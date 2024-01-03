واتسآب .. 5 ميزات مخفية تستحق التجربة

يصدر تطبيق واتسآب، منصة المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، كل شهر تقريبًا تحديثا جديداً، حيث تواصل شركة Meta إضافة ميزات جديدة لجذب مستخدمين جدد. إذا كنت من مستخدمي واتسآب الدائمين، فإليك خمس ميزات سرية تستحق التحقق منها.

مشاركة الشاشة أثناء مكالمة فيديو

يدعم تطبيق واتسآب مكالمات الفيديو المجانية منذ فترة. ومؤخرًا، قدمت الشركة إمكانية مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر (كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac)، مما يسمح للمستخدمين بتقديم عروض تقديمية لمناقشة الأهداف الشهرية، أو لعرض منتج ما. يمكن للمستخدمين ببساطة مشاركة شاشتهم في الوقت الفعلي وفتح تطبيق من اختيارهم للاستمتاع بتجربة جديدة.

لمشاركة الشاشة على واتساب، ابدأ مكالمة فيديو > انقر على زر مشاركة الشاشة > ولإنهاء مشاركة الشاشة، ما عليك سوى النقر على زر إيقاف المشاركة.

إرسال رسائل فيديو قصيرة

يتيح تطبيق واتسآب للمستخدمين إرسال رسائل نصية، وملصقات، ورموز تعبيرية، وصوتية، وحتى رسائل فيديو. قدمت Meta مؤخرًا رسائل فيديو قصيرة (أقل من 60 ثانية)، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على جذب انتباه أصدقائهم. تظهر في شكل دائري.

لإرسال رسالة فيديو قصيرة سريعة، ما عليك سوى النقر على أيقونة الميكروفون في الزاوية اليمنى السفلية، وبمجرد أن تتحول إلى أيقونة كاميرا فيديو، قم بتسجيل الرسالة ثم اضغط على إرسال.

اجعل واتسآب الخاص بك أكثر خصوصية وأمانًا

سهلت Meta التحكم في جميع الميزات المتعلقة بالخصوصية على واتسآب، والتي يمكن الوصول إليها من مكان واحد. ويمكن الوصول إلى قائمة الخصوصية الجديدة من علامة تبويب الإعدادات، والتي تتضمن خيارات لتحديد من يمكنه الاتصال بك، والتحكم في البيانات الشخصية، والقدرة على تمكين الرسائل المختفية.

قفل الواتساب والمحادثات الفردية

يمكنك قفل واتسآب بالكامل على كل من أجهزة Android و iOS أو قفل الدردشات الفردية لتعزيز الخصوصية على واتسآب. في التحديث الأخير، قام واتسآب أيضًا بتمكين خيار، حيث يمكن للمستخدم تعيين كلمة مرور منفصلة لكل محادثة مقفلة بشكل فردي، مما يعزز الخصوصية والأمان. يمكن لمستخدمي هاتف Android تأمين تطبيق واتسآب الخاص بهم باستخدام مستشعر بصمة الإصبع، بينما يمكن لمستخدمي iPhone الاستفادة من Face ID.

تمكين التشفير الشامل للنسخ الاحتياطية للدردشة

يتم تشفير محادثات واتسآب بشكل افتراضي، ومع ذلك، لا يتم تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، وهذا يعني أنه يمكن الوصول إلى هذه الدردشات من خلال موفري التخزين السحابي مثل iCloud و Google Drive. من خلال تمكين التشفير الشامل، يمكنك منع موفري الخدمات السحابية من الوصول إلى بياناتك الشخصية.

انتقل إلى الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي > وقم بتمكين التشفير الشامل لمزيد من الحماية لرسائلك الخاصة والوسائط المتعددة على واتساب.



