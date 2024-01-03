وزير التربية: نحرص على دعم مؤسسات التعليم العالي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، والشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء الكلية.
ورحب الوزير برئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، مؤكداً حرص مجلس التعليم العالي على دعم مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهدافها من خلال وضع واعتماد اللوائح والسياسات التي تحقق التنافسية والتميز في الأداء واستقطاب أفضل الممارسات الدولية في التعليم العالي.
وخلال اللقاء، اطلع الوزير على خطط كلية البحرين الجامعية وتوجهاتها المستقبلية لتحقيق النمو والأهداف المرسومة وفق سياسات مجلس التعليم العالي.
من جانبه تقدم الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية بالشكر والتقدير إلى الوزير وإلى مجلس التعليم العالي على دعمهم للمؤسسات التعليمية لتحقيق التطلعات المنشودة.
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