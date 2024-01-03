ماسك أغنى رجل وفرانسواز أغنى امرأة في العالم

بلغت ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم معاً 1.47 تريليون دولار حتى 1 يناير 2024، وذلك مقارنة بـ 1.44 تريليون دولار في أول ديسمبر 2023، وفقاً لمجلة فوربس.

ويعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا؛ أغنى شخص في العالم حتى 1 يناير 2024، إذ تقدر ثروته بنحو 251 مليار دولار. حل ماسك في المركز الأول في يونيو من عام 2023، متجاوزاً الفرنسي برنارد أرنو.

فيما تعد الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز أغنى امرأة في العالم، إذ تقدر ثروتها بـ98.9 مليار دولار حتى 1 يناير 2024، وهي في المركز الرابع عشر على قائمة أثرياء العالم.

وتعود ثروة فرانسواز إلى حصتها في شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، التي ورثتها عن والدتها الراحلة. وقد أسس جدها شركة لوريال.

مكاسب ديسمبر

وحظي المليارديرات على رأس قائمة فوربس للأثرياء بوضع مالي جيد خلال شهر ديسمبر الماضي، سيما فيما يتعلق بممتلكاتهم من الأسهم. حتى 1 يناير 2024، نمت ثروات 7 من أغنى 10 أشخاص في العالم على أساس شهري.

وقد ارتفع إجمالي الثروات بقرابة 30 مليار دولار خلال ديسمبر - وهي قفزة أقل بكثير من الارتفاع البالغ 115 مليار دولار المسجل خلال نوفمبر 2023.

أكبر الرابحين

وكان مارك زوكربيرغ، أحد أكبر الرابحين، وصعد إلى المركز الخامس على قائمة أثرياء العالم، بعد أن كان في المركز السابع في أول ديسمبر، ليتقدم على بيل غيتس، الذي احتفظ بلقب أغنى شخص في العالم لسنوات طويلة.

وأضحى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو أكبر الرابحين الشهر الماضي (من حيث القيمة بالدولار)، فقد ارتفعت ثروة كل منهما بنحو 9.4 مليارات دولار مقارنة بالأول من ديسمبر بفضل الزيادات في أسعار أسهم شركتيهما.

خسائر

على صعيد آخر، كان قطب البرمجيات لاري إليسون من شركة Oracle الخاسر الأكبر في قائمة العشرة الأوائل، فقد تهاوت ثروته بنحو 11.2 مليار دولار خلال ديسمبر مع تراجع سهم شركته بنسبة 10 %. في حين لا يزال إليسون يحتل المركز الرابع بثروة تبلغ 135.3 مليار دولار.

ويعد تسعة من أغنى 10 أشخاص في العالم أمريكيون، بما في ذلك جيف بيزوس، ولاري إليسون، وبيل غيتس.

وتراجع غوتام أداني من الهند من المركز الثالث على قائمة أثرياء العالم في 24 يناير 2023. في حين يحتل المركز الـ16 في العالم حتى 1 يناير 2024.

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