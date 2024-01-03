وزارة الصحة تطوّر برنامجا إلكترونيا للتقصي الوبائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دشنت وزارة الصحة برنامجا إلكترونيا مطوّرا للتقصي الوبائي، والذي يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تقديم المهنيين في الرعاية الصحية المعلومات الضرورية والمهمة عن الأمراض المعدية من مختلف الجهات الصحية إلى إدارة الصحة العامة بالوزارة، مما يُسهم في تعزيز الرصد الصحي للأمراض المعدية بالمجتمع، واتخاذ إجراءات فعّالة للوقاية ومكافحة انتشار هذه الأمراض في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة أن البرنامج الإلكتروني المطوّر للتقصي الوبائي يُعتبر منصة إلكترونية تُمكّن المهنيين في الرعاية الصحية من الإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية بسهولة وبشكل فوري، إذ يستهدف البرنامج ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة مع إدارة الصحة العامة من خلال برنامج إلكتروني للتبليغ عن الأمراض المعدية التي يتم رصدها في هذه المنشآت.
هذا وقال إن إدارة الصحة العامة، قامت بتدريب نحو 80 منشأة صحية بين عيادة ومستشفى وإعطائهم مفتاحا خاصا للدخول الإلكتروني ليتمكنوا من التبليغ عن أي مرض معد بكل سهولة، إذ سيكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة، حيث يتيح الكشف المبكر عن الأمراض المعدية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، إلى جانب اتخاذ قرارات مستنيرة للسيطرة على انتشار الأمراض في المجتمع وحماية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
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