحتى العالم، لإيمان سموه أن القيادة هي أن نلمس حياة الناس ونجعلهم نُسخة أفضل من ذاتهم كل يوم.

وتابع معاليه:)) نجدد في هذا اليوم عهدنا لسموه بمواصلة العطاء والعمل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي ونسهم في رفعة دولتنا ككل، وهو ما نحرص عليه نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بحيث وضعنا الخطط والبرامج التي تجعل انضمام المواطنين للقطاع الخاص مسيرة حياة وبصمة في لوحة إنجازات الوطن بأيادي عيال زايد وأولئك الذين تتلمذوا على نهج سموه .

نقطة تحول

وقالت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: ((إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، شكل نقطة تحول ليس فقط على صعيد التنمية الشاملة للإمارة، بل في إعادة تعريف دور المنطقة برمتها على المستويين الاقتصادي والإنساني، وأوجد نهجاً جديداً من التميز يضرب به المثل محلياً وعالمياً)).

وأضافت: ((جسد فكر سموه القيادي ورؤيته الحكيمة منارة لنا نستلهم منها الخطى في السير نحو المستقبل وفي العمل الدؤوب والمخلص لتطوير مستقبل نتفوق في نجاحاته على كل ما حققناه، فمن طموح سموه وعزيمته وإصراره وإدارته نستمد طاقتنا الإيجابية وقوتنا وثباتنا لتحقيق الريادة لدولتنا، وتوفير الاستقرار والرفاه لمجتمعنا، وإرساء دعائم قوية لمواصلة مسيرة التقدم والتطور ووضع أسس متينة للتنمية المستدامة والشاملة)).

وتابعت: ((منح سموه أولوية خاصة لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، وخصص الميزانيات، وذلل العقبات من أجل تعزيز برامج التنمية المجتمعية، والاستثمار في بناء قدرات المواطنين وتطوير خبراتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم)).

نقلة نوعية

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل نموذجاً ملهماً للإيمان بالمستقبل، ونجحت خلال السنوات الماضية بأن تكون دافعاً محفزاً لشعب الإمارات وشعوب المنطقة والعالم لمواصلة العمل وإحداث نقلة نوعية في مستقبل الحضارة الإنسانية.

وأضاف: ((تجسدت هذه الرؤية في إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل وإطلاق نموذج إماراتي رائد على مستوى العالم في مأسسة استشراف المستقبل وتحويله إلى نهج متكامل لتصميم ما سيكون عليه أسلوب حياتنا وعملنا ومجتمعاتنا واقتصادنا خلال السنوات والعقود القادمة، ما يرسخ مكانة دبي عاصمة للمستقبل، ويعزز من ريادة دولة الإمارات كأفضل دول العالم جاهزية للمستقبل)).

وتابع خلفان بلهول: ((محمد بن راشد علمنا أن نسعى وراء طموحاتنا، وأن نواصل مسيرة الريادة والتميز والابتكار لنكون في المركز الأول دائماً، وأن نكون الأكثر جاهزية للمستقبل والأفضل استعداداً لفرصه الواعدة في كافة القطاعات)).

تجربة عالمية

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام للجمارك دبي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ((تمثل مسيرة دبي منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، تجربة عالمية رائدة، إذ أصبحت نموذجاً دولياً يقتدي به الجميع عبر العالم في بناء تجاربهم على أسس راسخة من النجاح والتميز.

مقتدين برؤية سموه الحكيمة في اجتياز الصعاب وتحويل التحديات إلى إنجازات تؤسس باستمرار لمزيد من الاستقرار والتقدم، فأصبح لدينا سجل حافل من الإنجازات حوّل دبي إلى أهم قصة نجاح عالمية يدرسها الجميع، ويستنبطون من تجربتها مسارات جديدة لسعيهم نحو التنمية والإنجاز)).

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية في الرابع من يناير، تطل علينا الذكرى الثامنة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء مقاليد الحكم في دبي، وقد تحققت على يدي سموه لدبي وللدولة وللمنطقة العربية على اتساعها منجزات فريدة لم نشهدها على مدى عقود بل قرون سابقة، بفضل رؤية قدمت نموذجاً عربياً لا مثيل له في العصر الحديث في الحكم والقيادة والإدارة، وتمثلت منارة معرفية وفكرية تنير مستقبل الأجيال العربية.

