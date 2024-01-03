وزير التربية: نحرص على دعم مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬الوزير‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬واعتماد‭ ‬اللوائح‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬التنافسية‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬واستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬وتوجهاتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬وفق‭ ‬سياسات‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬وإلى‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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