الحد الخيرية تناقش تطوير الأداء والتمويــل وتعزيز سرية المستفيدين في خطة 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬البراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭: ‬إننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عملنا‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬شرائح‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬شريفاً‭ ‬خالصاً‭ ‬مستداماً،‭ ‬حتى‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وأوساط‭ ‬الشركاء،‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬المراتب‭ ‬الأولى‭ ‬والأكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬التمويل‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭ ‬كله،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬الانفاق‭ ‬الرشيد‭ ‬وتطوير‭ ‬جمع‭ ‬الموارد،‭ (‬رغم‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬قد‭ ‬جاءنا‭ ‬ولم‭ ‬نذهب‭ ‬إليه‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬وسمعة‭ ‬الجمعية‭)‬،‭ ‬متوقعاً‭ ‬زيادة‭ ‬ميزانية‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬برقم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬فيه‭ ‬ميزانية‭ ‬الجمعية‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬يوسف‭ ‬البنعلي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬أصدرت‭ ‬مؤخراً‭ ‬الميثاق‭ ‬الأخلاقي‭ ‬المهني‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬حقوق‭ ‬المستفيدين‭ ‬وعلاقات‭ ‬وحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬العاملين‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬ستقوم‭ ‬بتحديد‭ ‬الوصف‭ ‬الوظيفي‭ ‬والمهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة،‭ ‬مع‭ ‬تفعيل‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬التطويرية،‭ ‬وتدوير‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬والتواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قام‭ ‬خالد‭ ‬الصقر‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬بالجمعية‭ ‬بإدارة‭ ‬المناقشات‭ ‬مع‭ ‬العاملين‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتواصل،‭ ‬وتفعيل‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬للأداء‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬عموما‭ ‬وخطة‭ ‬2024م‭ ‬خصوصا‭. ‬

وتناولت‭ ‬المداخلات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التمويل‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬وخدمة‭ ‬المستفيدين،‭ ‬والعمل‭ ‬الشرعي‭ ‬والدعوي،‭ ‬والعمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬الجمعية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي‭ (‬مجلة‭ ‬أهل‭ ‬الحد‭)‬،‭ ‬وجذب‭ ‬المتطوعين،‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬العاملين‭ ‬والأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والمنتجة‭ ‬والمتزوجين‭ ‬حديثا‭ ‬والشباب‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعات‭.‬

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