فارس العرب.. رؤية متفردة وإنجازات عالمية

نشأ فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترعرع على حب الخيل والفروسية.

وهذا ما دفعه إلى دعمها بقوة، والإسهام بأفكاره النيرة في تطويرها، والإعلاء من شأنها على المستويين المحلي والعالمي.

شخصية مؤثرة

ويعد سموه من أبرز الشخصيات العالمية تأثيراً، ولذلك تم اختياره عام 1999 أبرز شخصية مؤثرة في سباقات الخيل البريطانية، متقدماً قائمة اشتملت على 50 شخصية شهيرة ومؤثرة في هذا المجال، واختير سموه في يناير 1999.

وللعام الثاني على التوالي، وبإجماع مجلس الرابطة، أفضل مالك ومربٍ للخيول في بريطانيا وإيرلندا، ومُنح سموه وساماً رفيعاً من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وفاز سموه ببطولة الملاك في بريطانيا 15 مرة، وهو أبلغ دليل على دوره المؤثر في السباقات، من خلال الإنجازات الرائعة التي حققتها خيوله في مختلف المضامير العالمية.

ونال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرفع الدرجات والألقاب، إذ كرمه الإعلام البريطاني في يوليو 2008، ممثلاً بالقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني، وذلك تقديراً لإنجازاته، ولدوره الفعال في تطوير سباقات الخيول على المستوى العالمي، وأسهم سموه بشكل فعال في تطوير ودعم السباقات العالمية بصفة عامة، وفي بريطانيا بصفة خاصة.

وذلك بمشاركة أفضل السلالات وخيول النخبة في سباقاتها. وأدى سموه دوراً رئيساً في تغيير لوائح وقوانين السباقات في بريطانيا، والتأثير بشكل فعال في القيادات الإدارية.

وأحدث حديث سموه عام 1997 في حفل ((جيم كراك)) السنوي، تأثيراً واضحاً في صناعة الخيل البريطانية، وكان له الأثر الأكبر في إعادة النظر في الكثير من الممارسات الخطأ، وخاصة في مجال تمويل سباقات الخيل بإنجلترا، كما كان قرار سموه بنقل خيوله الناشئة من بريطانيا إلى فرنسا، بمقام جرس إنذار لإصلاح حال السباقات البريطانية.

((فخر السباقات))

وحصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جائزة ((فخر السباقات))، من جمعية ((ريسينغ ويلفير)) البريطانية، في أكتوبر 2008، تقديراً لعطائه ودعمه الإنساني اللامحدود للعاملين في مجال سباقات الخيل، كما كُرم سموه بأرفع جائزة تقديرية في سباقات الخيل بأوروبا، إذ مُنح جائزة الاستحقاق، ضمن جوائز كارتييه الأوروبية رفيعة المستوى، وذلك في دورتها الـ18 عام 2008.

ونال فارس العرب لقب ((الأب الروحي)) لسباقات القدرة العالمية، وذلك تقديراً من ملك ماليزيا، وباسم المشاركين في بطولة العالم للقدرة 2008، ولعطائه وإسهاماته في تطور هذه الرياضة على مستوى العالم، ولإنجازاته المشرفة في البطولات العالمية، ويعد اختيار سموه عضواً بالجوكي كلوب الأمريكي، فخراً للعرب، وذلك لدوره الفعال والمقدر الذي قام به، ولإسهامه في تطور السباقات الأمريكية في مختلف المضامير.

وكان فوز إسطبلات دارلي، المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ببطولة الملاك المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، أبلغ دليل على دور سموه الريادي في رقي السباقات هناك، وخاصة الإنجازات الباهرة التي حققها المهر ((بيرنارديني))، المملوك لسموه، إذ نال شرف الفوز بجدارة واقتدار في ستة من بين ثمانية سباقات خاضها أمام العمالقة.

ويعد فوز فريق جودلفين بالبطولة العالمية للملاك بأمريكا، إنجازاً كبيراً، يرجع الفضل فيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس الفريق، الذي شرّف العرب في مختلف المضامير العالمية. واستحق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب ((أمير الشباب))، والذي جاء بقرار من مجلس الشباب العرب للتنمية المتكاملة.

وجاء اتخاذ القرار في افتتاح الملتقى الدولي للشباب العرب وحوار الحضارات، الذي انطلقت أعماله في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية الأمين العام السابق عمرو موسى، وذلك بمشاركة 25 دولة أجنبية، و20 دولة عربية، إذ جاء اختيار سموه بالإجماع.

إسهامات وابتكارات

يرجع الفضل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استحداث بطولة كأس دبي العالمي عام 1996، وسلسلة بطولة الإمارات لسباق الخيل، وبطولة كأس شير جار، ويعد ذلك ضمن أبرز أحداث القرن العشرين، التي أسهم فيها سموه بجهده ودعمه المتواصل، وأفكاره وقدراته الجريئة والناجحة. وكان إعلان سموه، في يوليو 1995، عن قيام كأس دبي العالمي، بمنزلة بشارة خير، وإيذاناً بعهد جديد لسباقات الخيل العالمية، وخاصة في مسافة الميل وربع الميل على المضمار الرملي.

