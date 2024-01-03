تعزيز التعاون بين المحافظة الشمالية ولجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة التجارة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بمكتبه جاسم محمد الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور خالد ربيعة سنان الدوسري نائب رئيس اللجنة.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بجاسم الموسوي ونائبه، وبحث معه عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين المحافظة الشمالية ولجنة النقل والخدمات اللوجستية لدعم الأنشطة والبرامج التي تنظمها المحافظة في المناسبات المختلفة، مشيدًا بجهود اللجنة في الارتقاء بالخدمات اللوجستية وتطويرها في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب جاسم الموسوي عن شكره وتقديره لمحافظ الشمالية، مشيدًا بمستوى الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تنظمها المحافظة طوال العام في شتى المجالات والمناسبات تحت مظلة الشراكة المجتمعية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ودورها الفاعل في المجتمع، مرحبًا بمد جسور التعاون بين الجهتين في تنفيذ برامج مستقبلية مشتركة.
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