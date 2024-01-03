صفقات تجارية كبيرة متوقعة في «بريك بلك 2024»

يوفر مؤتمر ومعرض ((بريك بلك الشرق الأوسط 2024)) منصة رائدة تجمع المعنيين في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، والذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي يومي 12 و13 فبراير 2024، ويحظى بدعم المؤسسات البحرية الرائدة في المنطقة، وسط توقعات بإبرام صفقات تجارية كبيرة بين المؤسسات المشاركة فيه. كما يناقش الحدث المتخصص، الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.

ويؤدي ((بريك بلك الشرق الأوسط 2024)) دوراً محورياً من خلال ربط أبرز الجهات المعنية على مستوى العالم في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل أحدث الحلول والعروض والأفكار المبتكرة.

وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: ((بالنظر إلى التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد نجحنا في تعزيز المرونة وتحقيق نمو كبير في القطاع البحري، وعلى مستوى دولة الإمارات.

وعلى الرغم من ازدحام الموانئ العالمية، أظهرت موانئنا قدرات استثنائية، حيث تعاملت مع كميات كبيرة من البضائع لضمان تدفق التجارة بسلاسة ودون انقطاع في الدولة والمنطقة. وقد أسهم القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة بأكثر من 129 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد المرونة التي يتحلى بها القطاع في مواجهة التحديات)).

وأضافت: ((هذا النجاح غير المسبوق نتيجة التعاون والتكامل بين أكثر من 27 ألف شركة عاملة في الدولة. وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم مؤتمر ومعرض ((بريك بلك الشرق الأوسط)) بشكل فاعل في توحيد قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وأسهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها القطاع وسط الأزمات.

ونحن واثقون أن ((بريك بلك الشرق الأوسط 2024)) سيواصل دوره في دعم تطلعاتنا بالنسبة لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دولة الإمارات)).

دعم واسع

وقال محمد جابر، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لشركة ((دي إس في إير آند سي)) أبوظبي: ((على مدى السنوات الماضية، رسخ ((بريك بلك الشرق الأوسط)) مكانته كمنصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، ومناقشة أبرز القضايا المهمة، وإبرام صفقات تجارية قيمة مع المؤسسات التي تشاركنا الأهداف نفسها.

كما أن مشاركة نخبة من خبراء الصناعة من حول العالم لمناقشة القضايا الملحة في القطاع، سيوفر بالتأكيد أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة لترسيخ المكانة الرائدة للمنطقة في قطاع شحن المعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى والارتقاء بمعايير القطاع على مستوى العالم)).

وقال تشارلز ميبي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتكامل في شركة ((كيو تيرمينلز)): ((لطالما حفزت الفعاليات التي يتضمنها)) ((بريك بلك الشرق الأوسط)) المشاركة الإيجابية في القطاع من خلال ورش العمل والحلقات النقاشية الثرية بالمعلومات)).

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في ((بريك بلك الشرق الأوسط)): ((شهدت نسخة عام 2023 من مؤتمر ومعرض ((بريك بلك الشرق الأوسط)) زيادة غير مسبوقة في عدد المشاركين الذي بلغ 6.496 مشاركاً بزيادة قدرها 93% مقارنة بعام 2022.

كما شهد الحدث زيادة بنسبة 84% في عدد المؤسسات المشاركة، واستقطب الخبراء والمختصين في كامل سلسلة توريد المشاريع الصناعية، بما في ذلك خبراء في شحن البضائع، والنقل البحري، والموانئ، ومحطات الحاويات، والمعدات، إضافة إلى النقل الجوي والبري)).

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