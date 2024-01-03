الـمـنزل الأرضـي حلم ابنه المقعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





22‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬ينتظر‭ ‬حلمه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تعفيه‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬اليومية‭ ‬وتبعد‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬أسرته‭ ‬عبء‭ ‬الحياة‭. ‬

يقول‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬انتظر‭ ‬طلبي‭ ‬الإسكاني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2001‭. ‬لدي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭. ‬ولد‭ ‬مقعدا‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الحراك‭ ‬بتاتا‭ ‬سوى‭ ‬الجلوس‭. ‬نحن‭ ‬من‭ ‬نقوم‭ ‬بإطعامه‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬به‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬طلبت‭ ‬بيتا‭ ‬أرضيا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اشتراطات‭ ‬الوزارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تسلمت‭ ‬ورقة‭ ‬الاستحقاق‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إخطاري‭ ‬حينها‭ ‬وطوال‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬عن‭ ‬تسلمي‭ ‬منزل‭ ‬أرضي،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مسؤولي‭ ‬وموظفي‭ ‬الوزارة‭ ‬يؤكدون‭ ‬استحقاقي‭ ‬تلك‭ ‬الوحدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬البدء‭ ‬بتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬هي‭ ‬أساسا‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬منطقته‭ ‬السكنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬عملية‭ ‬وصول‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬المخصصة‭ ‬لحالته،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬مركبة‭ ‬خاصة‭ ‬تقله‭ ‬وترجعه‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬أمامه‭ ‬فقد‭ ‬كبر‭ ‬سنا‭ ‬والطفل‭ ‬يكبر‭ ‬أيضا،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬ينقله‭ ‬للمركبة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬المواطن‭ ‬أن‭ ‬معايير‭ ‬استحقاق‭ ‬الوحدة‭ ‬الأرضية‭ ‬غير‭ ‬واضحة،‭ ‬فهناك‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬حاجتها‭ ‬الملحة‭. ‬

وبحسب‭ ‬المواطن،‭ ‬فإن‭ ‬الوحدة‭ ‬الأرضية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬250‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتأتي‭ ‬كافة‭ ‬الغرف‭ ‬والمرافق‭ ‬في‭ ‬طابق‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬الأدراج‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأمام‭ ‬أهل‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬منازل‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬المسألة‭ ‬أمام‭ ‬أسرة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬إذ‭ ‬يضطر‭ ‬بهم‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬الصعود‭ ‬والنزول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬

ويروي‭ ‬المواطن‭ ‬معاناته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬سكنه‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬ترك‭ ‬شقته‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الوالد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬أرضي‭ ‬غير‭ ‬مهيأ‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الحياة،‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬تم‭ ‬فصلها‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭ ‬منفصلين‭. ‬لكل‭ ‬قسم‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬فقط‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬أعيش‭ ‬فيهما‭ ‬بمعية‭ ‬5‭ ‬أطفال،‭ ‬والحركة‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المطبخ‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المنزل‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الطفل‭ ‬ذي‭ ‬السنوات‭ ‬التسع،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬حمله‭ ‬إلى‭ ‬شقته‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الوالد،‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

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