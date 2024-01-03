محمد بن راشد .. قائد استثنائي رسخ نهج التميز والريادة

في هذا العام، الذي نحتفي فيه بثمانية عشر عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، وأمام تجربته الملفتة في القيادة، التي تثير اهتمام العالم، نحتاج لوقفة تأمل، لنقرأ دروس سموه في القيادة، وفي الرؤية.

وأول ما نتوقف عنده هنا، اللمسة الشخصية، الخاصة، التي مصدرها رؤية صاحب السمو نفسه، وقناعاته النابعة من تكوينه وتجربته في الحياة والقيادة، التي سرت في المجتمع الإماراتي باعتبارها سمة مجتمعية عامة، وأسهمت في تكوين الهوية الوطنية.

وفي الحديث عن هذه اللمسة الشخصية، لا يمكن للمرء إلا أن يتوقف عند القوة التحفيزية، التي توجهت إلى استنهاض همم أبناء الإمارات من خلال التأكيد على الرقم «واحد». وكذلك على مفاهيم الذكاء والابتكار والتفكير خارج الصندوق واستشراف المستقبل وصنعه، وغيرها الكثير من المفاهيم التي فتحت مساحات لأبناء الإمارات ليتفاعلوا مع الحياة، ويهبوا لبناء وطنهم، ومعاضدة دولتهم، والانتماء إلى وطنهم.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن الفكر القيادي لا يسير منفرداً، مكتفياً بنفسه، بل هو يجد قوته من اللمسة الشخصية للقائد، التي تبني العلاقات الوثيقة مع أبناء المجتمع الواحد؛ وهذا ما تميز به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يترافق فكره القيادي مع لمسة شخصية قوية، يشعر بها المواطن والمقيم، فيعتبر كل واحد منهم أن إشارات سموه هي تكليف شخصي مباشر له.

رؤية وبرنامج

لا بد من القول إن الثمانية عشر عاماً، من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جاءت كلها لتعبر عن رؤية محددة مسبقاً، ومضت وفق فكر معين وتخطيط محكم، ومنضبطة على عقارب ساعة تستشرف المستقبل، وتخطط له، وتواجه تحديات الواقع من خلال التفكير من خارج الصندوق.

وهذه واحدة من ميزات نهج سموه الاستشراف والاستعداد للمستقبل بخطط استراتيجية، وتنظيم الخطى وفق برنامج عمل. ولهذا، فإن صاحب السمو استهل عهده، نائباً لرئيس الدولة، ورئيساً للوزراء، وحاكماً لدبي، بإصدار كتاب «رؤيتي» (2006)، الذي يبسط فيه رؤيته في القيادة والحياة. وقد جاء هذا الكتاب تحت عنوان فرعي هو «التحديات في سباق التميز»، وهو عنوان يحمل مفردات أساسية في فكر صاحب السمو، وهي على وجه التحديد: «التحديات» و«الفرص»، المفهومان المتجاوران على نحو لصيق، مثلما تلتصق «المعضلة» بـ«الحل».

في هذا الكتاب، «الرؤية»، يقدم صاحب السمو نظرته إلى الحياة ومهمات القيادة، وفي سياقها يرى أن من أهم مميزات القائد الكفء هي قدرته على تحديد التحديات، ثم أنه لا ينظر بعيداً، بل يتمعن في تلك التحديات ويحولها إلى فرص واعدة.

ومن جانب آخر يقدم صاحب السمو نموذج القائد، الذي ينتهج المبدأ البرامجي، حيث قدم لعهده برؤية هي برنامج عمل. وفي نفس الوقت يمثل هذا الكتاب تقديماً وتوضيحاً لشخصية القائد نفسه، ورؤيته.

وهنا، يمكن استعراض أجزاء الكتاب الذي يقع في 220 صفحة، حيث جاء في خمسة أجزاء حملت العناوين التالية: «دبي»، «الرؤية»، «بيئة الشيخ محمد»، «رؤية الشيخ محمد»، «سباق التميز»، «ما الذي يميزنا عن غيرنا؟»، «هل حققت دبي الامتياز؟»، «القرار الصائب»، «القرار الصعب»، «المنفذ»، «الكادر الأفضل»، «الخير كل الخير في عصر الشباب»، «المرأة»، «الحكومة الإلكترونية»، «المتسوقون السريعون»، «السابقون الأولون: الشيخ زايد بن سلطان»، «الشيخ راشد بن سعيد»، «الشيخ محمد الإنساني»، «الشيخ محمد العربي».

