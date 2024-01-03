البحرين تدين التفجيرات الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية

البحرين تدين التفجيرات الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية
التاريخ
1/3/2024 7:22:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان جنوب شرقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
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