مناسبة مهمة







وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إنّ هذا اليوم يشكّل مناسبة مهمّة في تاريخ الإمارات، للاحتفاء بقائد حكيم لطالما وجّه شعبه وأرشده بكلماته الخالدة التي يقول فيها ((إنّ القائد الإيجابي العظيم يحمل بداخله الخير للناس جميعاً، ويعمل على تحقيق هذا الخير بأفضل الطرق، والمستقبل لا ينتظر المترددين، فكلّما أنجزنا أكثر أدركنا أنّنا يُمكن أن نفعل أكثر)).

وأضافت: دائماً ما يلهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنحقق المزيد. بهذا الطموح وبهذا النموذج الفريد من نوعه في القيادة حققت دبي إنجازات جعلتها في مصاف مدن العالم، فخورون بقائد مسيرتنا، وفخورون بثقة سموه الدائمة بقدرات شعبه وفريق عمله وهذه الثقة وضعناها نصب أعيننا للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل فخورون بقائد مسيرتنا.. وثقة سموّه بنا تدفعنا للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.

احتفاء بمسيرة

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرابع من يناير يمثل مناسبة للاحتفاء بمسيرة حاكم ملهم يتبنى فكراً متجدداً في القيادة، ويؤمن بالتميز والابتكار، وبأهمية الاستثمار في الإنسان ودوره في مسيرة التنمية الشاملة.

وقالت: ((يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة متفردة في الإبداع، فقد استطاع عبر مبادراته ومشاريعه النوعية إرساء نهج التميز في العمل، وتمكن برؤاه الطموحة من إلهام الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

كما حقق سموه إنجازات لافتة في كافة القطاعات جعلت من دبي واحدة من أفضل مدن العالم، ومنارة معرفية وفكرية، وحاضنة لأصحاب المواهب ووجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، لما تتمتع به الإمارة من ثراء في مشهدها الثقافي والفني وبيئة آمنة وإمكانيات ومقومات اقتصادية وثقافية مكنتها من تصدر مؤشرات التنافسية العالمية)).

قائد ملهم

وأكد الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن صاحب السمو حاكم دبي، رعاه الله، حمل راية الآباء المؤسسين وواصل مسيرتهم في بناء الوطن والارتقاء به وترسيخ مكانته ضمن أفضل الدول في العالم، بفضل رؤيته السديدة ونظرته المستقبلية الثاقبة، فهو القائد الفذ والوالد والمعلّم الملهم الذي لا يرضى إلا بالأفضل لشعبه ووطنه.

وقال: ((خلال مسيرة سموه شهدنا تطوراً وازدهاراً للرعاية الصحية في الإمارة، وبفضل توجيهاته الحكيمة عملنا على إطلاق أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، يضع المريض على رأس أولوياته ليكون المريض أولاً)).

ثقافة اللامستحيل

وأعرب أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ((اللجنة العليا للتشريعات)) في إمارة دبي عن الفخر بمسيرة التقدم والنماء التي تخطوها الإمارة بثبات في ظل الرؤية السديدة لسموّه، قائلاً: ((نحتفي في هذه المناسبة بثقافة اللامستحيل التي رسخها سموُّه نهجاً حكومياً وإدارياً، والتي تتجلى معالمها فيما حققته دبي من إنجازاتٍ استثنائية، عزَّزت من خلالها مكانتها المتفردة عالمياً بوصفها نموذجاً للتنمية المتمحورة حول الإنسان)).

وقال: ((منذ تولي سموّه مقاليد الحكم في الإمارة، حققت دبي نقلاتٍ نوعية في تمكين الكوادر الوطنية، ولا سيما جيل الشباب، باعتبارهم ركيزة التقدُّم وبُناة المستقبل، وواصلت الإمارة تعزيز مركزها المتميز في المؤشرات العالمية للتنافسية، وترسيخ مكانتها كمنارةٍ للتنوع الثقافي وحاضنةٍ للابتكار، ووجهةٍ رائدة للعقول المبدعة وأصحاب المواهب والطموح من مُختلف أنحاء العالم)).

قيادة حكيمة

من جانبه قال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة ((نداء)): ((إن الرابع من يناير هو يوم يجسد قيادة حكيمة ورؤية استباقية وضعت الارتقاء باسم الإمارات على رأس أولوياتها، فقد قاد سموه مسيرة الريادة في الدولة نحو آفاق جديدة من الابتكار والتميز والتنمية المستدامة)). مشيداً بما حققته دبي تحت قيادة سموه، وكيف أصبحت قصة نجاحها نموذجاً يحتذى به في عالم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع.

وأضاف بوعصيبه: ((إن ذكرى يوم جلوس سموه تعتبر محطة فارقة في تاريخ إمارة دبي، إذ نحتفي بقامة وطنية شكَّلت قدوة ومصدر إلهام للعديد من الأجيال. فرؤيته السديدة والتفرد في التفكير ساهما في جعل دبي منارة تضيء الطريق وتستشرف المستقبل)).

محطة فارقة

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الرابع من يناير يمثل محطة فارقة في مسيرة الريادة والتقدم لدولة الإمارات، تجسدت في ارتفاع وتيرة الإنجازات منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد حكم إمارة دبي.

حيث باتت الإمارة نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء العالم، ورسخ سموه نموذجاً فريداً في القيادة على المستويين الاتحادي والمحلي توّج بتحقيق العديد من الإنجازات المشرفة على المستويين العربي والعالمي، والتي جعلت من دولة الإمارات في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية على مختلف الصعد.

وأضاف المطوع: ((نجدد العهد بأن نكون جزءاً من النجاحات التي تنشدها الإمارة في ظل قيادته الرشيدة، وأن نعمل وفق رؤية سموه في تسخير كل الجهود والإمكانات المتاحة، واستثمارها على نحو فعّال، بما يسهم في بناء مجتمعات حضارية ومتقدمة، مؤكدين على مواصلة العمل وفق توجيهاته السديدة لتحقيق الريادة والابتكار في قطاعات العمل الوقفي وترسيخ الدور المحوري لإمارة دبي في مجالات العمل الإنساني)).

إنجازات وعطاءات

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: ((إن هذه الذكرى تمثل مناسبة نحتفي فيها بمسيرة سموه الممتدة من الإنجازات والعطاءات، والتي ارتقت بدولة الإمارات وجعلتها نموذجاً متفرداً بين مختلف دول العالم)).

وأضاف: ((منذ تولى سموه الحكم في دبي، أصبحت الإمارة واحدة من أبرز المدن العالمية وأفضل مدينة للعيش، فأصبحت عنواناً للإبداع والابتكار، من خلال استشراف وصنع المستقبل وتنفيذ المبادرات المبتكرة، حيث نسترشد بتوجيهات سموه لمواصلة مسيرة النجاح والتميز وتحقيق الإنجازات)).

نموذج مبتكر







وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: ((هذه المناسبة تحمل كل معاني الفخر بقائد استثنائي قدم للعالم نموذجاً مبتكراً ومميزاً في القيادة التي تستشرف المستقبل لخدمة شعبها ووطنها وكافة الشعوب المتطلعة إلى تحقيق التقدم والازدهار)).

وأضاف المري: ((إن الرؤية الاستشرافية والاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقود الإمارات عموماً ودبي خصوصاً نحو إنجازات رائدة، من خلال الخطط والمبادرات والابتكارات المتوالية يوماً بعد يوم، وهي رؤية رسخت مكانة دبي ودولتنا على الساحة الإقليمية والعالمية وجعلتها مثالاً يحتذى به لدول العالم في مختلف المجالات التنموية والتطويرية والاقتصادية والاجتماعية)).

وأضاف: ((حكمة سموه وحنكته ودعمه اللامتناهي للجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة والعالم، مكنت دبي من توصيل رسالتها في نشر الخير بين دول العالم، وعززت قدرتها في تصدير تجربة استثنائية للتنمية في مختلف الميادين، عنوانها التميز والريادة واستشراف المستقبل)).

تفكير استباقي

وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: ((نستلهم من مدرسة سموه في القيادة أسمى معاني البذل والعطاء في خدمة وبناء الإنسان وصنع المستقبل والتفكير الاستباقي في بناء النهضة واستدامتها من أجل الارتقاء بجودة حياة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، فقد جعل سموه من دبي المدينة الأجمل والأفضل للحياة في العالم، ووجهة دولية رئيسية جاذبة للعيش والحياة)).

وأضاف: ((منذ تولّي سموه مقاليد الحكم في دبي، تسارعت وتيرة العمل بروح الفريق الواحد، وتنوعت أوجه الإبداع في الميادين كافة، وحققت دبي إنجازات غير مسبوقة في مختلف قطاعات العمل والحياة برؤية قائد ملهم، وتعززت بتوجيهات سموه الثاقبة مكانة التعليم في دبي إقليمياً ودولياً، وباتت الإمارة وجهة دولية جاذبة للعائلات للحصول على فرص التعليم المتميز.

كما تمضي دبي اليوم بقيادة وتوجيهات سموه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً من أجل بلوغ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم)).

