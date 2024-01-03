العمل على كوبري أبو قوة خلال العام الحالي بعد استملاك الأراضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬عضو‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬محسن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬كوبري‭ ‬أبوقوة‭ ‬المسمى‭ ‬بتقاطع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أرجئ‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭. ‬

وعزا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬استملاك‭ ‬بعض‭ ‬الأراضي‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬عليها‭ ‬المشروع‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المشروع‭ ‬جاهز‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصاميم‭ ‬والميزانية‭ ‬المرصودة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬موضحا‭ ‬أهمية‭ ‬الكوبري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬إتمامه‭ ‬فإنه‭ ‬سيختصر‭ ‬المسافة‭ ‬ويخدم‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬منها‭ ‬سلماباد‭ ‬وبوقوة‭ ‬وسرايا‭ ‬بوقوة‭ ‬والسهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬والبديع‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭. ‬وأضاف‭ ‬كما‭ ‬سيعالج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬جراء‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬حيث‭ ‬عند‭ ‬قصدهم‭ ‬لسلماباد‭ ‬يضطرون‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬كوبري‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬مجددا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقتهم‭ ‬بغية‭ ‬الدخول‭ ‬لسلماباد‭.‬

وخلص‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأهالي‭ ‬تنتظر‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أسئلتهم‭ ‬حول‭ ‬تنفيذه‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬مما‭ ‬يعرضنا‭ ‬نحن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الإحراجات‭ ‬عند‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بتسويف‭ ‬الموعد‭ ‬المتوقع‭ ‬ولم‭ ‬يتحقق‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬متمنيا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭ ‬شاكرا‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬مسبقا‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬تستغرق‭ ‬حوالي‭ ‬سنتين‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬المناقصة‭ ‬حيث‭ ‬يشتمل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬علوي‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬أبوقوة‭ ‬وسلماباد‭ ‬عبر‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وإنشاء‭ ‬انعطاف‭ ‬لنقل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجسرة‭ ‬وكذلك‭ ‬منعطف‭ ‬لنقل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬أبوقوة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬حسب‭ ‬الوثائق‭ ‬والرسومات‭ ‬المشروعة‭ ‬بالمناقصة‭.‬

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