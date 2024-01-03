طرح أكبر بنتهاوس في دبي للبيع بـ600 مليون درهم

أعلنت مجموعة ((إميرالد بالاس جروب)) المالكة لفندق ((رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز)) طرح ((بنتهاوس آر 1)) الذي يعد الأكبر من نوعه في دبي للبيع مقابل 600 مليون درهم.

ويشغل البنتهاوس المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق ((رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز)) في نخلة جميرا في دبي. ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 77.7 ألف قدم مربعة. ويضم البنتهاوس 8 غرف نوم ومجموعة من وسائل الراحة الراقية، ليوفر أسلوب حياة مميزاً. وتعتزم الشركة تسليم هذا البنتهاوس الذي صمم بالتعاون مع شركة ((يوديزين)) العالمية المتخصصة في مجال التصميم، خلال 15 شهراً من تاريخ الحجز.

وقال سيران جورجي، نائب رئيس مجموعة ((إميرالد بالاس جروب)) ومدير المبيعات في فندق ((رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز)): ((يكتسب طرح هذا البنتهاوس الفاخر أهمية استثنائية، نظراً للمكانة التي تحتلها دبي في سوق العقارات العالمية والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة بين العديد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونؤمن أن بيع هذا المسكن الفاخر سيشكل علامة بارزة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، ونتطلع إلى مساهمة أكبر في نمو هذا القطاع)).

ويتميز ((البنتهاوس آر 1)) بمصعد خاص يفتح مباشرة على الردهة الرئيسية في الطابق الأول. ويتضمن غرفة طعام ضخمة مع مطبخ مصمم وفق طراز تيبانياكي الياباني. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح منطقة الجلوس الواسعة وصولاً مباشراً إلى التراس المركزي الذي يعد مساحة مثالية تتسع لمئات الضيوف للاستمتاع بأفضل الإطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي.

وتشمل قائمة المرافق الإضافية في البنتهاوس صالة ألعاب رياضية حديثة ومنتجعاً صحياً ومنطقة للاسترخاء والتعافي تضم غرفة منخفضة الحرارة توفر مزايا علاجية (Cryogenic room) وغرفة مخصصة للاسترخاء .

وعلاوة على ذلك، تضم المساحة حوض سباحة خارجياً ومنطقة للشواء، بالإضافة إلى ملعب غولف مصغر يقع داخل الحديقة. وتضم المساحة أيضاً صالة سينما داخلية وخارجية وملعب كرة سلة وصالة سيجار كما يوفر البنتهاوس مواقف تتسع لعشر سيارات.

ويتوقع أن تشهد أسعار العقارات في الأسواق الرئيسية بدبي مثل نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 5 %، في حين يتوقع أن تشهد الأسواق غير الرئيسية نمواً بنسبة 3.5 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز