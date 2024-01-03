محمد بن راشد .. سيد القوافي الشغوف بالثقافة والإبداع

لا تقتصر مفاهيم وأسس القيادة الفذة وفنون الحكم المتفرد في عرف وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على السياقات والأطر التقليدية المعهودة، فسموّه قائد وشاعر حصيف مجيد مسكون بقيم الفروسية وجواهر المعاني، ترتوي إبداعاته ورؤاه القيادية والأدبية من معين عقل راجح وذهن متنوّر.

وتغتذي من روح حكمته ودرره المعرفية، ومن ذهب الثقافة والأصالة اللتين يتميز بهما شخصه الكريم. إذ كيف لا يفعل سموه وهو الفارس الأمين والشاعر المتفرد المتيم بمجتمعه والمشغول بمسائله وبحكاياته..

وكذا الكاتب والمبدع البارع الموقن أنه ضمير أمته والمسؤول عن الارتقاء بمستويات ثقافة مجتمعه، لرفد مسارات نمائه المستدام ونشر قيم الخير والجمال والمحبة والعطاء والتسامح والتعايش، ذلك بموازاة بلوغ أرفع منازل الريادة والنجاح في شتى حقول الحياة.

هكذا، وفي ضوء هذه الرؤية، صاغ فارس العرب قصة فرادة دبي.. وهكذا صنع حكاية تميزها وصدارتها، حيث عرف مبكراً أن زاد المعرفة خير ذخر لبلوغ آفاق لا سابق لها، فعمد إلى نشر أنوارها بكل ما استطاع من جهد وإمكانات، إذ أطلق المبادرات الثقافية والفكرية والإبداعية المتنوعة، واحدة تلو الأخرى، كي تكون رافعات خلاقة لمشوار النهوض بمجتمعه وبأمته.

وقد تُوجت جهود سموه في السياق، بوافر الحصاد المتميز وبتأهيل خامات أجيال موهوبة متمكنة ثقافياً وتحوز مهارات نوعية، إلى جانب تمهيد دروب لقاء وحوار الحضارات وتناغمها على أرض دبي وفي دولة الإمارات، بوجه مثالي، ناجع ومؤثر. وبطبيعة الحال، اقتدى وتمسك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مسارات عمله الفكري والثقافي في الصدد، بمناهج تطوير وتحسين متجددة، مرماها التكيف مع المتغيرات ومواكبة المستجدات والتأسيس لبيئات عمل ثقافي وإبداعي يحصن ريادة دبي.

ويكرس تفوقها في حقول العمل والإبداع كافة لتبقى جوهرة المبدعين الأثيرة والواحة الفكرية المفضلة في أصقاع المعمورة. وبناء على هذا التوجه والاعتبارات، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إطلاق المبادرات وإصدار القرارات والمراسيم، كي يجعل الإبداع والتمكين المعرفي والفكري، صيغة ودستور حياة راسخين في دبي، وأيضاً في الإمارات وعالمنا العربي أجمع.







وهو ما يتجلى في مجاميع مشروعات فكرية وقرائية وإبداعية شكلت محاور خصبة لإطلاق أنوار المعارف في المعمورة، وأسهمت قبل ذلك، في تعزيز منزلة دبي الرفيعة بوصفها وجهة عالمية للإبداع والمبدعين، والنبع الذي يلهم المثقفين والفنانين.. والواحة التي توجّه وتقود قصص الإبداع في عالمنا.

أديب متنور ديدنه التسامح

لا يغادره الشغف بروح القصيد والتعلق بجواهر المعاني، وكذا بصنوف المعارف وثمار الفكر. تلك هي العناوين الأبرز لشخص قائد مثقف وملهم هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فارس الكلمة وسيد الفِعال وحامي القيم وذخر الإبداع، وصديق الكتّاب والناصر للثقافة ولأهليهما.

هكذا هو سموه.. وهكذا يحبذ ويريد أن يكون.. فأمجاد الشعر وفروسية الفعال وتميز الإنجازات والتمسك بالأصالة وصون جذوة الخير وترسيخ التعايش وتعزيز لقاء الثقافات، ديدنه وهاجسه الذي لم يحد عنه يوماً، والذي ترجمه أيضاً، بموازاة أعماله وممارساته ومشروعاته الحياتية، عبر قصائد عذبة حافلة بالدرر تحكي رفعة مناقب سموه، وتسرد فرادة أمجاد قادة الإمارات وأبنائها، كما أنها تعرض بصورها الجاذبة الرقيقة، قصص المكان وسيره ومفرداته.

ومن بين دواوينه الشعرية: ديوان «زايد»، خيلي الأولى، 40 قصيدة من الصحراء. وأما على صعيد الإصدارات الثقافية والفكرية فأغنى سموه المكتبة العربية بباقة مؤلفات غاية في التميز والقيمة المضمونية، أثرت وتثري الحراك الثقافي المحلي العربي وتلهم الناس، وتقدم دروساً نيرة للجميع في حقول فنون القيادة وسبل النجاح والتميز والإنجاز والريادة، ومن بينها: «رؤيتي»، «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً»، «ومضات من فكر»، «سباق الأقوياء»، «تأملات في السعادة والإيجابية»، «رؤى فلسفية في الفكر والقيادة».

ونتبين أيضاً، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شديد الحرص على لقاء المثقفين والمفكرين والكتاب والفنانين، من الإمارات ومن العالم العربي ومن شتى أصقاع المعمورة، بهدف الحوار معهم وبحث المسائل الثقافية والفكرية المتنوعة.

وكذا الاطلاع على حاجياتهم وسبل دعم الكلمة والإبداع ليؤديا دوريهما المجتمعي والإنساني بجدارة. ومن الأمثلة البارزة في الخصوص، لقاؤه في 2013، بمكتب سموه في أبراج الإمارات، الكاتب الصحفي والمفكّر المصري الراحل، محمد حسنين هيكل. إضافة إلى لقائه في 2011، نخبة من الكتّاب والأدباء العالميين المبدعين المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الثالثة، في «دبي فيستيفال سيتي».







ولا يغيب عن الذهن أيضاً في الصدد، ذلك الحوار الفكري الشهير بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والروائي العالمي، البرازيلي، باولو كويلو، عبر رسائل فكرية تبادلها سموه مع كويلو، تمحورت حول المعرفة والقراءة والكتاب، اتفقا خلالها على أن الكتاب هو الدواء لمعالجة أزمات المجتمعات، وأن صناعة المستقبل لا يمكن أن تتم إلا تحت ظلال الكتاب. وقد هنأ كويلو سموه في رسالته، بالإنجاز المعرفي النوعي المتمثل بـ«تحدي القراءة العربي».

مناهل ثرة للريادة الثقافية والإبداعية

رسمت دبي في مسيرة نهضتها، منذ بدايات انطلاق مشروعها الحضاري والإنمائي في القرن الفائت، من ملامح ريادتها في اجتراح المبادرات الإبداعية والتنويرية المعرفية التي ارتوت واغتنت في محطاتها ومراحلها المفصلية من مخزون جواهر الفكر المتنور والذخر المعرفي لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

حيث واكبت صنوف هذه المبادرات بأشكالها، سياقات ومشروعات التطوير والتنمية الاقتصادية والمجتمعية والصناعية الشاملة في الإمارة. وبطبيعة الأمر، استمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ينمي ويطور مضامين مبادراته الثقافية والإبداعية لتبقى محاكية ومتناغمة مع روح العصر، ولتكون مكينة حصينة وفاعلة في تدعيم قيمة دبي ورسوخها حاضرة عالمية مبدعة رائدة تهواها الأفئدة جميعاً، وتروم الإقامة بها، والاستقاء من تجاربها ومناهلها الإبداعية والمعرفية.

وفي هذا السياق، كان لإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2008، قانون إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، كبير الأثر في مأسسة وتجويد منطلقات ومحتوى العمل الثقافي والبناء على ما تحقق بأنساق عمل عصري ممنهج خلاق، ذلك غاية تقوية بنيان مكانة دبي الإبداعية، وجعل مستويات الحراك الثقافي فيها محكومة بمعايير وخريطة طريق وعمل، مبتكرة مثمرة.

وقد أفلحت «دبي للثقافة» بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في تلقف رؤية سموه تلك، فترجمت مفاعيلها ببرامج اشتغال نوعية أصبحت تبدع في ضوئها، وطبقاً لمحددات قانون إنشائها، في قيادة وإقرار وتجويد مستويات البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية.

وكذا في رسم سياسات العمل الثقافي ونشر أعطار الإبداع وتكريسه دستور حياة وعمل وتوجه في دبي. وبالطبع، تبرهن النتائج المحققة طوال السنوات السابقة، الأهلية الكبيرة والجدارة النوعية للهيئة.

