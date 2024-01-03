78.3 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي خلال 2023 بارتفاع 28 %

تجاوزت قيمة التداولات العقارية بأبوظبي خلال العام الماضي 78.3 مليار درهم، وذلك وفق بيانات حديثة لدائرة البلديات والنقل، لتسجل بذلك ارتفاعاً نسبته 28% مقارنة بقيمة 57 مليار درهم حققتهم التداولات في عام 2022.

وأوضحت مؤشرات الدائرة تجاوز العدد الإجمالي لمعاملات التداولات متضمنة كلاً من معاملات البيع المباشر وأنشطة الرهن العقاري 21600 معاملة على مدار العام في ظل نشاط كبير بالسوق العقاري وارتفاع حركة الصفقات العقارية سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أم من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري ومؤسسات التمويل المختلفة.

وأظهر توزيع أنماط التداولات استحواذ أنشطة البيع بشكل عام على حصة 67% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة 52.3 مليار درهم وبارتفاع قياسي قدره 120% عن القيمة المحققة من المبيعات العقارية المسجلة بقيمة 23.7 مليار درهم في 2022.

وتجاوز عدد معاملات المبيعات خلال العام الماضي 14.5 ألف معاملة شكلت بدورها حصة تتجاوز 67.5%من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة وبنمو أيضاً زاد على 66% مقارنة بعام 2022 الذي حقق إجمالي تجاوز 8700 معاملة بيع.

وانقسمت أنماط معاملات البيع في 2023 حيث استحوذت أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 70.3% من الإجمالي بحوالي 10200 معاملة وبحصيلة بلغت 35.9 مليار درهم بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 29.7% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 4300 معاملة بحصيلة بلغت 16.4 مليار درهم.

في المقابل، استحوذت أنشطة الرهن العقاري المسجلة في سوق أبوظبي خلال العام المنقضي على 33 % من إجمالي قيمة التداولات خلال تلك الفترة، محققة 26 مليار درهم بتراجع قارب 21% مقابل 32.8 مليار درهم عن عام 2022. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة حوالي 7100 معاملة.

وأظهر تسلسل بيانات التداولات أن الربع الثالث كان أكثر فترات عام 2023 من حيث نشاط المبيعات بحصة 17.7 مليار درهم، فيما سجل الربع الثاني أقل فترات العام بقيمة 8.5 مليارات درهم. وكان الربع الثاني هو الأنشط في حركة الرهون العقارية بقيمة 9 مليارات درهم بينما سجل الربع الأخير أقل قيمة على صعيد الرهون بحوالي 4.8 مليارات درهم.

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