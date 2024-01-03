375 زيارة طلابية لمعالم البحرين ومؤسساتها الرسمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت وزارة التربية والتعليم 375 زيارة طلابية لمواقع متنوعة من معالم مملكة البحرين التاريخية والحضارية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024، بالتنسيق بين قسم العلاقات والبرامج التفاعلية، والإدارات المدرسية، وقسم المواصلات.
وقد شارك في هذه الزيارات مجموعات من الطلاب والطالبات الذين مثلوا جميع المدارس الحكومية للبنين والبنات بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع مراعاة مواعيد العطلات الرسمية والامتحانات وفقاً لدليل التقويم الأكاديمي.
وشكّل ذلك فرصة لتعزيز معارف وخبرات الطلبة حول التاريخ العريق والحاضر المزدهر لمملكة البحرين، والتعرّف على جوانب متنوعة من الخدمات التي تقدمها العديد من المؤسسات الرسمية، بما ساعدهم على إعداد التقارير الطلابية ذات الصلة بالمناهج الدراسية.
وشملت الزيارات قطاعات عديدة تمثّلت في صرح الميثاق الوطني، مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمتحف العسكري، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وقطاعات عديدة تابعة لوزارة الداخلية، ومتحف موقع قلعة البحرين، ومراكز مصادر المعرفة بوزارة التربية والتعليم، وبيت القرآن، ومتحف البحرين الوطني، وسوق المزارعين البحرينيين، ومتحف البريد.
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