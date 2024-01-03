926 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 926 مليون درهم، حيث تم تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 147.26 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 490.42 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 5.29 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52.45 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139.5 مليون درهم منها 6 رهونات أراض بقيمة 10.77 ملايين درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 128.73 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 15.68 مليون درهم ورهن بمنطقة معيصم الأول بقيمة 15.21 مليون درهم. وتم تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61.32 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 52.52 مليون درهم.

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