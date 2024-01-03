46 % نمو مبيعات العقارات التجارية بدبي في 2023

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال العام 2023، حيث نمت بنسبة 46.2% مقارنة بمبيعات العام 2022، مما يعكس قوة الطلب على المساحات التجارية، ويؤكد على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 6.58 مليارات درهم عبر 3883 صفقة خلال العام 2023 بنمو 46.2% مقارنة بالعام 2022، والتي بلغت المبيعات فيها 4.5 مليارات درهم عبر 3034 صفقة.

ويعتبر نمو الطلب على العقارات التجارية في دبي علامة فارقة تشير إلى الديناميكيات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارة، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

%71 حصة المكاتب

وتوزعت المبيعات البالغة 6.58 مليارات درهم، على المكاتب التجارية بقيمة 4.68 مليارات درهم (71.12% من الإجمالي) عبر 2790 صفقة، والمحلات التجارية بقيمة 1.9 مليار درهم (28.8% من الإجمالي) عبر 1093 صفقة.

الجاهزة وقيد الإنشاء

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على حصة الأسد من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 4.6 مليارات درهم عبر 2675 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة أو قيد الإنشاء 69.9 مليون درهم عبر 115 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المحلات التجارية الجاهزة 910 ملايين درهم عبر 633 صفقة، أما المبيعات على الخارطة أو قيد الإنشاء فقد بلغت 990 مليون درهم عبر 460 صفقة.

وعادة ما تمثل قوة الطلب على العقارات التجارية في المدينة مؤشراً اقتصادياً مهماً، إذ تشير إلى النمو الاقتصادي القوي وتوسع الأعمال، وتحسن الظروف الاستثمارية، والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية.

المناطق الجغرافية

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1296 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 867 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 38 صفقة بقيمة 573 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 136 صفقة بقيمة 159 مليون درهم.

ميدان ون

أما بالنسبة للمتاجر، فقد تصدرت منطقة ميدان ون المبيعات عبر 280 صفقة بقيمة 530 مليون درهم، تليها منطقة الخليج التجاري عبر 77 صفقة بقيمة 203 ملايين درهم، ثم منطقة جميرا فيليج سيركل عبر 108 صفقات بقيمة 198 مليون درهم، ثم منطقة شوبا هارتلاند عبر 55 صفقة بقيمة 151 مليون درهم، وخامساً منطقة المدينة العالمية المرحلة الأولى 273 صفقة بقيمة 147 مليون درهم.

أغلى المكاتب

أما من ناحية أغلى صفقات مبيعات المكاتب التجارية فقد استحوذت منطقة برج خليفة على أغلى 3 صفقات، الأولى بقيمة 49 مليون درهم بمساحة 8806 أقدام مربعة، والثانية بقيمة 44 مليون درهم بمساحة 8444 قدماً مربعة، والثالثة بقيمة 35 مليون درهم بمساحة 6399 قدماً مربعاً.

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