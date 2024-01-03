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البحرين تدين التفجيرات الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية

1/3/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬للتفجيرات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كرمان‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وللحكومة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭.‬

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