في شحمة الأذن .. ما هي علامة فرانك؟ ومما تحذر؟



أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم على العوامل الوراثية، ولكن وفقًا للمختصين، فإن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول لهما أيضًا دور كبير في نفس الأمر.

وفقًا للأطباء، يمكن وصف كل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم بالقاتل الصامت، حيث تتفاقم هذه الحالات بصمت دون ظهور أي علامات وأعراض مبكرة، وبمرور الوقت، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية أو أمراض القلب التاجية أو قصور القلب.

وارتفاع نسبة الكولسترول، على وجه الخصوص، هو نتيجة لتصلب الشرايين، وهي حالة تتميز بتراكم الدهون في الشرايين، وفقا لموقع news9live.

ما هي أعراض ارتفاع الكولسترول؟

وفقا للخبراء، كلما أسرع الشخص في اكتشاف أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول، كان ذلك أفضل حيث يمكن للمرء طلب العلاج في الوقت المناسب. ويمكن أن يؤدي حتى إلى نوبة قلبية إذا ترك دون علاج لفترة طويلة. وعندما يتعلق الأمر بالأعراض المبكرة لارتفاع نسبة الكوليسترول، يلاحظ معظم الأطباء ما يلي:

ضيق في التنفس

ألم صدر

الشعور بالضعف

ارتباك

التعب المزمن

ألم في الساقين والذراعين أثناء ممارسة الرياضة

ولكن وفقا للأطباء، فإن علامة فرانك هي أيضا من الأعراض المبكرة الهامة. يشير هذا إلى تجعد قطري صغير في الجزء السفلي من شحمة الأذن.

كيف ترتبط علامة فرانك بارتفاع نسبة الكوليسترول؟

تم اكتشاف علامة فرانك لأول مرة في عام 1975 في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من مرض الشريان التاجي والذبحة الصدرية. لاحظ الأطباء تجعدًا قطريًا على الأذن. وفي دراسة حديثة، تم اكتشاف أن تجعد شحمة الأذن يمكن أن يرتبط بانخفاض تركيز هرمون كلوثو، وهو هرمون مثبط للعمر.

دراسة أخرى نشرت في مجلة الطب السريري في عام 2021 قيمت 3951 مريضا يعانون من مرض الشريان التاجي. وخلص الباحثون أيضًا إلى أن وجوده لا ينبغي أن يؤثر على الرعاية السريرية للمرضى. ومع ذلك، لسهولة التفسير، تم اعتباره جزءًا من الفحص البدني.

كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

في بعض المرضى، تلعب الوراثة دورًا في زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين. ولكنه يرتبط أيضًا بخيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتدخين. وللحد من مخاطره ينصح الأطباء بما يلي:

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

تناول الدهون الصحية

الحد من تناول الدهون المشبعة والسكر

ممارسة الرياضة بانتظام

إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.





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