برلين وباريس تنتقدان تصريحات إسرائيلية بشأن طرد الفلسطينيين من غزة

انتقدت ألمانيا وفرنسا بشدة تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن طرد محتمل للفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة التوطين في القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات لوزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف-وزير الأمين القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش في الأيام الأخيرة، "نرفض بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيرين، إنها غير معقولة وغير مفيدة".

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان صدر في وقت سابق اليوم: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية، وهي تصريحات غير مسؤولة وتشعل التوترات."

وقالت إن إعادة التوطين القسري للمجموعات السكانية انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة في باريس أنه "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، ومستقبل غزة وسكانها سيكون ضمن اختصاص دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

وتحدث الوزيران لصالح إعادة توطين إسرائيليين في قطاع غزة بعد الحرب مع حركة حماس.

وقال بن غفير أمس الأول الاثنين إن الحرب فرصة لتعزيز "إعادة توطين سكان قطاع غزة"، وذلك بعد يوم من قول سموتريش لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح، فستكون هناك هجرة للفلسطينيين "وسوف نعيش في غزة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف بالفعل التصريحات المتعلقة بإعادة التوطين القسري لسكان غزة بأنها غير مقبولة، وذلك في محادثة هاتفية مع بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه مساء الثلاثاء.

وقال ماكرون إن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة يتناقض بشكل مباشر مع حل الدولتين الذي تجرى مناقشته منذ سنوات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أو تقليص أراضي القطاع.

وأضاف المتحدث أن حل الدولتين لا يزال هو النموذج المستدام الوحيد للتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا "نحن متمسكون بهذا ونعمل أيضا من أجل تحقيقه على المدى الطويل".

وكانت الولايات المتحدة رفضت أمس التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول. لقد أخبرتنا حكومة إسرائيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك رئيس الوزراء، بأن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية. يجب أن يتوقفا على الفور".

وتابعت: "كنا واضحين وثابتين وبدون لبس بأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها وبدون جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه، لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين، والمنطقة المحيطة، والعالم".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أو تقليص أراضي القطاع.





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