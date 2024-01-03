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((الأشغال)) تختتم الدورة التحضيرية لامتحان شهادة المساعد المعتمد في إدارة المشاريع

1/3/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ممثلة‭ ‬بقسم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع،‭ ‬تقديمها‭ ‬الدورة‭ ‬التحضيرية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لخوض‭ ‬امتحان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬المساعد‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ (‬ CAPM ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬يصدرها‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬امتحاناتها‭ ‬معهد‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ (‬ PMI ‭) ‬ومقره‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬12‭ ‬موظفاً‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭.

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكّد‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬عاشير‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التحضيرية‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬قسم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬كمركز‭ ‬تدريب‭ ‬معتمد‭ ‬وبكادر‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مدربين‭ ‬معتمدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ (‬ PMI ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬مركزاً‭ ‬متخصصاً‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬ودورات‭ ‬التحضير‭ ‬لامتحانات‭ ‬شهادات‭ ‬المعهد‭ ‬الاحترافية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬الكادر‭ ‬الهندسي‭ ‬والفني‭ ‬والإداري‭ ‬بالوزارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية‭ ‬والتقنية‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للوزارة،‭ ‬ويعزز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ركيزة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.

‭ ‬وبين‭ ‬عاشير‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الاحترافية‭ (‬ PMP ‭) ‬من‭ ‬الكادر‭ ‬الهندسي‭ ‬والفني‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة‭ ‬يبلغ‭ ‬57‭ ‬مهندساً‭ ‬ومتخصصاً‭ ‬من‭ ‬مختـلف‭ ‬قطاعـات‭ ‬الوزارة،‭ ‬فيما‭ ‬يبغ‭ ‬عدد‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬المساعد‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريــع‭ (‬ CAPM ‭) ‬16‭ ‬مهندساً‭ ‬وفنياً،‭ ‬والحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ (‬ PMI ‭) ‬6‭ ‬مهندسين‭. ‬

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