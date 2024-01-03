تنفيذي دبي: محمد بن راشد أذهل العالم بتفرد فكره وضخامة إنجازاته

رفع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 18 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأكدوا أن سموه قائد استثنائي أذهل العالم بفكره وحجم إنجازاته المستدامة في مختلف المجالات، وعلى كافة الصعد، حيث تمكن من لفت أنظار العالم ونجح في تعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات، والوصول بإمارة دبي إلى مصاف المدن العالمية التي باتت مقصداً من قبل جميع جنسيات العالم.

ووصفوا تولي سموه مقاليد الحكم بدبي في الرابع من يناير عام 2006، بأنه نقطة تحول جذري في تاريخ إمارة دبي والمنطقة التي تحرص أغلب دولها على تطبيق تجربة دبي الحضارية، معاهدين سموه على التفاني في خدمة الوطن لإعلاء رايته خفاقة في مختلف الميادين والمحافل المحلية والدولية.

قائد استثنائي

وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أرسى على مدى سنوات في خدمة الوطن دعائم مدرسة شاملة في القيادة الحكيمة التي تلهم جميع أفراد المجتمع وتحفزهم وتشركهم في صناعة غدهم، بفكرها السبّاق ورؤاها الواثقة.

وأردف البسطي بأن سموه قائد فذ بقدراته، ملهم بعزيمته وتمكينه لكل من حوله، استثنائي برؤيته الثاقبة التي أصبحت عنواناً عالمياً لكيفية تخيّل وتصميم وصناعة المستقبل، ما جعل من دبي وجهة عالمية للاستثمارات والمواهب والكفاءات وكل الطموحين والمبدعين والمبتكرين، ونموذجاً يحتذى به في تنمية شاملة محورها الإنسان وغايتها الأثر الإيجابي على المجتمع، سابقت الزمن فسبقته، وحددت الهدف فحققته.

وأضاف: نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق رؤيته بروح الفريق الواحد الذي يستلهم من فكره، في القطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع الحكومي، لخدمة جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، وتحقيق الطموحات التي لا تعرف المستحيل.

مدرسة متفردة

وبارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لسموه ذكرى تولي مقاليد الحكم، مؤكداً أن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدرسة متفردة في الفكر الريادي والقيادة الشاملة والرؤى الاستثنائية لصناعة مستقبل مستدام لوطنه ومجتمعه، حتى غدت دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً عالمياَ للعيش والعمل والرخاء، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينه على حساب سموه في منصة ((إكس)) في أبريل 2023: ((قائد استثنائي..

وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك، بإذن الله)). وأكد معاليه أن التوجهات الاستراتيجية والفكر المغاير والمتفرد لسموه.

حققت إنجازات استثنائية ونقلات نوعية في منظومة العمل الحكومي، وتجلى أثرها بوضوح في التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية، وأصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ونهجاً تستنير به الأجيال مستقبلها، وتسترشد به لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الحياة.

بصيرة نافذة







رفع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهـاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، مؤكداً أن سموه رسخ خلال مسيرته نموذجاً متفرداً لمدرسة قيادية وضعت العطاء والتميز والاستثمار في بناء الإنسان على رأس اهتماماتها.

وقال معالي الطاير: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جعل من العمل الحكومي، في دبي والإمارات، نموذجاً حيوياً للعطاء والتميز وتحقيق النجاحات، مستنداً إلى المرونة والجهوزية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة، والرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة في استشراف المستقبل والابتكار.

وأضاف معاليه: إن الرؤى والاستراتيجيات الشمولية القائمة على بناء الإنسان، والتي رسخها القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مدرسته القيادية المتفردة منذ تولي مقاليد الحكم في إمارة دبي، أصبحت نموذجاً ملهماً للجميع في بناء الأجيال وقيادات المستقبل والطريق الصائب للوصول إلى القمم في شتى المجالات.

نموذج ملهم

كما تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي.

وأفاد بأن سموه قدم للعالم خلال فترة توليه الحكم في دبي نموذجاً ملهماً ومدرسة فريدة في القيادة والريادة والحكمة والإيجابية والفكر الاستشرافي الذي يحول التحديات إلى فرص واعدة وإنجازات كبرى جعلت من دبي مرادفاً للإبداع والابتكار، وعنواناً للازدهار والتنمية المستدامة، ونموذجاً للمدن الرقمية المتطورة التي تحرص على سعادة المواطن والمقيم والزائر.

وأشار إلى أنه في عهد سموه أصبحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً في الكفاءة والمرونة تحقق أعلى مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات التنموية.

رؤية ثاقبة

ورفع عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة لصحة في دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة حلول ذكرى جديدة مباركة، لتولي سموه مقاليد حكم إمارة دبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه، وأن يحفظه فخراً وذخراً للبلاد والعباد.

وأكد أن وصول دبي في وقت قياسي لهذه المكانة العالمية المرموقة، لتكون من أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً، يرجع إلى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي أراد أن تكون دبي مدينة المستقبل ووجهة الباحثين عن الرفاهية ورغد العيش، من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن الرؤية الثاقبة لسموه هي التي صنعت نموذجاً فريداً من نوعه للمدينة الحديثة، حتى أصبحت دبي هي مدينة الرخاء والازدهار، وهي ملتقى القادة وصناع القرار والعلماء والخبراء والمفكرين، وهي نافذة العالم الأكثر تميزاً في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والعلمية، فضلاً عن كونها أيقونة الإبداع والابتكار.

قيادة حكيمة

أكد المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أضاء طريقنا برؤية استثنائية وقيادة حكيمة، فأصبحت إمارة دبي رمزاً للعالمية ومسرحاً للمناسبات الكبرى الدولية.

وأشار إلى أن سموه برع في رسم مستقبل مستدام، وأحدث تغييراً في قلب الإمارة، وحرك همة الأفراد، فهو المعلم الأول الذي ألهمنا السعي خلف طموحاتنا وتحطيم الأرقام المستحيلة، فهو من علمنا أن الطموح مستمر ومتجدد ورحلة متواصلة وقودها الإصرار والشغف والتفاني، ونحن فخورون بأننا نعمل بروح وطنية لا تكل ولا تمل للبناء والعطاء وتدفعنا للعمل بجد، واليوم نتمتع بمجتمع متماسك يشعر أفراده بالأمن والعدالة والمساواة ويحظى بكافة حقوقه، فهكذا تكون المجتمعات التي يقودها رجال متواضعون وحكماء.

ريادة ونجاح

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: في مثل هذا اليوم قبل 18 عاماً، بدأت مسيرة مليئة بالريادة والنجاح والازدهار في تاريخ إمارة دبي، ومحطة جوهرية انتقلت فيها الإمارة إلى مصاف المدن العالمية مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، ليقود سموه مسيرة التنمية الشاملة والمتكاملة لينجح بفضل رؤيته وفكره الاستباقي في تأسيس دبي الحديثة، ودرة مدن المستقبل التي نراها اليوم.

وأوضح أن سموه قاد نهضة دبي الاقتصادية والتنموية والعمرانية والثقافية، ورسمت رؤيته الطموحة لاستشراف المستقبل وتصميمه، ملامح وركائز رحلة دبي نحو الريادة والتميز.

وتحولت الإمارة بفضل حكمته ونهجه وفكره الاستراتيجي المتفرد في التخطيط والقيادة إلى مركز عالمي للاقتصاد، والمال، والأعمال، والاستثمار، والسياحة، ونموذج للابتكار والإبداع والتنافسية، ومعيار للمدن الذكية، وملتقى يجمع العالم حول كل ما هو أيقوني ومبتكر، حتى بات اسمها مقروناً بالمراكز الأولى عالمياً في كل القطاعات الحيوية.

إنجازات عظيمة

وتقدم هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية، ويجعله ذخراً لدولة الإمارات وشعبها.

وأكد أن شخصية سموّه الملهمة ومبادراته المبتكرة جعلت من دبي نموذجاً يحتذى على كافة الصُعد لسائر المدن الطموحة الراغبة بتحقيق الإنجازات العظيمة والتغلب على كافة التحديات وكذلك القدرة على صنع الفارق.

وأضاف: أصبحت دبي بفضل قيادته الرشيدة تسابق الزمن وتنافس بقوة لتعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وإحدى أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة، ووجهة رائدة للسياحة والاستثمار والأعمال والابتكار.

ولفت إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تواصل جهودها مستنيرة بتوجيهات سموه حتى تتقدم دبي إلى المراكز الأولى ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

أيقونة بارزة







وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: اقترن اسم سموه بإمارة دبي، التي أضحت أيقونة بارزة على خارطة العالم، حيث سطرت ذكرى توليه بحروف من نور، تاريخاً حافلاً ومشرفاً، إذ شهدت وتشهد دبي في عهد سموه، إنجازات كبرى على كافة الصعد.

وتشكّل المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، فرصة للتأمل في حجم العمل والإنجاز والطموح الذي تحقق، بفضل رؤية وتوجيهات سموه، والنظر كذلك إلى الدور الملهم للجميع، الذي تولاه سموه في مسيرة ازدهار وتفوق دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجلى ذلك من خلال نهجه الفريد في القيادة، والإلهام، والفكر والطموح، حتى أضحت إمارة دبي نموذجاً عالمياً وملهماً يُعتدّ به في القيادة والإدارة والفكر.

سند للجميع







وفي سياق متصل، أثنى سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على جميع محطات الإنجاز والتميز التي شهدتها إمارة دبي منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمقاليد الحكم في إمارة دبي.

مؤكداً أن سموه يعتبر هو مؤسس دبي الحديثة ومهندس مسيرتها الرائدة وقبطان رحلتها نحو الجودة والابتكار ومُلهم العطاء اللامحدود في مسيرة ازدهار وتفوق الدولة، وواصفاً سموه بأنه ((رجل عظيم، وقائد استثنائي، وأب حكيم وسند للجميع)).