من عاش في دبي خلال العقدين الماضيين، يدرك بلا شك أن عناوين هذا الكتاب هي بمثابة برنامج عمل وجد طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع بدقة. كما يستطيع أي قارئ أن يتحقق من أن القيم التي دعا إليها صاحب السمو في كتابه المبكر «رؤيتي» باتت قيماً راسخة في المجتمع الإماراتي، ونبراساً هادياً للشباب والأجيال الجديدة.

مدرسة التفاني

ملمح آخر بارز وظاهر في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، وهو التفاني. بل إن التفاني يبرز نتيجة واضحة في كل مفصل، ويمكن للمرء أن يلمس ذلك في كل المجالات التي استقطبت اهتمام سموه، من الشعر إلى الفروسية، ومن الاهتمامات العسكرية إلى النشاط السياسي، ومن القيادة إلى صنوف الإدارة.

كان سموه شريكاً في جهد تأسيس دولة الاتحاد، وحارساً للاتحاد، وحامياً له. وقد اضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، وسجل اسمه بجهد استثنائي، ودور بارز في عدة محطات. وهو ما جعله يحظى، منذ شبابه الباكر، بتقدير وثقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. وبذا كان «الأب المؤسس» أحد ينابيع الخبرة والمعرفة في مدرسة سموه في القيادة.

إن حضور مشهد تأسيس دولة الاتحاد بحد ذاته يمثل خبرة استثنائية، بكل ما في ذلك من معانٍ جليلة، وتجربة فريدة. وهنا، يمكن القول إن «التأسيس» و«البناء» والحفاظ على المنجزات، ستظل مفردات أساسية في تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي هي سلسلة من الابتكار والتأسيس والإنشاء وتعظيم المنجزات.

ومن جانب آخر، يلمس المرء في مدرسة صاحب السمو في القيادة ذلك الأثر العميق للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتجربته الملهمة في بناء نموذج دبي، وعلى وجه الخصوص في مجال بناء قطاعات اقتصادية جديدة وحديثة وتجهيزها ببنية تحتية ملائمة.

فلسفة حكم

يخصص صاحب السمو الفصل الثاني عشر من كتابه «قصتي» للحديث عن الدروس التي تلقاها من الوالد الراحل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويوردها تحت عنوان: «ثلاثة دروس مع بداية حكم راشد».

إن هذه الدروس الثلاثة، التي يرد ذكرها هي ما أضحى مبادئ أساسية في مدرسة صاحب السمو القيادية، وأولها: «الإنسان لا يتوقف عن التعلُّم»، وثانيها، صنع القادة، حيث يقول: «أهم صفات الحاكم الناجح أن يحيط نفسه بقادة أقوياء، ونحن نبحث عنهم دائماً، ولكن حينما لا نجدهم نصنع نحن القادة. مسؤوليتنا أن نصنع قادة». أما الدرس الثالث فهو «الاقتصاد أولاً».

ويمكن أن يعثر كل متتبع لسيرة سموه القيادية على هذه المبادئ في مبادراته وقراراته ونهجه على مستويات مناصبه الثلاثة، نائباً لرئيس الدولة، ورئيساً لمجلس الوزراء، وحاكماً لدبي.

ويمكن القول، كذلك، إن هذه المبادئ الثلاثة كان لها القسط الأكبر في الإسهام الذي قدمه سموه في تاريخ الدولة ورفعتها، وتعزيز مكانتها وموقعها كتجربة ريادية، ونموذجاً عصرياً في التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة ومجزية.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن صاحب السمو كان يترجم كل خبرة وتجربة إلى فكرة ومبدأ؛ وعلى هذا النحو، فإن معايشته لـ«الأب المؤسس» و«الوالد راشد» تمت ترجمتها في منهج حياة وفلسفة حكم.

لذا، فإن صاحب السمو يختم هذا الفصل الثاني عشر، من كتابه «قصتي» بالقول: «ثلاث نصائح من حكيم ومعلم، أصبحت منهج حياة لي، وفلسفة حكم مع شعبي».