ذلك إسهامها المؤثر في مساعي ومشروع تقوية وتحصين مكانة دبي بيتاً وواحة لجميع المبدعين في عالمنا من خلال منظومات عمل مدروس لديها ومن بينها: الإقامات طويلة الأجل «الإقامة الذهبية»، موسم دبي الفني الذي يضم تحت مظلته فعاليات كثيرة، من أبرزها:

آرت دبي، الحدث الفني العالمي الرائد في الشرق الأوسط، الذي يحتضن قصص الإبداع العالمية، ويحفز المواهب، ويرسخ لعب الفنون في حياة المجتمعات أدواراً إيجابية بناءة. وقد بات المعرض المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين المشاركين من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي. ولا شك أن «آرت دبي» يستمد قدرته على التقدم والريادة الدائمة، من أسس وعوامل عديدة، جوهرها دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

وزياراته لفعالياته.







وقد كان لـ«آرت دبي» كبير الأثر خلال العام 2023 في تقوية مكون الاقتصاد الإبداعي للإمارة، حيث وفرت عائدات نسخة المعرض للعام 2023، والتي عُقدت في الفترة 1-5 مارس الماضي، 142.9 مليون درهم، بمشاركة ما يتعدى الـ100 صالة من أكثر من 40 دولة وست قارات. كذلك تنظم دبي للثقافة مجموعة مشروعات إبداعية مهمة، أخرى، من أهمها: «سكة للفنون والتصميم»، «ملتقى تعبير الأدبي»، مهرجان دبي لمسرح الشباب، مهرجان دبي لموسيقى الشباب، مهرجان المرموم.. فيلم في الصحراء.

كما عزز ورفد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منظومات العمل الثقافي والإبداعي في دبي، بمجموعة مؤسسات ومبادرات نوعية، تشارك بدورها بالنهوض بمسؤوليات العمل المعرفي والثقافي وفق صور ومعايير فريدة، مشكلة نقاط إلهام وإبداع نيرة، وعلى رأسها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي انطلقت في مايو 2007م.

وأعيدت هيكلة إدارتها في الذكرى السادسة لتأسيسها، حيث إنها أطلقت في مايو 2013 العديد من المبادرات المعرفية النوعية المجدية في خطط وتوجهات عملها المنصبة على تمكين الأجيال المستقبلية وإثراء مهاراتها لابتكار حلول مستدامة؛ ومن بين أبرز هذه المبادرات والمشروعات:

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي أُنشئت بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2015، بهدف تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وإنماء المعرفة حول العالم. ومن بين المشروعات الإبداعية الإضافية للمؤسسة: تحدي الأمية، بالعربي، برنامج دبي الدولي للكتابة.

وأيضاً، لم يغفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في مشروعاته ورؤاه الثقافية والإبداعية، عن مواصلة رفد ندوة الثقافة والعلوم، بكل صنوف الدعم والإلهام والتمكين، لتبقى حاضرة في دورها تعكس جواهر الأصالة في مسيرة دبي المعرفية والثقافية والإبداعية، ولتستمر بيتاً خلاقاً لجميع المبدعين. كما حرص باني نهضة دبي، على جعل مناهل الثقافة والإبداع في دبي واسعة متنوعة الأشكال والسياقات والتخصصات.. فانبثقت مجموعة مبادرات ومؤسسات متنوعة، رائدة، ومن بينها مؤسسة الإمارات للآداب.

والتي تمثل جسراً حيوياً للقاء وتقارب الثقافات، إذ رأت النور رسمياً في 2013 بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويتمثل أبرز فعالياتها، بمهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يجمع، سنوياً، في واحات دبي الفكر والإبداع، أدباء العالم المبرزين، ليتناقشوا ويتحاوروا ويقدموا المنفعة والمعرفة والنصيحة للقراء، ويطرحوا أهم الآراء النافعة والمثمرة في مشوار رفاه وسعادة وسلام البشرية..

بموازاة تقوية ركائز تواصل الثقافات وتعايش الدول ونشر السلام والمحبة. وهناك أيضاً، مجموعة مؤسسات ومراكز متنوعة، رفد سموه بها مكونات العمل الإبداعي في دبي، ومنها: حي دبي للتصميم الذي أطلقه سموه في يونيو 2013، وغدا حالياً، وجهة عالمية مؤثرة في سياقات تعزيز الصناعات الإبداعية والابتكار في مجالات التصميم المستدام الخلاق.

اقتصاد دبي الإبداعي.. جواهر وقصص

أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ وقت بعيد مضى، أهمية التركيز على مسارات الاقتصاد الإبداعي وجعله ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ونمائه، بجانب دوره في رفد مكون غنى الحراك الثقافي وإحكام أهمية العمل الإبداعي في مسارات التقدم المجتمعي، وتوفير الحياة الهانئة المستقرة للمبدعين.