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو بمناسبة مرور 18 عاماً على ذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق مكتسبات حضارية للإمارة في ظل الرؤية الثاقبة لسموه كقائدٍ استثنائي عظيم يمتلك فكراً وحكمة وإنسانية جعلته نموذجاً متفرداً في القيادة التي تستشرف مستقبلاً متوجاً بالريادة والتميز.

وأكد بن سليّم أن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نقلت دولة الإمارات ودبي إلى مستويات عالمية، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يُعتد به في الفكر والإبداع والابتكار على النحو الذي أرسى مدرسة متفردة في القيادة والإدارة ورفع سقف الطموحات لقادة الغد من أبناء دولة الإمارات.

رؤى طموحة

وأعرب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن فخره بمناسبة الذكرى الـ18 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، مشيراً إلى أنها تجسّد في كل عام رؤية وإرادة قائد استثنائي أحدث تحوّلاً نوعياً في مسيرة إمارة دبي وتطورها المستدام، وحقّق لمواطنيها إنجازات غير مسبوقة على صعيد جودة الحياة، انطلاقاً من الشعار الراسخ أن المواطن سيبقى أولاً.

وقال: يعدّ هذا اليوم محطة تاريخية لإمارة دبي، تعكس حفاظ سموه على النهج الرائد الذي أرسى قواعده آباؤنا المؤسسون، ليرتقي به نحو مزيد من الرفعة والتطور، وصولاً لما هي عليه دبي في يومنا هذا، والتي باتت تشكل نموذجاً للتنمية والتطور الشاملين، ومثالاً لتشكيل وصناعة مستقبل استثنائي. تحت قيادة صاحب السمو حاكم دبي نعيش الازدهار كما يجب أن يكون، ونواصل السير وفقاً لرؤى طموحة لا حدود لها، ونعاهد سموه أن نبقى الأوفياء له، وأن نعمل بتفانٍ لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

تطور استثنائي







وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الرابع من يناير يحمل ذكرى تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي، هذا اليوم الذي يذكرنا على الدوام بالرؤية الاستباقية والريادية لصاحب السمو، الذي قاد إمارة دبي إلى تحقيق إنجازات متميزة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، ورسخ من مكانتها على الخارطة العالمية كإحدى أكثر الجهات وأسرعها نمواً وتطوراً وازدهاراً.

وأضاف: تحت قيادة سموه، شهدت دبي تطوراً استثنائياً في ميدان الابتكار والاستدامة، حيث تم تحويلها إلى مركز عالمي للابتكار والتقنية، كما أن السياسات الحكيمة التي اتخذها سموه لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار رسخت من مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رئيسي على الساحة الدولية.

حيث ارتكزت توجيهات سموه على تعزيز بناء القدرات البشرية الوطنية، من خلال الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات، مما ساهم في تحقيق التقدم والازدهار.

قمة التطور

ورفع طارش المنصوري، رئيس محاكم دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه حكم إمارة دبي في الرابع من يناير عام 2006.

وقال: يعتبر هذا التاريخ نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، خلال السنوات 18 الماضية، فقد شهدت المدينة في هذه الفترة الاستثنائية تحولات على مختلف الصعد.

حيث اتخذت خطوات ثابتة نحو التقدم والابتكار، وإن رؤية صاحب السمو وتحدياته الملهمة أضاءت الطريق نحو قمة التطور، وبفضلها تحولت دبي إلى مركز عالمي للأعمال والاستثمار، مشع بنجوم الابتكار والتنوع، وإن قصة نجاح دبي تمزج بين الإنسانية والقيادة الحكيمة والتفوق الذاتي.

وتعكس التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المدينة، ونحن، أبناء هذا الوطن المعطاء، نرى في هذا التقدم والنجاح نتاج رؤية القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة، وإن استمرارية التطور والابتكار تعكس التزامنا الدائم ببناء مستقبل أفضل وأكثر تقدماً.علامة فارقة







قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن ذاكرة الأوطان والشعوب وفيةٌ لمن يصنعون نهضتها، ويسطرون بإنجازاتهم العظيمة مجداً خالداً على مدى التاريخ، وإن شواهد النهضة الحضارية التي شيدتها رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ستظل علامةً فارقةً وملهمةً للأجيال في قيم التفرد التي تصاحب مسيرة عطاء سموه في كل الميادين.

وأفاد بأن ذكرى تولي صاحب السمو حاكم دبي مقاليد الحكم في الإمارة، هي احتفاء بالعزيمة التي لا يعرف المستحيل طريقاً إليها، وبالإرادة التي ترسم في كل يوم إنجازاً جديداً على خارطة التميز العالمي لدبي ولدولة الإمارات بشكل عام، وهي احتفاءٌ بالقائد الاستثنائي الذي يقدم بهمته ورؤيته دروساً عملية في مفاهيم القيادة، وقيم الإخلاص للوطن والشعب، واحتفاء كذلك بالصدارة العالمية التي حققتها الدولة، وبالمكتسبات الحضارية التي أضافت للأمة ما يفتخر به كل عربي.

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