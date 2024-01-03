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بيان مشترك لعدد من الدول حول الحفاظ على أمن الملاحة البحرية الدولية

1/3/2024 7:22:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬عن‭ ‬حكومات‭ ‬أستراليا‭ ‬والبحرين‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وكندا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وألمانيا‭ ‬واليابان‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وهولندا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬وإذ‭ ‬ندرك‭ ‬الإجماع‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬عبرت‭ ‬عنه‭ ‬44‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وكذلك‭ ‬بيان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬يدين‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬العابرة‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬استمرار‭ ‬الهجمات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصعيد‭ ‬الكبير‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والقوارب‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ومحاولات‭ ‬اختطافها،‭ ‬ونحذر‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة،‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬قانوني‭ ‬لاستهداف‭ ‬السفن‭ ‬المدنية‭ ‬والسفن‭ ‬البحرية‭ ‬عمداً‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السفن‭ ‬التجارية،‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬والقوارب‭ ‬الصغيرة‭ ‬والصواريخ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأول‭ ‬للصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬المضادة‭ ‬للسفن‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬السفن،‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬مباشرًا‭ ‬لحرية‭ ‬الملاحة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أساس‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تهدد‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أرواح‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬دولية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتطلب‭ ‬عملاً‭ ‬جماعياً‭. ‬إذ‭ ‬يمر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬المنقولة‭ ‬بحرًا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬8‭% ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬الحبوب‭ ‬العالمية،‭ ‬و12‭% ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬النفط‭ ‬المنقولة‭ ‬بحرًا،‭ ‬و8‭% ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬تستمر‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬سفنها‭ ‬حول‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬مما‭ ‬يضيف‭ ‬كُلفة‭ ‬كبيرة‭ ‬وأسابيع‭ ‬من‭ ‬التأخير‭ ‬لتسليم‭ ‬البضائع،‭ ‬ويُعرِّض‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬حركة‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لهذه‭ ‬الهجمات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬السفن‭ ‬وأطقمها‭ ‬المحتجَزة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬وسيتحمل‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤولية‭ ‬العواقب‭ ‬إذا‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬الأرواح‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والتدفق‭ ‬الحرّ‭ ‬للتجارة‭ ‬في‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬ملتزمين‭ ‬بالنظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد،‭ ‬ومصممين‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الخبيثة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬الاستيلاء‭ ‬والهجمات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

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