ويعد نجاح كأس دبي العالمي منذ انطلاقته الأولى عام 1996، وسام شرف على صدور أبناء الإمارات، الذين خاضوا التحدي، ونجحوا في التنظيم بشهادة الخبراء.

ودخل فارس العرب عالم سباقات الخيل العالمية عن طريق المهرة ((حتا))، التي أهدت سموه انتصاره الأول بالسباقات في مضمار ((برايتون)) بإنجلترا عام 1977، ثم مضت للفوز بسباق الفئة الثالثة ((مولكومب ستيكس))، بمضمار ((جودوود)) الشهر التالي. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن انطلاقة فريق جودلفين عام 1993، بقيادته وإشرافه، ويضع سموه خططه وبرامجه، ويتابعه بشكل مستمر، إذ أصبح الفريق الملكي الأزرق من أقوى الإسطبلات في العالم، فمنذ تأسيسه، حقق الفريق عدداً من الانتصارات الأسطورية التي لا تُنسى.

كما شهد تألق عدد من الأسماء الأسطورية التي علقت في أذهان الجماهير، أبرزهم النجم الأسطوري الراحل ((دبي ميلينيوم))، بطل كأس دبي العالمي 2000، و((ثندر سنو))، الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي، في عامي 2018 و2019، و((مسار)) بطل الديربي الإنجليزي 2018، و((كروس كاونتر)) بطل ((ملبورن كب)) 2018، و((بلو بوينت))، الذي حقق إنجازاً تاريخياً في مهرجان ((رويال آسكوت)) 2019، باحتفاظه بلقب ((كينجز ستاند ستيكس))، وفوزه في ختام المهرجان بلقب ((دياموند جوبيللي ستيكس))، وتحقيق النجم المعتزل ((غياث)) عام 2020، أربعة ألقاب، أبرزها ((كورونيشن كب)) و((كورال أكليبس))، و((جودمونت إنترناشونال ستيكس))، إضافة إلى الفوز بلقب أفضل حصان لعام 2020، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات، ونيل جائزة ((لونجين)) لأفضل حصان في العالم.

سيطرة مطلقة

وشهد عام 2022، سيطرة خيول جودلفين على المشهد العالمي في سباقات الخيل، وكان أبرزها تحقيق ((كوريباس)) لقب سباق الـ((2000 جينيز الإنجليزي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، على مضمار ((نيوماركت)) العريق بانجلترا، وتتويج ((مودرن جيمز))، بطلاً لـ((2000 جينيز الإماراتي ـ الفرنسي))، لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، على مضمار ((لونغشامب)) العريق بفرنسا.

واقتناص ((نيتف تريل)) لقب الـ((2000 جينيز الإيرلندي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، على مضمار ((ذا كرا)) في إيرلندا، إضافة إلى الرباعية التاريخية في مهرجان ((بريدرز كب))، الذي أقيم على مضمار ((كينلاند)) بأمريكا، التي جاءت عبر ((مسشيف ماجيك)) بطل ((بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت))، لمسافة 1100 متر ((الفئة الأولى))، ((كوديز ويش))، الذي توج بلقب شوط ((بريدرز كب ديرت مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، ((مودرن جيمز))، بطل ((بريدرز كب مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، ((ريبلز رومانس)) نجم ((بريدرز كب تيرف)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى)). كما توج فريق ((جودلفين)) بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 15 في تاريخ البطولة، في ختام الموسم البريطاني للخيول عام 2022.

مواصلة الإنجازات

و واصل فريق جودلفين العام الماضي انتصاراته المميزة في السباقات العالمية، عبر عدد من الأسماء المميزة، التي علقت في أذهان جميع محبي السباقات حول العالم، تتقدمها ((موج))، التي قدمت أجمل الملاحم التاريخية، إذ كانت البداية في دبي، عندما حققت لقبي ((جميرا كلاسيك للمهرات)) لمسافة 1400 متر، ولقب ((جميرا غينيز للمهرات)) لمسافة 1600 متر، بعدها واصلت رحلتها المميزة عندما توجت بلقب الـ((1000 جينيز الإنجليزي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) شهر مايو الماضي، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، لتهدي الإمارات لقبها الـ15 في هذا السباق العريق، وتضيف الإنجاز الـ195 في السباقات المصنفة بالفئة الأولى للمدرب العالمي سعيد بن سرور.

وفي شهر أكتوبر خطفت ((موج)) الأضواء باقتناصها لقب سباق ((كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار ((كينلاند)) في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصل بالمدرب العالمي سعيد بن سرور إلى الانتصار الـ500 في السباقات الفئوية، منذ بداية مسيرته في عالم سباقات الخيل.

انتصار تاريخي

وفي مضمار شيرشل دوانز بالولايات المتحدة، وبالتحديد سباق ((كنتاكي أوكس))، لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات، فاجأت ((بريتي مسشيفاس)) الجميع، وقلبت التوقعات باقتناصها اللقب، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب براندن والش، لتهدي الإسطبل الأزرق الملكي لقبهم الأول في هذا السباق.

والثاني للإمارات عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققته ((ملذات)) لـ((شادويل)) العام 2021.وشهر يونيو الماضي أهدت ((بريتي مسشيفاس)) فريق جودلفين الانتصار الـ400 في سباقات الفئة الأولى عقب تتويجها بلقب ((أكورن ستيكس)) لمسافة 1700 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار ((بيلمونت بارك)) في أمريكا.

تألق مستمر

وفي مهرجان الـ((بريدرز كب))، الذي أقيم على مضمار ((سانتا أنيتا)) بالولايات المتحدة الأمريكية شهر نوفمبر الماضي، حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية مميزة.

جاءت عبر ((كوديز ويش))، الذي احتفظ بلقب ((بريدرز كب ديرت مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي في آخر مشاركة له قبل الاعتزال، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت، فيما ظفر ((ماستر أوف ذا سيز)) بلقب ((بريدرز كب مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) على المسار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

إنجاز ((ميدان))

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 30 مارس 2007، مشروع ((ميدان))، الذي تم افتتاحه في عام 2010، ويعد الأحدث والأبرز على المستوى العالمي، ولا يوجد له مثيل، ويشتمل المشروع على مضمار حديث بتصميم فريد، يسع 80 ألف متفرج، ويضم أجنحة ضيافة، كما يضم فندقاً حديثاً يحتوي على 400 غرفة.

سباقات القدرة

كما يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أكبر الداعمين لسباقات القدرة، إذ كان أول المشاركين فيها منذ البداية. وباستعراض مسيرة سموه، نجد أن البداية كانت في أول سباق مشترك للهجن والخيول الأصيلة لمسافة 40 كيلومتراً، في منطقة سيح السلم يوم 10 يناير 1993.

ونال سموه على صهوة ((عبيان الأشقر))، جائزة السيف الذهبي، ويرجع إلى هذا السباق الأول بالإمارات، الفضل الكبير في الارتقاء برياضة سباقات القدرة. وأسهم فارس العرب في إنجاح أطول ماراثون مشترك بين الخيول والهجن، يقام في منطقة الشرق الأوسط، ونجح اتحاد الإمارات للفروسية في تنظيمه لمسافة 165 كيلومتراً في منطقة ((السوان)) بإمارة رأس الخيمة.

وحقق فارس العرب إنجازاً غير مسبوق، إذ تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا للقدرة 4 مرات، ويعد ذلك إنجازاً تاريخياً، لم يسبقه إليه فارس من قبل. وكانت بداية سموه مع الذهب الأوروبي عام 1999، حينما قاد فرسان الإمارات للفوز بالميدالية الذهبية للفرق لبطولة أوروبا، التي أقيمت في إسبانيا والبرتغال.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية عام 2001، حينما قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز ببطولة الفرق في إيطاليا، وواصل سموه إنجازاته الرائعة في البطولة الأوروبية، إذ توج بطلاً للفردي، ونال الميدالية الذهبية في إيرلندا 2003. وتعد بطولة كومبين بفرنسا 2005 البطولة الرابعة التي يفوز بلقبها.

سجل ذهبي

يضاف الإنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالفوز بلقب بطولة العالم للقدرة ((لندن 2012))، إلى سجل إنجازاته الباهرة والمشرفة من مختلف البطولات العالمية، في شتى بقاع العالم، ما يؤكد خبرته وحنكته في سباقات القدرة.

مبادرات رائدة

لم يكتفِ فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجازات والانتصارات، بل إن أيادي سموه البيضاء امتدت لتشمل محبي الفروسية وسباقات الخيول كافة، ففي ديسمبر من عام 2016، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل سباق سموه للقدرة، إلى مهرجان كبير، يضم 4 سباقات، وهي سباق السيدات، والإسطبلات الخاصة، و((جميلتي)) للأفراس، وكأس سموه للقدرة.

وفي سباقات الخيل والمضامير، أمر فارس العرب في عام 2016، بإطلاق جوائز ((محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل))، التي تهدف إلى تكريم الخيول والملاك والمدربين والفرسان وأصحاب العطاء، ممن تركوا بصمة كبيرة في مجال السباقات.

هيكلة جديدة

وشهد العام الماضي، الإعلان عن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى ((كرنفال سباقات دبي)) التي جاءت لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قطاع صناعة الخيل محلياً وعالمياً، والحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، وتعزيز موقعها لتصبح نقطة انطلاق للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية، إضافة إلى مواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة الذي يشهده هذا القطاع وسباقاته في المنطقة.

وكانت أبرز التغييرات التي شهدتها هي استحداث أمسيتين رئيسيتين وهما ((فستيف فرايداي))، و((فاشن فرايداي)) لتنضم إلى أمسية ((سوبر ساترداي))، بينما يختتم الكرنفال بالحدث العالمي الذي يترقبه عشاق السباقات سنوياً وهي أمسية ((كأس دبي العالمي)).

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