Thursday, 04 January 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي.. وجهة رائدة للخدمات الصحية بمعايير عالمية

1/3/2024 7:26:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan) برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد القطاع الصحي في دبي طفرات استثنائية متلاحقة في بنيته التحتية وتقنياته المتطورة ومنشآته وكوادره الطبية عالية الجاهزية والكفاءة، حيث تحقق المنظومة الصحية في الامارة تقدماً لافتاً رسخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة في الخدمات الطبية والسياحة العلاجية. عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزية القطاع برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، بالإضافة إلى منظومة ذكية من الخدمات الشاملة، وقد بلغ عدد السائحين القادمين إلى دبي بغرض صحي خلال 2022، أكثر من 674 ألفاً، بعائد مالي نحو مليار درهم. وتمتلك دبي مقومات التميزكافة في أحد أهم المجالات في العالم، وهو القطاع الصحي، كما تمتلك الإمكانيات التي تجعلها قادرة على مواكبة التقدم الهائل الذي يشهده القطاع عالما، وفق توجهات الإمارات وتطلعات حكومة دبي، سواء فيما يخص التطور الطبي أو التحولات الذكية المتسارعة من أجل تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية. وتستند منظومة دبي الصحية إلى الاطلاع على جميع التجارب الصحية الناجحة، وبناء الشراكات وتوثيق العلاقات مع المؤسسات ذات العلاقة والأطراف المعنية، محلياً ودولياً، واضعة نصب أعينها الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتطلعات الإمارة في الوصول إلى مستقبل أفضل، ينعم فيه المجتمع وأفراده بالرفاه الصحي وجودة الحياة. تقنيات مبتكرة واعتمدت دبي مجموعةً من التقنيات المبتكرة لتحسين علاجات الرعاية الصحية للمرضى، كالذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والجراحة الإشعاعية وخيارات الجراحات المتقدمة المرتبطة بالجهاز العصبي والعمود الفقري وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان، فضلاً عن العمليات الجراحية المعقّدة لأطراف الجسم الاصطناعية وتقنيات الخلايا الجذعية. واحتلّ قطاع الرعاية الصحية المرتبة الرابعة بين كافة القطاعات، التي استفادت من هذه الاستثمارات في دبي، كما تخطط دبي لجذب أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الأدوية، وتركّز على استقطاب الشركات المصنّعة للأدوية والمتممات الغذائية وزراعة الأعضاء بالطباعة ثلاثية الأبعاد وبلازما الدم. وتستقطب دبي الشركات والمؤسسات، التي تقدم حلولاً تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الحلول الصحية الرقمية الرائدة المخصصة لتحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى. 77 خدمة وبلغ عدد الخدمات الذكية التي توفرها هيئة الصحة في دبي عبر منصاتها المختلفة 77 خدمة تشمل، السياحة الصحية، والتأمين الصحي، واللجنة الطبية، والعلاج بالخارج، والمكاتب الصحية، والصحة العامة، والخدمات الإدارية الداعمة، والتنظيم الصحي، والتعليم الطبي والأبحاث، ووصل عدد المستفيدين منها خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 847 ألفاً، بزيادة 136 ألفاً عن النصف الأول من 2022.
التحوّل الرقمي وتماشياً مع توجهات حكومة دبي المتعلّقة بالتحوّل الرقمي والخدمات الذكية، نجحت الهيئة في ((أتمتة)) خدمات التراخيص المتعلقة بالمهنيين والمنشآت الصحية عبر نظام التراخيص ((شريان))، وخدمات السياحة الصحية ومنها خدمة الالتحاق بعضوية تجربة دبي الصحية ((DXH))، التي توفر الفرصة للمنشآت المتواجدة ضمن نطاق هيئة الصحة في دبي للمشاركة في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة لمرتادي السياحة الصحية. بوابة الضمان أما خدمات التأمين الصحي، فتقدم هيئة الصحة في دبي عبر بوابة الضمان الصحي الإلكترونية خدماتها لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، ووصل عدد المطالبات التأمينية التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قرابة 20 مليون مطالبة بواقع 109 آلاف مطالبة يومياً، كما بلغ عدد الوصفات الطبية المعتمد إلكترونياً حوالي 9 ملايين وصفة بداية من يناير حتى يونيو الماضيين. وتتميز المنظومة الصحية في دبي بخدمات في التعليم الطبي والأبحاث، تتنوع بين برامج الرعاية الدراسية، والإقامة والامتياز للتخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب التطوير المهني المستمر، والاستشارات البحثية، والمؤتمرات العلمية والتدريب، وبلغ عدد المستفيدين من حزمة خدمات التعليم الطبي والأبحاث قرابة 60 ألف مهني صحي.
التطبيب عن بُعد وتقدم الهيئة خدمات التطبيب عن بُعد أو الرعاية الصحية الافتراضية، حيث تبنّت تطوير هذه الخدمات، وحوكمتها وتحديد متطلباتها الأساسية وشروطها، ومعاييرها، إضافة إلى الأدلة الإرشادية السريرية للرعاية عند بُعد، حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة 129 مركزاً صحياً عند بداية 2023، كما بلغ عدد الاستشارات الطبية على منصات التطبيب عن بُعد في العام 2022 قرابة 293 ألف استشارة طبية، بزيادة قدرها 23% عن عدد الاستشارات في العام 2021 التي بلغت 237 ألف استشارة، ووصلت معدلات مدى رضا المتعاملين ومقدمي الخدمة نسبة 92% ونسبة 96% على التوالي. وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وإشراك المستفيدين في تطوير الخدمات المقدمة، تقوم هيئة الصحة في دبي بقياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين، من خلال تنفيذ دراسة سعادة المتعاملين بشكل ربع سنوي ويتم إصدار تقارير دورية متضمنة اقتراحات المراجعين وأهم فرص التحسين، وبلغ معدل رضا المتعاملين خلال النصف الأول للعام الجاري 86%. وتهدف منظومة الصحة في دبي إلى تنظيم القطاع بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية وجودة الخدمات والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، وتنظيم برامج الضمان الصحي، وتطوير سياسات الاستثمار، ودعم الابتكار واستشراف المستقبل وتوظيف التقنيات الذكية، بما في ذلك الصحة الذكية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، ووقايته من المخاطر الصحية، وتعزيز جهوزية الإمارة للطوارئ والأزمات، كذلك تطبيق أفضل السياسات والتشريعات، وإطلاق الخطط الاستراتيجية الشاملة وتنفيذها على أكمل وجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03012024000110011019ID1107682641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث