((الأشغال)) تختتم الدورة التحضيرية لامتحان شهادة المساعد المعتمد في إدارة المشاريع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت وزارة الأشغال، ممثلة بقسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، تقديمها الدورة التحضيرية المؤهلة لخوض امتحان الحصول على شهادة المساعد المعتمد في إدارة المشاريع (
CAPM )، والتي يصدرها ويشرف على امتحاناتها معهد إدارة المشاريع (
PMI ) ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك فيها 12 موظفاً من الوزارة.
وفي هذا الصدد، أكّد محمد صالح عاشير مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأشغال أن هذه الدورة التحضيرية تندرج ضمن سلسلة من الدورات المهنية التي يقدمها قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في وزارة الأشغال كمركز تدريب معتمد وبكادر من موظفي الوزارة المكون من 6 مدربين معتمدين من قبل معهد إدارة المشاريع ( PMI )، والذي يعد مركزاً متخصصاً للتدريب في مجال إدارة المشاريع ودورات التحضير لامتحانات شهادات المعهد الاحترافية الدولية في مجال إدارة المشاريع.
وأشار مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن وزارة الأشغال تسعى من خلال عقد مثل هذه الدورات إلى الارتقاء بقدرات وكفاءات الكادر الهندسي والفني والإداري بالوزارة في مجال إدارة المشاريع الهندسية والتقنية وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، ويعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارهم ركيزة محورية في مسيرة البناء والتطوير بمملكة البحرين.
وبين عاشير أن مجموع الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية ( PMP ) من الكادر الهندسي والفني من موظفي الوزارة يبلغ 57 مهندساً ومتخصصاً من مختـلف قطاعـات الوزارة، فيما يبغ عدد الحاصلين على شهادة المساعد المعتمد في إدارة المشاريــع ( CAPM ) 16 مهندساً وفنياً، والحاصلين على شهادة إدارة المخاطر الاحترافية في المشاريع ( PMI ) 6 مهندسين.
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