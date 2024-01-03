99 ألف رحلة لـ«فلاي دبي» في 11 شهراً

شغّلت ((فلاي دبي)) نحو 99.16 ألف رحلة إلى نحو 122 وجهة حول العالم، خلال أول 11 شهراً من عام 2023، مقارنة بـ79.36 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 24.94%، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)).

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ((فلاي دبي)) توزعت بين 8995 رحلة في نوفمبر، و9256 رحلة في أكتوبر، و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 في يناير.

ويرجع ارتفاع الرحلات إلى زيادة الطلب على السفر من مختلف الأسواق وافتتاح الشركة 17 وجهة جديده، إضافة إلى استئناف رحلاتها إلى الوجهات التي كانت تسير إليها سابقاً. وتم تسيير الرحلات عبر أسطول من 84 طائرة ((بوينغ 737))، منها 55 طائرة ((بوينغ 737 ماكس))، و29 طائرة ((بوينغ 800 - 737)) من الجيل الجديد.

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف الماضي، بزيادة 30% مقارنة بـ2022. وانضمت 13 طائرة من ((بوينغ 737 ماكس)) إلى الأسطول في 2023، ما أسهم في تدعيم توسعات الناقلة وزيادة رحلاتها.

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