وأشار المسؤول إلى أن المدارس الخاصة في دبي سجلت العام الدراسي الحالي زيادة غير مسبوقة في أعداد الطلبة الملتحقين فيها بنسبة بلغت 12 %، وتعد الأعلى في تاريخ الهيئة على أساس سنوي.

كما زادت أيضاً معدلات التحاق الطلبة في مراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة، كما تعد نسبة المدارس التي تقدم تعليماً ضمن فئة ((جيد)) أو أفضل هي الأعلى أيضاً من أي وقت مضى، 72 % من المدارس تقدم تعليماً ضمن فئة ((جيد)) أو أفضل العام الدراسي الماضي مقارنة بنسبة 37 % فقط عندما انطلقت عمليات الرقابة المدرسية لأول مرة في العام 2008.

وجهة رائدة

وأعرب عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، عن الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أعوام حافلة بالإنجاز والعطاء أفضت إلى تميّز دبي في مختلف المجالات.

مشيراً إلى أن دبي غدت وجهة عالمية رائدة ومثالاً يحتذى به في الريادة والابتكار مدعومةً بالمبادرات الوطنية والخيرية والإنسانية التي أطلقها سموه عبر الأعوام. وأثمرت رؤية سموه وفكره الاستشرافي عن تأسيس إمارة دبي كما نعرفها الآن، فهو قائد نهضتها الاقتصادية، والتنموية، والعمرانية، والثقافية.

وقال: ((نجدد العهد والوفاء لسموه، مؤكدين على التزامنا الراسخ نحو مواصلة العمل والإسهام في تحقيق رؤى سموه وطموحاته لإمارة دبي والإمارات)).

نهضة متفردة

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، محطة فارقة في تاريخ الإمارة، نهضة ومبادرات مدروسة متفردة في القيادة حققت خلال 18 عاماً الريادة والتقدم لشعب الإمارات على مستوى العالم، وبات نهج سموه في شتى المجالات، بوصلة تهتدي بها القيادات على مستوى العالم.

وأضافت: ((من الأفكار الفريدة إلى الحكومة الذكية إلى إكسبو إلى الفرادة في طرح مضمون تنموي استثنائي بات سموه مرجعية وأفقاً متسارع النمو، رصين التنفيذ إلى شاهد حضارة تحدت المستحيل، وبفضل الله ثم التخطيط الطموح من سموه باتت واقعاً مضيئاً وداراً ينشدها العالم)).

سيرة عطرة

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المديرالعام للدفاع المدني بدبي :((نستذكر السيرة العطرة لقدوة القادة و ملهم الأجيال، ومن اعتلى سلّم التحدي بخطوات ثابتة حتى باتت تجاربه نبراساً للعالم في العطاء وحب العمل .

وأضاف ذلك التفاني في العمل الذي شهده العالم وأثمر عن تصدر دبي لكبرى المدن السياحية و المتطورة و الآمنة في الشرق الأوسط و العالم ، وهو نهج متوارث ورثه سموه عن والده باني دبي الحديثة الذي كان التطوير و التخطيط و التنفيذ جزءاً من حياته اليومية )).

وأضاف المطروشي:)) حثنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله طيلة 18 عاما حتى نصنع من دبي النموذج الأفضل في العالم في العمل الحكومي وجودة حياة الإنسان)).

وأكد عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن الرابع من يناير يمثل فرصة للاستذكار والاحتفاء بالتطور والازدهار والتقدم الذي شهدته إمارة دبي تحت قيادة سموه الذي حيث استطاع تحويل رؤيته الرائدة إلى واقع ملموس يعكس التطلعات الكبيرة للإمارة التي باتت وجهة عالمية للسياحة ومركزاً مالياً عالمياً .

بالإضافة إلى توفير بيئة عمل و بنى تحتية متطورة وتشريعات و أمن وأمان جعلت كبار شركات العالمية تتنافس للاستثمار و التمركز في إمارة دبي.

وأضاف أميري أن سموه ببصيرته النافذة أصبح رمزاً للحكمة والرؤية الاستراتيجية، وقائداً يلهم الجميع بتفانيه في خدمة الوطن، وأن إرادته القوية ومتابعته الحثيثة، وحرصه على أبناء وطنه وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص متاحة، مكنته من إحداث تحولات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن رؤى سموه وطموحاته الكبيرة كانت سبباً ومرتكزاً أساسياً في نجاح دبي وريادتها على الساحة الدولية.

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