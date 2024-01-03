جيرونا يواصل مطاردة الريال على قمة الدوري الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو مدريد

واصل جيرونا مطاردة ريال مدريد في سباق المنافسة على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا مثيرا في اللحظات الأخيرة 4 / 3 على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وارتفع رصيد جيرونا، الذي واصل موسمه الأسطوري في البطولة هذا الموسم، إلى 48 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة فقط خلف الريال المتصدر المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي نصب نفسه بطلا للشتاء في البطولة مع انتهاء النصف الأول من الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة خارج العاصمة الإسبانية، عند 38 نقطة، ليظل في المركز الثالث انتظارا لانتهاء باقي مباريات المرحلة.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث بادر جيرونا بالتسجيل عن طريق فاليري فرنانديز إيسترادا في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل المهاجم المخضرم ألفارو موراتا لأتلتيكو في الدقيقة 14.

وأضاف سافيو دي أوليفيرا وداني بليند الهدفين الثاني والثالث لجيرونا في الدقيقتين 26 و39 على الترتيب، لكن موراتا واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 44.

وتواصلت الإثارة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما عاد موراتا لهز الشباك بتسجيل هدفه الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 54.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، منح إيفان مارتين النقاط الثلاث لجيرونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعود جيرونا لنغمة الانتصارات مرة أخرى، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابقة.





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