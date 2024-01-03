تعزيز التعاون بين المحافظة الشمالية ولجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة التجارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬المحافظ‭ ‬بجاسم‭ ‬الموسوي‭ ‬ونائبه،‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ولجنة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬جاسم‭ ‬الموسوي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمحافظ‭ ‬الشمالية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمستوى‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المحافظة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والمناسبات‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مرحبًا‭ ‬بمد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬مستقبلية‭ ‬مشتركة‭. ‬

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