وانطلاقاً من بعد نظر سموه في الشأن، حرص، مبكراً، على توفير المناخات المثالية في دبي لإطلاق مناخات وخطط العمل المتخصصة بحقول الاقتصاد الإبداعي بوجه يسهم في صوغ أمثل البيئات المحفزة المثمرة في تكوين مفهوم جديد لريادة الأعمال الإبداعية في المنطقة، وقد ترجم وتوّج سموه خلاصات اهتماماته وحرصه ومساعيه في السياق، بإطلاق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، في سنة 2021، والتي تستهدف مضاعفة إسهام القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020 إلى 5 % بحلول عام 2025.

وتتضمن هذه الاستراتيجية المبتكرة تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال.. بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وقد رفد وقوّى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه التوجهات، وفي ضوء رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إذ أطلق سموه في 2012، مشروع منطقة القوز الإبداعية، الذي يمثل مجمعاً إبداعياً متكاملاً يلبي متطلبات المبدعين ورواد الأعمال من أرجاء العالم كافة، الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة.

تعزيز أدوار الفنون في حياة المجتمع

إن الدارس والمتأمل لطبيعة توجيهات ومشروعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في حقول وفضاءات الإبداع والثقافة، ليجد ويتبين بجلاء مدى تركيز سموه على تقوية دور الفن في تنمية المجتمع وقيمته بوصفه عماد التقدم، وتعزيز القيم الإيجابية والتأسيس لكل ما فيه الخير والمنفعة والفائدة للناس.

وبناء على تلك الاعتبارات، دأب سموه على توفير بيئات مثالية لتنهض مجاميع وأنواع الفن التشكيلي والمفاهيمي، ومعها سياقاتها التقليدية والرقمية جميعاً، بمسؤوليات نشر قيم الخير والمحبة وإغناء مسارات الارتقاء بفكر وذائقة ووعي أفراد المجتمع وبناء أعمدة مستقبل واعد حافل بصنوف التطوير والجمال والقيم ونشر السلام والخير وتعضيد جهود تقارب الشعوب.

ونجد براهين ذلك في كافة ثمار مشروعات سموه التي يعزز معها مكانة الفن في المجتمع، والتي من بين أبرزها مبادرة جعل وتحويل دبي متحفاً مفتوحاً يرفل بصنوف الإبداع الفني المتفرد، حيث أطلق في 2014 مبادرة «دبي تتحدث إليك»..

موجهاً بأن تكون إمارة دبي متحفاً مفتوحاً يبهر العالم، ويبرز التجربة الإنسانية الملهمة التي تقف وراء الإنجازات العديدة المتحققة فيها. وتعتمد فكرة «دبي تتحدث إليك» على تعاون مجموعة من أهم شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي، مع عدد من الفنانين والمصممين التشكيليين، ومنحهم حق استخدام باقة من المواقع المتميزة في محيط مشروعاتها العقارية الأبرز في دبي، لتحتضن الأعمال الفنية المتميزة، من رسوم وجداريات ومنحوتات وأعمال تشكيلية عصرية، متنوعة، تعكس روح دبي بكل ما تتفرد به من قيم الجمال والحداثة والإبداع والإلهام والتقارب الفكري والتعايش الإنساني.

وقد مثلت المبادرة باكورة مشروعات «براند دبي» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إذ إنها أنتجت وتنتج مجموعات روائع فنية، تشكيلية ومفاهيمية ونحتية، تزدان بها واجهات وصروح ومطارح عديدة في الإمارة.

تمكين المبدعات وتحفيزهن

إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائد وشاعر متنور منفتح يعي جيداً دور وقيمة المرأة في حياة المجتمعات وفي الإسهام القوي بمسيرة الإبداع والتطور والعمل الثقافي؛ لذا فإنه لم يدخر أي طاقات وجهود في سبيل دعمها وتمكينها، إلا أن اللافت في الميدان، تركيز سموه البنيوي العميق على الاهتمام بالمبدعات بوصفهن روح المشروع التنموي الإبداعي ونبض الحراك الثقافي المجتمعي الخلاق.. منطلقاً سموه في هذه القناعات التي ترجمها فعالاً ملتزمة، من أصالة القيم التي تربى عليها، ومن بعد رؤيته الاستراتيجية، ومن نظرته الاستشرافية، ومن معين تحصيله الثقافي الثر.

وهو ما أنتج في نهاية المطاف، حضوراً نوعياً ومحورياً للمبدعات والمثقفات الإماراتيات خاصة، وللمرأة بوجه عام، في مسارات الاشتغال الثقافي والإبداعي، إذ يسارع سموه إلى تحفيز ودعم الأديبات والفنانات والشاعرات ورفدهن بأشكال التشجيع، على الدوام، مسجلاً أيضاً إعجابه بالمشروعات والإبداعات المتميزة لديهن.