الشغف: دبي

شغف صاحب السمو، وفكره القيادي يدور حول «مركز» و«جوهر»: المركز دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الاتحاد. والجوهر: دبي.

لقد اتسمت تجربة صاحب السمو بالحرص على دولة الاتحاد، والتمسك بمبادئ الآباء المؤسسين، والاعتزاز بسيرتي ودوري «زايد» و«راشد»، في إنشاء هذا الاتحاد الفريد، ونموذج الوحدة الناجز المتماسك.

وفي هذا السياق، تتجسد في دبي، التي ارتبط اسمها باسمه، أسمى الأفكار، وأكثرها نجاحاً. وكأنما الإمارة كتاب خطه بقلمه الشغوف بالنجاح والتفوق. وكأنما هي حلمه الذي سعى إلى بنائه طوبة بعد طوبة.

ومن الملفت أن صاحب السمو عبر على نحو صريح بشغفه هذا في كتابه «قصتي»، الذي يتعلق بدبي، بكلمات واضحة، وربطها بأعز ما يرتبط به، فيقول: «أبي والخيل ودبي، هي ذكرياتي الأولى عن طفولتي؛ أبي والخيل ودبي، هي ذاكرتي التي ستبقى معي حتى النهاية».

ويستطرد موضحاً: «الخيل تجمع العزّة والأنفة والرقة والقوة في نفس الوقت؛ وكذلك أبي، وكذلك دبي».

بلى، دبي هي الذاكرة، ودبي هي الشغف!

الجد الخبير

يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً شديداً بجده المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم، رحمه الله. إنه حتى من أوائل الناس الذين يتحدث عنهم في كتابه «قصتي»، ويذكرهم باعتزاز بالغ.

ومن يقرأ الفصل العاشر من الكتاب المذكور. وهو الفصل الموسوم بعنوان: «أطيب رجل عرفته في حياتي»، يدرك أن المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم، رحمه الله، من ينابيع خبرة سموه.

وفي هذا السياق، يمكن تذكر الوالد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأثره، ومبادئه ودروسه الثلاثة، التي لا تكتمل دون دروس المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم الجوهرية. وهي دروس تتعلق بالاقتصاد.

يستذكر صاحب السمو عن جده المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم، فيقول: «عرف الشيخ سعيد بسعة صدره، متعاملاً مع الشدائد بحكمة وصبر ورزانة».

ويضيف: «مرت دبي في عهد الشيخ سعيد بالكثير من الأزمات، وكانت في كل مرة كطائر الفينيق الأسطوري، كلما استحال رماداً، نهض أكثر قوة وحياة».

وبعد ذلك يستذكر سموه الأزمات التي عاصرها الجد الشيخ سعيد، متأملاً كيف واجهها. ومن هذه الأزمات الكساد العظيم وانهيار سوق اللؤلؤ ووباء الجدري في الأربعينيات وغيرها.

وكان على الدوام يسخّر كل الموارد والإمكانيات لكي يبقى الإنسان والعامل البسيط المشتغل في قطاعات الاقتصاد قادراً على الحياة والعمل والعيش الكريم، وتأمين حصانة له ضد الوباء.

كانت الرعاية الاجتماعية فكرة مركزية في رؤيته، يحرص عليها، ويرعاها، وينمي مجالاتها.

يطول تأمل أفكار صاحب السمو حول جده الشيخ سعيد، ولكننا نعرف في الواقع، أن سموه في فكره ونهجه يجسد ذلك الفكر الإنساني النادر، الذي قاد دبي في أحلك الظروف العالمية.

رجل التحديات

خلال ثمانية عشر عاماً من الحكم أغنى صاحب السمو التجربة الإنسانية في القيادة والإدارة، وصنع نموذجاً فريداً هو مثار إعجاب العالم، وكان أميناً حافظاً لدولة الاتحاد، ورئيس حكومة يشاد بحكمتها وحسن تدبيرها وقدرتها على مواكبة العصر وتحقيق قصب السبق في سباق المسافات الطويلة.

إن تحدث المرء عن رجل تحديات، يستطيع أن يحول كل ما يمر به إلى فرص مجزية، فإن الحديث يدور بالتأكيد عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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