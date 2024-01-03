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375 زيارة طلابية لمعالم البحرين ومؤسساتها الرسمية

1/3/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬375‭ ‬زيارة‭ ‬طلابية‭ ‬لمواقع‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬والحضارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬قسم‭ ‬العلاقات‭ ‬والبرامج‭ ‬التفاعلية،‭ ‬والإدارات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وقسم‭ ‬المواصلات‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬للبنين‭ ‬والبنات‭ ‬بمراحلها‭ ‬الابتدائية‭ ‬والإعدادية‭ ‬والثانوية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مواعيد‭ ‬العطلات‭ ‬الرسمية‭ ‬والامتحانات‭ ‬وفقاً‭ ‬لدليل‭ ‬التقويم‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬معارف‭ ‬وخبرات‭ ‬الطلبة‭ ‬حول‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬والحاضر‭ ‬المزدهر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬بما‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الطلابية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭.‬

وشملت‭ ‬الزيارات‭ ‬قطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬تمثّلت‭ ‬في‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والمتحف‭ ‬العسكري،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وقطاعات‭ ‬عديدة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومتحف‭ ‬موقع‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومراكز‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وبيت‭ ‬القرآن،‭ ‬ومتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ومتحف‭ ‬البريد‭.‬

كلمات دالة

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