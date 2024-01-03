ترامب يقدم استئنافاً لإلغاء منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمحكمة العليا للولايات المتحدة لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وفي 20 ديسمبر، قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.

ويأمل ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض، لكن خصومه يحاولون إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.

ويعول منافسو ترامب على تعديل دستوري يستبعد الأشخاص من الانتخابات الذين حرضوا على "تمرد" ضد الدستور. وحتى الآن، لم ينجحوا إلا في كولورادو ومين.





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