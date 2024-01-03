حذار! البصمة الرقمية على الإنترنت تترك أثراً لا يمحى

الصدمة والاعترافات المروعة هي رمز سري للشهرة على الإنترنت. فقط انشر فيديو مليء بالدموع تروي فيه أسوأ لحظات حياتك، وشاهد كيف ستقفز أعداد المشاهدات.

الاعترافات المفعمة بالحزن والندم.. وأحياناً المليئة بالخجل والعار منتشرة بكثرة على الإنترنت. فقد شاهدت غرباء يشرحون أدق تفاصيل أسباب قطيعتهم العائلية، والإساءات التي تعرضوا لها ومشكلات الإدمان. معلمو اليوغا من جانبهم يزعمون أن مثل هذه الصدمات يتم اختزانها في منطقة الخاصرة، ويعرضون تمارين يقولون إنها تنفس عن الصدمات، فيما كثيرون يكررون فكرة أن الصدمة لا يمكن شفاؤها إلا بالبوح التام.

لكن ماذا إذا شعر الناشرون يوماً بالندم على مشاركة هذه الفيديوهات.. هذا أمر مؤسف، لأن عالم الإنترنت أبدي. بمجرد أن ينتشر المحتوى على نطاقٍ واسع، يصعب محوه بالكامل، وهو ما تعلمته الآن الأجيال السابقة من المفرطين في المشاركة على الإنترنت.

إن فكرة إخبار الغرباء تماماً بالمشكلات الشخصية، الأكثر حميمية عبر الإنترنت تعود إلى مدوني أوائل العقد الأول من القرن الجاري، الذين استخدموا القصص الشخصية لتقديم وجهات نظر جديدة. وكانت المدونة الأمريكية عن الأمومة هيذر أرمسترونج، والمعروفة أيضاً باسم دوس. كوم واحدة من أشهر الأمثلة. وكانت صراحتها في مشاركة قصص عن صعوبات الأمومة مختلفة جذرياً عن النسخة المجملة، ما أكسبها قاعدة جماهيرية شغوفة. وصل عدد قراء مدونتها في فترة ذروتها في عام 2009، إلى حوالي 8.5 ملايين قارئ شهرياً.

وانبثقت عن هذه المدونات مقالات شخصية في المجلات الإلكترونية، مثل إكس أو جين. وكلما كانت القصة أكثر فظاعة، كلما زاد عدد النقرات لقراءتها، بل إن باتوا على استعداد لوضع عنوان عن الصدمة في السطر المخصص لنشر أسمائهم.

وبالنسبة للمجلات، كان نشر مقالات شخصية عن الحمل خارج الرحم ومشكلات اضطرابات الأكل أقل تكلفة بكثير من إعداد تقارير إخبارية. لكن مع مرور الوقت، أصبحت السوق مشبعة، وفقدت الكثير من قيمتها. وبحلول عام 2017، أعلنت الكاتبة جيا تولينتينو موت المقالات الشخصية.

في الواقع، لم تمت هذه المقالات. لكنها انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيط جديد فحسب. وتواصل مقاطع الفيديو الخام والمباشرة إلى الكاميرا هذا التقليد. وهذا ما عرفته الثقافة الشعبية، فقد تسربت قصص الصدمات إلى الكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام. وأصبح تتبع خلفية الشخصية الرئيسية التي تعرضت إلى حدث مروع وتأثيره الدائم أمراً عادياً.

وتستخدم البرامج الناجحة مثل تيد لاسو وفليباغ ما يسمى بـ((الحبكة المبنية على الصدمة)) لدفع أحداث القصة وتبرير السلوكيات. ويدعى المشاهير لمشاركة قصص مؤلمة في المدونات الصوتية، التي تبدو في الكثير من الأحيان أشبه بجلسات العلاج النفسي منها إلى لقاءات.

ويعتمد جزء كبير من هذه الظاهرة على النظرية التي تقول إن أتعس ذكريات الشخص هي المفتاح لفهم حقيقته. ويمكن أن يكون هذا بمثابة إدمان للرواة، حيث يشعرهم التعاطف الجماعي بأنهم مسموعون ومفهومون. ويبدو أن هذه هي القوة الدافعة وراء العديد من هذه الفيديوهات. وعادة ما لا يعوض الناشرون مادياً عن كشف أسرارهم. لكن هل تعاطف الغرباء ونواياهم الحسنة مكافأة كافية للكشف عن أسرار ستظل موجودة على الإنترنت إلى الأبد؟

لقد ازداد القلق حول البصمات الرقمية الدائمة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تم تحذير المراهقين من أنهم قد يخاطرون بفرص قبولهم في الجامعات أو الوظائف المستقبلية، إذا نشروا صوراً أو رسائل قد تعرضهم للمخاطر.

وأعلنت الشركات أنها ستفحص المنشورات التي يكتبها أو ينشرها المرشحون للمقابلات. وفي عام 2017، ألغت جامعة هارفارد عروضها لنحو عشرة طلاب نشروا صوراً ساخرة مسيئة في مجموعة خاصة على فيسبوك. وبعد عام، أقالت شركة والت ديزني المخرج جيمس غان؛ بسبب تغريدات قديمة كان يمزح فيها عن الاغتصاب، وإن كان أعيد تعيينه لاحقاً.

ومن غير المحتمل أن يسبب التخلص من الصدمات استياء كافياً لتبرير ردة فعل مثل هذه. لكنه قد يكون محرجاً. وتذكر النسخ السابقة من نفسك عن طريق صورة غير جذابة على فيسبوك يمكن أن يكون محرجاً بما فيه الكفاية. كما أن فيديو تروي فيه قصصاً عن الضرر العاطفي يمكن أن يكون مؤلماً.

ووصف أشخاص كتبوا ذات مرة مقالات شخصية مؤثرة، التأثير الوحشي لقراءة تعليقات القراء القاسية، وصداماتهم مع الآخرين في الحياة الواقعية. وتقول ماندي ستادميلر، المحررة السابقة لموقع إكس أو جين، إنه حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم مستعدون للآراء السلبية ((ليسوا مستعدين أبداً لردود الأفعال العنيفة للمعلقين مجهولي الهوية)). لذلك، ماتت المدونة أرمسترونغ التي كانت محوراً للنقد، منتحرة في العام الماضي. وقال رفيقها لصحيفة نيويورك تايمز إنه يلوم كراهية الإنترنت التي تعرضت لها كسبب لاكتئابها في السنوات الأخيرة.

وأياً كان التصرف فقد يكون غير مجد. يمكنك حذف التغريدات القديمة ومحاولة تقليص ظلك الرقمي. يقدم مديرو السمعة الإلكترونية أيضاً هذه الخدمة بمقابل مادي. وبعض المواقع لم يعد لها وجود، مما يؤدي إلى محو المنشورات القديمة. ولكن لا توجد طريقة مضمونة لسحب شيء ما بعد نشره.

ولكن هناك احتمال آخر. يبدو أن هناك تحولاً عاماً في الموقف تجاه الصحة النفسية، وعلى ما يبدو أنه يغير المواضيع التي كنا نعتبرها مناسبة للنقاش علناً. في المستقبل، قد يبدو من الغريب أن يشعر أي شخص بالحرج لنشر قصصه الصادمة على الإنترنت، إذ إنه لو شارك الجميع أكثر أسرارهم ألماً، فإن غزارة المشاركة قد تقوض الشعور بالخجل والعار.

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