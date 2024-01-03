إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس الأمناء للمؤسسة البحرينية للحوار اجتماعه مع انتهاء الدورة الخامسة برئاسة سهيل القصيبي، وقد تم خلال الاجتماع عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، ثم تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء للدورة السادسة (ديسمبر 2023
– ديسمبر 2025)، وجاء التشكيل والمناصب كالآتي:
. سهيل بن غازي القصيبي – رئيس مجلس الأمناء
. أمين أحمد العريض – نائب رئيس مجلس الأمناء
. إحسان علي الكوهجي – الأمين المالي
. نور رياض الحاجي – أمين السر
. نهى حسن كرمستجي – مدير التدريب والتطوير
كما قرر المجلس إعادة الثقة بعباس منصور حمادة والتجديد له في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة.
وقد أعرب القصيبي عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي على جهودهم الكبيرة المبذولة خلال الدورة الماضية، والتي وصفها بأنها أفضل دورة للمؤسسة منذ تأسيسها، معبّرًا عن امتنانه لهم على قبولهم للتجديد، ولكل من ساهم في النجاحات الكبيرة التي قامت بها المؤسسة خلال مسيرتها، مؤكدًا أن المؤسسة ماضية في كل ما يعزز أسس الأمن في مجتمع متآلف وبناء.
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