نظام رعاية الأطفال بأمريكا يعاني الكثير من أوجه الخلل

يستند جزء كبير من حملة الرئيس جو بايدن لإعادة ترشحه للرئاسة في 2024 إلى تمرير إدارته أكبر برنامج محفزات مالية منذ حقبة أيزنهاور، حيث تدفقت الأموال إلى البنية التحتية، وصناعات الرقائق والتكنولوجيا النظيفة. لكن لطالما كان جدول أعمال خطة ((إعادة البناء بشكل أفضل)) لبايدن ذي شقين، هما إعادة بناء الاقتصاد الصناعي الأمريكي وإعادة بناء اقتصاد الرعاية. بيد أن الهدف الثاني ما زال في خطر، وربما يحمل ذلك في طياته تداعيات كبيرة على أسواق العمل والتضخم.

لقد قفزت نسبة النساء في القوى العاملة في الوقت الراهن إلى مستويات مرتفعة قياسية، ما يعود جزئياً إلى دفع البيت الأبيض بإعانات رعاية الأطفال، رداً على إغلاق 16.000 مركز لرعاية الأطفال إبان الجائحة. لكن مراكز رعاية الأطفال تعمل بهوامش ضئيلة في أحسن الظروف، وحتى وقتنا الراهن، وبدأ بعضها في الإغلاق مع الإلغاء التدريجي للإعانات النهائية، ويأتي هذا في وقت تزداد فيه تكلفة الرعاية. فقد أظهر تقرير صادر عن ((بنك أوف أمريكا إنستيتيوت))، في أكتوبر 2023، ارتفاع مدفوعات رعاية الأطفال بما يفوق 30 % مقارنة بعام 2019.

ما الذي يكمن وراء هذه المقاربة إذن؟ ولم تغلق مراكز الرعاية أبوابها رغم ازدياد الأسعار؟ الإجابة باختصار، أن قطاع رعاية الأطفال في الولايات المتحدة يعاني الكثير من الخلل. وقالت هيذر بوشي، التي تعمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس والتي كتبت باستفاضة عن اقتصاد الرعاية والصعوبات التي تواجه الأسر العاملة: ((ليس بإمكانك إنجاح نموذج أعمال القطاع الخاص، ما لم تكن تقدم خدماتك للنخبة في المقام الأول))،

ومن أجل تقديم منافع الرعاية الصحية مع أجور لائقة ومرافق مريحة، سيتحتم على أغلب مراكز الرعاية فرض رسوم أعلى من التي يمكن أن تدفعها الأسرة المتوسطة.

وبحسب استطلاع أجراه موقع ((كير دوت كوم))، فإن ثلثي الأسر التي تدفع مقابل رعاية الأطفال، تنفق 20 % أو أكثر من دخلها على مثل هذه الخدمات، التي يزداد استهدافها للسوق الثرية. وأشارت دراسة ((بنك أوف أمريكا)) إلى أن الأسر التي تجني ما يتراوح بين 100.000 و250.000 دولار سنوياً تلجأ بصورة أكبر إلى خدمات رعاية الأطفال، في حين أن الأسر التي تجني مقابلاً أقل تنفق قدراً أقل، ويعود ذلك جزئياً إلى التضخم الذي يتسبب فيه مستهلكو الخدمات من الأكثر ثراءً، فيما تنفق الأسر الأكثر ثراءً قدراً أقل على سلع أخرى وخدمات؛ وفاءً بمدفوعاتها المتبقية لقاء خدمات الرعاية. ويعتقد ((بنك أوف أمريكا)) أن تضخم رعاية الأطفال سيواصل التصاعد، بالنظر إلى انتهاء أجل البرنامج الحكومي لـ((استقرار رعاية الأطفال)).

أكدت إدارة بايدن على التزاماتها تجاه الرعاية، فاقترحت نفقات أكثر طموحاً في الموازنة الفيدرالية لعام 2024. لكن لا توجد ثمة فرصة تقريباً لتمرير الزيادة المقترحة للمدفوعات إلى مقدمي الرعاية والأسر العاملة، بمقدار 400 مليار دولار، على مدى 10 سنوات مقبلة.

ونتيجة لذلك، سيلجأ العديد من الأسر إلى مدخراتهم، أو ربما تضطر النساء اللاتي لديهن أطفال في مرحلة رياض الأطفال وتمكن من البقاء في العمل أثناء الجائحة إلى ترك العمل. ومن شأن ذلك أن يضع مزيداً من الضغوط على سوق العمل، التي يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنها ستظل ضيقة نسبياً هذا العام.

إذن، ما حل نظام رعاية الأطفال في الولايات المتحدة المصاب بالخلل؟ قد يبدو من الضروري إنفاذ شكل من أشكال التدابير الرامية إلى استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة وزيادته. وسلطت دراسة في 2023، أجراها مركز السياسات الحزبية، الضوء، على تسبب نقص استفادة 3.4 ملايين طفل من الرعاية الرسمية في 35 ولاية في تكلفة الدولة خسائر في الإنتاجية الاقتصادية تتراوح بين 142 - 217 مليار دولار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي سلة رعاية الأطفال في خطة الإنقاذ الأمريكية ذات الصلة بالجائحة 78 مليار دولار. وتبدو هذه صفقة جيدة بالنسبة لي، حتى من دون الإنفاق الاستهلاكي الإضافي الآتي من الأسر التي يعمل فيها الأبوان، أو التضخم وتأثيرات سوق العمل الناجمة عن عمل مزيد من النساء.

وعادة ما يعترض المحافظون على دعم رعاية الأطفال، لأسباب تتراوح بين التحررية الاقتصادية، ومسألة وجوب عناية الأمهات بأطفالهن الصغار. لكن حتى الآباء الذين لا يعملون ويمكثون في منازلهم سيستفيدون من خصومات الضرائب للأسر وميزات الضمان الاجتماعي التي خضعت للإصلاح، التي تصنف العناية بالأطفال عملاً، وهو، من واقع خبرتي، أصعب أنواع الأعمال. ولكم هو من السخيف أن الآباء الذين لا يعملون ينتهي بهم الحال إلى رعاية طبية أقل، وكذلك دعم معاشات تقاعدية حكومية أقل، لأنهم لا يعتبرون عاملين.

ومن هذا المنطلق، فالحقيقة أن أغلب النساء يحتجن ويرغبن في العمل، وأن الولايات المتحدة في أمس الحاجة لنظام، يعتبر نقص الوصول إلى رعاية الأطفال أمراً يتخطى عوامل اقتصادية خارجية ستعمل السوق على مواجهتها من تلقاء نفسها. ومن شأن نهج ((السوق يعرف أفضل)) في هذا السياق أن يسفر عن ارتفاع التضخم، وزيادة عدم المساواة، كما سيعيد مزيداً من النساء إلى مسار الأمومة.

وحتى يمكن إعادة انتخاب بايدن رئيساً، آمل أن يكون دعم اقتصاد الرعاية، المهمة التي سيضطلع بها في فترته الثانية. كذلك، تحتاج الشركات للعب دور أكبر في حل المشكلة. وتعتقد جينا ريموندو، وزيرة التجارة، أن تقديم الرعاية مهم في تحديد الشركات التي يمكن لها الوصول إلى الأموال التحفيزية ضمن خطة الإنقاذ الأمريكية. إنني آمل أن تنبثق عن هذا أفكار عن كيفية تأسيس نظام أفضل على نطاق واسع.

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