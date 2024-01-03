الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كرمان الإيرانية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





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