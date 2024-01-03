إعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

. ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬غازي‭ ‬القصيبي‭ ‬ – ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء

. ‭ ‬أمين‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬ – ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء

. ‭ ‬إحسان‭ ‬علي‭ ‬الكوهجي‭ ‬ – ‭ ‬الأمين‭ ‬المالي

. ‭ ‬نور‭ ‬رياض‭ ‬الحاجي‭ ‬ – ‭ ‬أمين‭ ‬السر

. ‭ ‬نهى‭ ‬حسن‭ ‬كرمستجي‭ ‬ – ‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير

كما‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬إعادة‭ ‬الثقة‭ ‬بعباس‭ ‬منصور‭ ‬حمادة‭ ‬والتجديد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤسسة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬القصيبي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬أفضل‭ ‬دورة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬معبّرًا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬قبولهم‭ ‬للتجديد،‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬أسس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬متآلف‭ ‬وبناء‭.‬

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