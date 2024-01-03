وزارة الصحة تطوّر برنامجا إلكترونيا للتقصي الوبائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطوّر‭ ‬للتقصي‭ ‬الوبائي‭ ‬يُعتبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تُمكّن‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بسهولة‭ ‬وبشكل‭ ‬فوري،‭ ‬إذ‭ ‬يستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬ربط‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬إلكتروني‭ ‬للتبليغ‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭. ‬

هذا‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬قامت‭ ‬بتدريب‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬منشأة‭ ‬صحية‭ ‬بين‭ ‬عيادة‭ ‬ومستشفى‭ ‬وإعطائهم‭ ‬مفتاحا‭ ‬خاصا‭ ‬للدخول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مرض‭ ‬معد‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وحماية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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