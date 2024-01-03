Thursday, 04 January 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يقدم استئنافاً لإلغاء منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

1/3/2024 7:25:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمحكمة العليا للولايات المتحدة لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وفي 20 ديسمبر، قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.

ويأمل ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض، لكن خصومه يحاولون إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.

ويعول منافسو ترامب على تعديل دستوري يستبعد الأشخاص من الانتخابات الذين حرضوا على "تمرد" ضد الدستور. وحتى الآن، لم ينجحوا إلا في كولورادو ومين.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03012024000110011019ID1107682619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث