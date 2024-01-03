أنشطة «أبل» الخدمية بقيمة 85 مليار دولار سنوياً تواجه تحديات قانونية

تنتظر شركة أبل مواجهات قانونية خلال العام 2024، في ظل سلسلة من القرارات التنظيمية التي ينتظر إقرارها من جانب السلطات في كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر المقبلة، والتي ستحدد مستقبل أعمال الخدمات التي تقدمها الشركة، تقدر قيمتها بنحو 85 مليار دولار سنوياً.

وقد تأتي أكبر ضربة لمصنعة ((آيفون)) من قضية مكافحة للاحتكار في الولايات المتحدة ضد ((غوغل))، تكشف فيها أن عملاقة التكنولوجيا دفعت أكثر من 26 مليار دولار في 2021 لكي يكون محركها للبحث هو الإعداد الافتراضي على أجهزة ((أبل)) وهواتف ذكية ومتصفحات أخرى.

وإذا خسرت ((غوغل)) القضية، فستكون مضطرة للتوقف عن سدادها المدفوعات المنتظمة إلى ((أبل))، التي تشير تقديرات إريك سيوفرت، شركة التحليل المستقلة، إلى أنها تساوي ربع الإيرادات السنوية التي تربحها ذراع الخدمات لدى ((أبل)).

وفي الوقت ذاته، تواجه ((أبل))، وشركات عملاقة أخرى في قطاع التكنولوجيا، تمحيصاً متزايداً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، في ظل مخاوف من هيمنة متجرها للتطبيقات، الذي اضطرت بالفعل إلى تعديله في الاتحاد الأوروبي، بسبب تشريع مصمم لكبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومعاً، تشكل التحركات القانونية والتشريعية، المتعلقة باثنين من أكبر أسواق ((أبل))، أكبر تهديد يواجه أعمال الشركة منذ سنوات. فقد ازدادت بإطراد حصة ذراع الخدمات من إجمالي إيرادات الشركة، وهي تضم الدخل من متجر التطبيقات والبث المباشر للفيديو و((أبل ميوزيك))، وإن كانت مبيعات الأجهزة، مثل ((آيفون))، تبقى مهيمنة على الإيرادات.

وبالنسبة لقضية ((غوغل))، التي تعتبر أكبر قضية لمكافحة الاحتكار منذ أكثر من 25 عاماً في واشنطن، فستشهد المرافعات الختامية فيها خلال شهر مايو المقبل. وإذا ما خسرت ((غوغل))، فمن المؤكد تقريباً أنها ستتقدم باستئناف، لكن مثل هذا القرار سيثير تساؤلات حول كيفية عمل عملاقي التكنولوجيا مع بعضهما في المستقبل.

وقال بيل كوفاسيتش، الرئيس الأسبق للجنة التجارة الفيدرالية وأستاذ قانون المنافسة والسياسات لدى كلية القانون بجامعة جورج واشنطن: ((أعتقد أن القاضي استثارته المسألة أثناء المحاكمة))، وتابع: ((لكن السؤال في الخلفية كان: إذا كانت أبل ستقيم مزاداً على هذا الوضع المتميز، فما كان حري بغوغل فعله؟)).

وفي الوقت ذاته، يكثف البيت الأبيض من جهوده الرامية إلى معالجة ما يعتبره قوة مفرطة للشركات. ولم يخف جوناثان كانتر، رئيس وحدة مكافحة الاحتكار لدى وزارة العدل منذ نوفمبر 2021، طموحه برفع دعاوى ضد أكبر الشركات الأمريكية.

وقد أجرت وحدته تحقيقات حول سياسات متجر تطبيقات ((أبل)) طيلة أعوام، وهي حالياً ((تعمل بكامل طاقتها))، بحسب كانتر. لكن تتضاءل الفرص أمامه لرفع دعوى قضائية، بما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتغير المحتمل للإدارة يلوحان في الأفق. ولم تستجب وزارة العدل لطلب التعليق على التحقيقات الجارية بخصوص ((أبل)).

