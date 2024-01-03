غوغل تنشر سعراً مغلوطاً للعملة البولندية

طالبت وزارة المالية البولندية بتفسيرات من غوغل بعد أن نشرت خدماتها أسعار صرف خاطئة للعملة الوطنية ((الزلوتي)) أقل بكثير من تلك المعتمدة في السوق.

ومساء الاثنين الماضي، أظهرت أسعار صرف غوغل أن اليورو يعادل 5.20 زلوتي، والدولار حوالي 4.70 زلوتي والفرنك السويسري 5.30 زلوتي أي حوالي 23 % أكثر من أسعارها في سوق الصرف.

رد وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي على منصة أكس بعد نشر هذه الأسعار قائلاً ((لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الذي يسبب الذعر هو سعر زائف)).

وأضاف ((خلال لحظة، ستفتح الأسواق الآسيوية وسيعود الوضع إلى طبيعته)).

وأعلنت وزارة المالية البولندية على منصة أكس أنها طلبت رسمياً تفسيرات من غوغل - بولندا ((حول أسباب النشر الخاطئ لمعدلات صرف الزلوتي وحول الإجراءات التي ستتخذها لتجنب مثل هذه الأوضاع في المستقبل)).

وأكد الناطق باسم المركزي البولندي عن أن البيانات ((التي تقدمها المنصة ليست دقيقة دائماً)).

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