ومن أمثلة ذلك، إيلاؤه الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، التي أطلق عليها سموه مسمى «فتاة العرب»، كبير الاهتمام، ومواصلته تشجيعها، بجانب الإشادة بإبداعها ودبجه قصائد وردود شعرية متميزة، رداً على مجموعة من قصائدها. كما كرمها عام 1989 وقلّدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي. وحين وفاتها، نعاها سموه، وقال في تدوينة عبر حسابه في موقع (إكس): «فقد الوطن رمزاً كبيراً في الأدب والحكمة والشعر.. عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)».

وأضاف: «تركت خلفها كنوزاً من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن». كما أننا نجد مثالاً آخر مهماً يعكس اعتناء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في المواظبة على دعم وتشجيع المبدعات اللواتي يقدمن مشروعات وأعمالاً عالية المنزلة مجدية في تقدم ونماء المجتمع، وكذا في صون موروثه، ويتجسد نموذج ذلك في إشادة سموه بمبادرة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة متحف المرأة في دبي.

حيث بادر، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى زيارة «متحف المرأة» في منطقة الأسواق الشعبية في منطقة الراس بدبي، في شهر ديسمبر من العام 2012، وكتب سموه في سجل الشرف مدشناً «ذاكرة المكان» بكلمة جاء فيها: «لقد أسعدني هذا العمل الوطني الجبار الذي يعكس قدرة بنت الإمارات على الإبداع في شتى مجالات العمل الوطني.

جهد عظيم وإنجاز رائع للدكتورة رفيعة غباش لتعريف بنت الإمارات خاصة، والزوار والسياح عموماً، بتاريخ المرأة الإماراتية المشرف الذي نعتز به حاضراً ومستقبلاً.. إن إحياء تاريخ المرأة هو إحياء لذاكرة شعبنا وهو جزء مهم من تاريخ هذا الشعب. نحن ندعم هذا العمل الخلاق، والله يوفق الجميع لما فيه رفعة وطننا».

الأصالة والهوية .. فخر وحرص

لم يغب أو يخفت، يوماً، وهج حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صون قيم الهوية والأصالة، ذلك جنباً إلى جنب بموازاة تركيزه على المشروعات والرؤى الإبداعية العصرية. ويتبدى ذلك بوضوح في نماذج مبادرات ومشروعات، مستدامة، على رأسها الاعتناء في حماية اللغة العربية.

حيث أطلق سموه جائزة متخصصة «جائزة محمد بن راشد للغة العربية» للنهوض بلغة الضاد ونشرها واستخدامها في الحياة العامة وتسهيل تعلمها وتعليمها. كما أن سموه شديد الاهتمام بتكريس قيمة الموروث وإعلاء قيمة ومكانة المواقع التراثية والأثرية التاريخية كونها تروي وتعرف بغنى تراث دبي وعراقتها، إذ يوجه على الدوام بضرورة صونها وتكثيف البحث ومشروعات التنقيب الأثري، ويقوم بزيارات وجولات مستمرة عليها، ومثلت زيارته في 2020، موقع جميرا الأثري، أحد براهين اهتمامه وحرصه في الصدد.

وقد اكتشف سموه في العام 2002، موقع ساروق الحديد الذي يقع في صحراء الربع الخالي الكبرى إلى الجنوب من إمارة دبي، ويضم آلاف القطع الذهبية والبرونزية والحديدية.. وبقايا الحيوانات والجرار الفخارية.. وغيرها. وافتتح سموه في 2016، متحفاً مخصصاً للموقع «متحف ساروق الحديد»، في منطقة الشندغة في بر دبي.

كما افتتح في العام 2023، مشروع «متحف الشندغة» في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية، إذ يعد أكبر متحف تراثي في الإمارات، ويضم 22 جناحاً تحتضن أكثر من 80 بيتاً تاريخياً متنوعاً يعبر كل منها عن تطور دبي ودولة الإمارات.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بتحويل منطقة الشندغة على مساحة 310 آلاف متر مربع، متحفاً مفتوحاً، يعرض قصة دبي الملهمة للعالم، ويسرد إنجازاتها الفريدة بما لها من أبعاد إنسانية وحضارية، مؤكداً سموه أن الحفاظ على موروثنا الثقافي والتاريخي نهج دائم، يعكس التزامنا الراسخ بإبراز قيم الهوية الوطنية والأبعاد الحضارية والإنسانية التي جسّدها أهل الإمارات منذ القِدَم.

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