وسعى مشرعون وشركات ومؤسسات لتنفيذ القانون، لأعوام، إلى تفكيك النظام البيئي لـ ((آي أو إس)) الخاص بـ ((أبل))، وهي خطوة دائماً ما أصرت عملاقة التكنولوجيا أنها ستقوض أمان نظام تشغيل الهواتف المحمولة. ومع ذلك، أقرت ((أبل)) أخيراً، في ملف رفعته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بوجوب إجرائها تغييرات بمتجرها للتطبيقات في الاتحاد الأوروبي، بسبب قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي تبنته الكتلة، والذي يحدد مارس المقبل، موعداً نهائياً، للامتثال القانوني من جانب شركات التكنولوجيا.

وفي الاتحاد الأوروبي، تستعد ((أبل)) إلى السماح بـ ((التحميل المتوازي))، الذي سيتيح لمستخدمي ((آيفون)) تخطي متجر تطبيقاته وتنزيل التطبيقات من متاجر أخرى. وسيكون هذا اختراقاً، للمرة الأولى، للنظام البيئي المسور الذي عملت الشركة على حمايته منذ أن كشف ستيف جوبز عن هاتف ((آيفون)) في 2007. وماطلت الشركة في هذه المسألة، مع تأكيدها أن هذه الممارسة ستسفر عن مخاطر أمنية على نظامها.

ومن شأن ((التحميل المتوازي))، التأثير سلباً على متجر ((أبل))، إذ تفرض الشركة رسوماً على المطورين تصل إلى 30 % على المشتريات الرقمية، وتشكل الألعاب أكثر من نصف هذه الإيرادات. أما متجر ((غوغل بلاي))، الذي يفرض رسوماً مشابهة، فقد سلطت عليه الأضواء، بعد خسارته محاكمة بارزة ضد ((إيبك غيمز)) في كاليفورنيا خلال الشهر الماضي.

وتشير تقديرات ((سنسور تاور)) إلى جني ((أبل)) رسوم عمولة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار من متجر التطبيقات على مستوى العالم ربعياً. ويحاول منافسون كسب قدر من هذه الحصة، فيطلقون متاجر تطبيقات وطرق دفع منافسة على أجهزة ((أبل)). ومن جهتها، تنخرط ((مايكروسوفت)) في مفاوضات مع شركائها، بشأن إطلاق متجرها للتطبيقات على الهاتف.

وترغب ((إيبك غيمز))، المطورة للعبة ((فورتنايت)) وغريمة ((أبل)) منذ وقت طويل، إتاحة تطبيقها على الأجهزة التي تعمل بواسطة نظام ((آي أو إس))، وتشير إلى رسوم أقل بنسبة 12%، معتبرة إياها حافزاً للمستهلكين للتحول إلى منصتها.

وفي حين خسرت ((إيبك غيمز)) حكماً على نطاق واسع بمحكمة أقل درجة، في ادعائها ضد ((أبل)) في 2021، لكن قاضياً في كاليفورنيا أصدر أمراً يجبر ((أبل)) على وضع حد لقواعد متجر التطبيقات التي تحول دون توجيه المطورين، المستهلكين، خارج المتجر لإجراء مشتريات. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في وقت مبكر من العام الماضي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستراجع القضية هذا العام.

ومن الصعب، بالنسبة للمستثمرين، قياس المخاطرة النهائية من مجموعة الإجراءات التنظيمية والقانونية حول العالم. وفي هذا السياق، قال جين مونستر، الشريك الإداري لدى ((ديبواتر أسيت مانجمنت)): ((أعتقد أن هناك إيماناً بوجود جلبة كبيرة في الخلفية، لكن لا تقلقوا بشأنها)). وأردف إن المستثمرين ((أخلدوا إلى النوم)) بالانتصارات الأولية التي حققتها ((أبل)) ضد ((إيبك غيمز)) على وجه الخصوص، ((لكنني أعتقد بوجوب أخذ المستثمرين الأمر على محمل الجد)). ومن جهتها، رفضت ((أبل)) التعليق على الأمر.

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