دبي الثالثة بين الأسواق السكنية العالمية الفاخرة في 2024

شهدت قيم العقارات السكنية الفاخرة في دبي، التي تشمل أحياء نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، نمواً قياسياً خلال عام 2023، بحسب نايت فرانك. علاوة على ذلك، تشير توقعات نايت فرانك للأسواق السكنية العالمية الفاخرة لعام 2024 إلى أن دبي ستحتل المركز الثالث. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع يُقدر بنحو 16% في أسعار الوحدات السكنية الفاخرة خلال عام 2023.

وبالرغم من ذلك، تصل الأسعار الرئيسية إلى نحو 3.740 درهماً للقدم المربعة، أو نحو 1.020 دولار أمريكي للقدم المربعة، ما يجعل دبي واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة "بأسعار معقولة" في العالم

برج خليفة

من ناحية أخرى، انخفض إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع في برج خليفة بدبي بنسبة 52% خلال عام 2023، ما يعكس العدد المتزايد للمستثمرين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين الحقيقيين، وذلك وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ14 لأعلى مبنى في العالم.

وتتجلى جاذبية أطول مبنى في العالم بالنسبة للمشترين المحتملين في حقيقة أنه منذ افتتاحه قبل 14 عاماً، حقق البرج إجمالي مبيعات بلغت 9.8 مليارات درهم، وهي نسبة تمثل 8% من إجمالي قيمة المبيعات في وسط المدينة منذ عام 2010.

ورغم تراجع عدد المنازل المتاحة للبيع، إلا أن إجمالي عدد الصفقات في البرج خلال عام 2023 ارتفع بنسبة 22% إلى 117 عملية بيع. وبحسب نايت فرانك فإن أطول مبنى في العالم لا يزال يحظى بطلب قوي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في مدينة دبي.

وفي الواقع، مع مبيعات 117 شقة ووحدة سكنية ذات علامة تجارية في عام 2023، بقيمة إجمالية تزيد على 1.06 مليار درهم، استحوذ برج خليفة على 7% من إجمالي المبيعات في وسط المدينة، التي بلغت 14.6 مليار درهم.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((ظهرت دبي بوصفها مركزاً للمنازل الثانية وتألقت باعتبارها السوق العقارية الأكثر ازدحاماً في العالم. وهذا الظهور أحدث موجة قوية من الطلب من قبل المشترين الدوليين، الذين كانوا يستهدفون بشكل أساسي أغلى المنازل في الأحياء الأكثر جاذبية في المدينة.

وكان هذا الطلب الاستثنائي هو الدافع وراء الزيادة الكبيرة بنسبة 38% في متوسط الأسعار على مستوى المدينة منذ مارس 2021. ولاحظنا أن برج خليفة تفوق على بقية المدينة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 55.4% خلال الفترة نفسها)).

وأضاف: ((يشهد سوق العقارات في دبي نمواً ملحوظاً، ويؤكد انخفاض نسبة 52% في عدد الوحدات السكنية المتاحة للبيع في البرج على تحول دبي إلى مركز لمشتري المنازل الثانية والمستخدمين النهائيين الحقيقيين. ويظهر بوضوح أن المُلّاك يقررون الاحتفاظ بعقاراتهم لفترات أطول، ما يعكس اتجاهاً نحو الاستقرار الطويل الأمد.

ومن غير المستغرب أن يسهم ذلك في دعم نمو الأسعار في البرج مع بيع أغلى منزل، حيث بلغت نسبة التداول هذا العام زيادة بنسبة 140% مقارنة بعام 2022)). وأظهر تحليل نايت فرانك أن أغلى شقة تم بيعها هذا العام في برج خليفة بلغت قيمتها 4852 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 20% عن أغلى صفقة في عام 2022، والتي بلغت 4.044 درهماً للقدم.

وعلى الرغم من أن وسط مدينة دبي لم يتم تصنيفه كحي رئيسي من قبل نايت فرانك، إلا أن السوق الفرعي سجل 4 مبيعات منازل تجاوزت 10 ملايين دولار، منها اثنان في فندق العنوان ريزيدنس سكاي فيوز.

جاذبية دائمة

وفي إشارة إلى الجاذبية الدائمة لوسط مدينة دبي، قال أندرو ماكينتوش، الشريك الإقليمي، رئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((يقع وسط مدينة دبي في قلب الأسواق الفرعية الأكثر جاذبية في المدينة، وتظهر أبحاثنا أنه يعتبر من أكثر المناطق المرغوبة ضمن العقارات السكنية في دبي التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأفراد العالميين من ذوي الثروات العالية)).

وأضاف: ((رغم أن قلب المدينة الرئيسي يشمل الآن وسط المدينة والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي على نطاق أوسع، إلا أننا نشهد تحرك المطورين للاستفادة من ارتفاع مستوى الطلب على المنازل في هذه المنطقة.

يتجمع مشغلو الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في الخليج التجاري، حيث يقدمون منازل مميزة من نوعها، تحت إدارة علامات تجارية جديدة في المنطقة، ما يساعد على تعزيز مكانة دبي باعتبارها المدينة التي تضم أعلى تركيز لمشغلي الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية. أصبحت جيوب الخليج التجاري، الممتدة من طريق مراسي إلى حديقة الصفا، نقطة جذب خاصة.

ويشهد مركز دبي المالي العالمي أيضاً، من خلال مشروع "دي ىي اف سي ليفينغ" الذي تم إطلاقه مؤخراً، مستويات قياسية من الطلب، حيث تم بيع 164 منزلاً في مركز دبي المالي العالمي في غضون دقائق من إطلاقه)).

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