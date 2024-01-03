محمد بن راشد .. قيادة قهرت المستحيل

يمثل الرابع من يناير من كل عام، موعداً للاحتفاء بإشراقة عظيمة، شهدتها «دانة الدنيا» مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، ليدشن عهداً جديداً من البناء والإعمار، ويرسي مدرسة في القيادة والإدارة الحكومية، عمادها الطموحات التي لا تعرف المستحيل، والتخطيط الاستراتيجي الذي يستشرف المستقبل ويصنعه.

وفي الواقع، لقد رسخ الرابع من يناير باعتباره يوم النهج الملهم، الذي اختطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعززه بإرادة وعزيمة لا تلين، ودعمه برؤية حصيفة ثاقبة، تستبق التحديات بالابتكار والتفكير خارج الصندوق واجتراح المسارات الجديدة، التي رسخت مكانة دبي نموذجاً عصرياً فريداً، ينظر إليه العالم بعين الإعجاب والانبهار.

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت دبي درة عالمية، وقصة نجاح إنسانية في مجالات الاقتصاد والقيادة والإدارة وجودة الحياة، واحتضان الابتكارات وتوظيف مستجدات العلوم والأفكار في الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن يجعل من كل عام من أعوام تسلمه مقاليد الحكم في دبي تجربة مبهرة، غنية بدروسها ومعانيها، ثرية بما تفتحه من آفاق جديدة أمام الإنسانية، وتتعدد في اهتماماتها التي شملت قطاعات الحياة المتنوعة.

الحياة والإنسان

في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شكل الإنسان أولوية قصوى، فكانت الاستراتيجيات وخطط التنمية والمشاريع الكبرى، التي تم تكريسها للنهوض بالإنسان على مختلف الصعد، وتعزيز جودة الحياة وضمان استدامة الرفاه والرخاء.

فأحدث نهضة عملاقة في الملفات الحيوية ذات المساس المباشر بحياة الناس، خصوصاً ما يتعلق بملف إسكان المواطنين، الذي شهد قفزات هائلة بعد برنامج الإسكان الذي أطلقه سموه بموازنة مليارية تصل إلى 65 مليار درهم على مدار عشرين عاماً، وكذلك الارتقاء بملف الخدمات الحكومية، الذي حول حكومة دبي إلى الحكومة الأذكى في العالم، وجعلها مرجعاً للحكومات في تقديم خدمات تنافسية.

وشملت رؤية سموه الاستباقية اقتصاد دبي، فشيّد بحكمته وفكره الثاقب اقتصاداً حيوياً، يتمتع بالقوة والمرونة، في نموذج يثير إعجاب العالم بقدرته على التغلب على التحديات وتجاوز الأزمات والظروف العالمية المعاكسة.

فكر تنموي

بفضل حكمة سموه ورؤيته الثاقبة، تحولت دبي إلى أكثر وجهات العالم جذباً للاستثمارات والشركات الكبرى ورواد الأعمال، وموطناً للأفكار والقطاعات الجديدة، وأصحاب العقول والمبدعين، لما توفره من بيئة استثمارية استثنائية بتجهيزاتها وتشريعاتها الجاذبة.

وفي هذا السياق، جاءت «خطة دبي الحضرية 2040» الطموحة، التي وضعت أسس مستقبل مدينة دبي، وتهدف إلى تحويلها إلى المدينة الأفضل عالمياً، على المستويات والصعد كافة، التنموية وفي مجال الرفاه وجودة الحياة والأعمال وتمكين أفراد المجتمع، وكذلك من حيث التنافسية العالمية للإمارة.

ومن جانب آخر، قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة من فعالية الأداء والإنجاز، ما جعل الدولة تتبوأ المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية، وقادها للتفوق على الكثير من الدول المتقدمة في مؤشرات وقطاعات رئيسية.

