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رؤية محمد بن راشد .. الشباب روح التنمية وعماد المستقبل

1/3/2024 7:26:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز دور الشباب في ميادين التنمية، والتي أثبتت المحطات الناجحة المتتابعة، حصافة هذه الرؤية، حيث توالت الإنجازات، إلى أن اعتلت الإمارات القمم في كافة المجالات، بتبوؤ الشباب مختلف المسؤوليات في إطار المشاريع العملاقة. ولطالما كان إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دعم الشباب، مطلقاً، حيث أكد سموه أنه ((لا تنمية راسخة للشعوب بدون شراكة مع الشباب، وإننا نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا، تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة، ونحن دولة مكّنت الشباب، فردّ الشباب جميلها)). مبادرات تمكين وإيماناً بأهمية عنصر الشباب، وجّه سموه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، منها مشروع ((شباب الإمارات))، الذي يهدف إلى توجيه الشباب نحو القيم والمبادئ الإيجابية، وتقديم الدعم لهم في تحقيق أهدافهم، وبالإضافة إلى ذلك، أسس سموه مركز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع وريادة الأعمال، الذي يعتبر منصة متكاملة لدعم الشباب الراغبين في تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. ولم يقتصر دعم الشباب على تقديم الفرص والبرامج التعليمية لهم فحسب، بل امتد أيضاً إلى دمجهم في مشاريع التنمية وتطويرها، ليلعبوا دوراً مهماً في الابتكار والتقنية والمشاركة المجتمعية. ولأن دعم الشباب من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل واحدة من الأولويات الرئيسة، فقد امتدت الجهود إلى مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التعليم والتدريب وريادة الأعمال، وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة، تستهدف تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من استغلال إمكاناتهم الكاملة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إطلاق مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهو مشروع ضخم، يهدف إلى تحفيز الشباب على البحث واستكشاف المعرفة في مختلف الميادين. كما تم تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين، لمتابعة دراستهم العليا في أفضل الجامعات العالمية. ومثّل دعم ريادة الأعمال أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد في دبي، لهذا وجّه سموه بإنشاء مركز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع وريادة الأعمال، الذي يوفر للشباب الفرصة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية، إضافة إلى تنظيم مسابقات ومؤتمرات تشجيعية لريادة الأعمال والابتكار في دبي، والتي شهدت مشاركة نشطة من قبل الشباب الطموح، الذين يستهدفون تحويل أفكارهم إلى واقع. قادة الغد إلى ذلك، جاءت مخرجات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي تم تدشينه عام 2003، بهدف إعداد قادة الغد، نوعية من ناحية تخريج عدد كبير من القيادات الإماراتية التنفيذية والعليا بالإمارة والدولة، حيث سعى المركز إلى تأهيل وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، لتمكينهم من تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتمكن المركز على مدى السنوات الماضية، من تخريج أكثر من 600 قائد، يتولون الآن قيادة مشاريع تسهم في ترسيخ مكانة دبي الريادية عالمياً. كما تعنى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتطوير المجتمعات، من خلال تخريج قيادات متخصصة في الحوكمة الرشيدة، ودعم وتنمية روح الريادة والمشاريع لدى الشباب، وتوفير حاضنات متكاملة لدعم المبتكرين، والاعتماد على الأبحاث والابتكار، كأحد أهم أدوات تغيير المستقبل في المجتمعات، حيث تعمل المؤسسة من خلال الجهات التابعة لها، وعبر خطة طموحة، على تدريب ودعم 23,000 من رواد أعمال شباب، وتوفير الدعم لـ 3,000 شركة، توظف أكثر من 160,000 شخص. كما عملت المؤسسة عن تدريب المسؤولين والقيادات من 155 جهة حكومية من مختلف دول العالم، لتطوير الفكر الحكومي، ورفع مستوى الخدمات العامة، وقامت المؤسسة أيضاً باستثمار مليار درهم لخلق بيئة متكاملة للمبدعين والمبتكرين محلياً وعربياً وعالمياً، عبر متحف المستقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. دعم المشاريع شهد عام 2003 إطلاق جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، الأولى من نوعها في المنطقة، لمكافأة وتكريم رواد الأعمال المتميّزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال سنوات قليلة، تمّ تكريم عدد من ألمع رواد الأعمال، الذين نالوا هذه الجائزة الرفيعة، تقديراً لإسهاماتهم تجاه المجتمع المحلي والصناعات الأخرى. وتم تكريم أكثر من 114 شخصاً من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب، وتكريم أكثر من 84 جهة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العام العربي. وجاء برنامج ((100 موجّه))، إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف بناء جيل من الأبطال في كل الميادين، من خلال إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجاز في مجالاتهم. حيث تم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة، لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم، وصقل خبراتهم في مختلف المجالات، فيما يعمل الموجهون على دعم جهود بناء قدرات الشباب، وتنويع مهاراتهم، وتطويرهم باستمرار. آفاق رحبة وتعكس مبادرتا ((تحدي القراءة العربي)) و((نوابغ العرب))، التزام سموه بتعزيز التعليم وتطوير المواهب، حيث يهدف التحدي إلى تحفيز الشباب على قراءة المزيد، وتوسيع آفاقهم ومداركهم الذهنية، من خلال تحديات شهرية، تتعلق بالكتب والمواد المطبوعة، فيما تعتبر مبادرة نوابغ العرب جزءاً من جهود سموه في دعم المواهب والإبداع في العالم العربي، حيث تستهدف المبادرة اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجموعة متنوعة من الميادين، مثل العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية متخصصة للمواهب الشابة، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم. وهو ما يعكس حرص سموه على دعم الشباب، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تطوير المجتمعات الإنسانية. وتظل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الشباب، والتي يصعب حصرها، رمزاً للتفاني والتفكير المستدام في تطوير مستقبل دبي، ويشكل التزام سموه بتمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة، مثالاً يحتذى، وإرثاً يستحق الاحتفاء به.

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