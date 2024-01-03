العمل على كوبري أبو قوة خلال العام الحالي بعد استملاك الأراضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص:
كشف عضو بلدي الشمالية الدكتور سلمان محسن عبد الله أن كوبري أبوقوة المسمى بتقاطع الشيخ زايد كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه في الربع الأخير من العام الماضي 2023 إلا أنه أرجئ للعام الحالي 2024.
وعزا السبب إلى عدم الانتهاء من استملاك بعض الأراضي المقرر أن يقام عليها المشروع علما بأن المشروع جاهز من حيث التصاميم والميزانية المرصودة له منذ فترة موضحا أهمية الكوبري في خدمة كافة المواطنين والمقيمين وفي حالة إتمامه فإنه سيختصر المسافة ويخدم عدة مناطق منها سلماباد وبوقوة وسرايا بوقوة والسهلة الشمالية والجنوبية والبديع فضلا عن المتجهين إلى مدينة عيسى. وأضاف كما سيعالج العديد من المشاكل جراء الاختناقات المرورية التي يعانون منها المواطنين القاطنين في سرايا حيث عند قصدهم لسلماباد يضطرون الذهاب إلى كوبري مدينة حمد ثم العودة مجددا بالقرب من منطقتهم بغية الدخول لسلماباد.
وخلص سلمان الى أن الأهالي تنتظر تنفيذ المشروع بفارغ الصبر إذ إن أسئلتهم حول تنفيذه لم تتوقف مما يعرضنا نحن أعضاء المجلس البلدي للكثير من الإحراجات عند إبلاغهم بتسويف الموعد المتوقع ولم يتحقق على الواقع متمنيا من وزارة الأشغال العمل على تنفيذ المشروع في أقرب فرصة ممكنة شاكرا لهم كل الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطنين.
وبحسب ما ذكر مسبقا أن مدة الانتهاء من المشروع تستغرق حوالي سنتين وفق بيانات المناقصة حيث يشتمل المشروع على إنشاء جسر علوي بين منطقة أبوقوة وسلماباد عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان وإنشاء انعطاف لنقل حركة المرور من منطقة سلماباد إلى منطقة الجسرة وكذلك منعطف لنقل حركة المرور من منطقة أبوقوة إلى منطقة المنامة بالإضافة إلى الأعمال المرتبطة بها حسب الوثائق والرسومات المشروعة بالمناقصة.
كلمات دالة
MENAFN03012024000055011008ID1107682604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.