لقد تمكنت حكومة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون عند أفضل التوقعات، فأنجزت المشاريع العملاقة، واحتضنت العالم بأهم الفعاليات الدولية، وقدمت للعالم مثالاً مبهراً على كفاءة التعامل مع الأزمات العالمية، حيث أظهرت مرونة مذهلة في التعامل مع الجائحة التي ألمت بالعالم، واستطاعت أن تعطي مثالاً على الكفاءة في ضمان استمرارية الحياة في تلك الظروف، بل وقدمت يد العون والمساعدة للآخرين.

لقد حول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثمانية عشر عاماً من توليه مقاليد الحكم في دبي إلى رحلة حكم وحكمة، كان خلالها خير من يتعامل مع الواقع بمستجداته، وأفضل من يقرأ المستقبل ويحدد المسارات الجديدة.

رجل الحضارة

لقد برز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتباره رجل الحضارة الأبرز في عالم اليوم من خلال مبادراته الكبرى. وفي هذا المجال سجل سموه اهتماماً غير مسبوق بالقضايا الحضارية الكبرى، فأطلق مبادرات «تحدي القراءة العربي»، و«نوابغ العرب»، «وصناع الأمل»، و«جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، وغيرها الكثير من المبادرات، التي أحدثت حراكاً عربياً تاريخياً. كما أن دعوته إلى استئناف الحضارة العربية الإسلامية تمثل لحظة مهمة في تاريخ الفكر الإنساني.

وفي هذا السياق الحضاري الإنساني، اهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل مبادراته إلى مؤسسات راسخة، ضماناً لاستدامة الدور الحضاري الإنساني، ووجه جهوداً خاصة نحو الاهتمام بالأجيال وصناعة العقول واحتضان المبدعين والمبتكرين والعلماء، وإعداد جيل عربي قادر على إحداث التغيير واستعادة أمجاد الحضارة العربية على أسس معرفية وعصرية.

حس إنساني

لقد اتسم الفكر القيادي الذي يتبناه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطابعه الإنساني، الذي يتوجه إلى أبناء البشرية من دون استثناء، وبلا تمييز، فأثمر جهوداً ومبادرات لا تنسى، أسهمت في تخفيف آلام المعذبين، وإطعام الجائعين، وتمكين المهمشين، ومعالجة المرضى، وتعليم المحرومين، وإرواء ظمأ العطشى في كل بقاع الأرض.

وعلى هذا المستوى، ببعده العالمي، أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً متميزاً في العمل الإنساني، فقد رسخ نهجاً في التعاون الدولي بين الحكومات لتحقيق خير البشرية وتقدمها الحضاري، واستطاع برؤيته صياغة أنماط وأساليب من التنسيق والتعاون وبناء شراكات عالمية قوية مع الدول والمنظمات والشركات العالمية العملاقة، لتنمية الاقتصاد والتجارة، وكذلك لخدمة العمل الإنساني.

وفي هذا المضمار، اعتنى سموه بمأسسة العمل الإنساني ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فأطلقها كأكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة، تجمع تحت مظلتها 31 جهة ومبادرة في محاور المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الصحية ومكافحة المرض ونشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة.

وقد أثمرت جهود سموه هذه عن تمكين مليون إنسان حول العالم بمشاريع نوعية تركت نتائج مؤثرة في كثير من المجتمعات، كما قادت جهود سموه إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات الإنسانية، واحتضان مقر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي تم تجهيزها بكل الإمكانات اللوجستية.

كما رسخ شراكات قوية مع المنظمات الأممية العاملة في المجالات التنموية والإغاثية، وهو ما ظهر بدور عالمي لدبي والإمارات وقت الأزمات والكوارث يتميز بسرعة الاستجابة ومد يد العون والإغاثة للشعوب المتضررة.

رحلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الحكم والقيادة هي رحلة مليئة بالمعاني الإنسانية، والإشارات الحضارية، ولطالما ألهمت العالم، وغذت الإنسانية بالأمل.

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