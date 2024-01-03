تميز فرق بابكو للسيدات في 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تواصلت‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ (‬3×3‭) ‬للسيدات،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬إذ‭ ‬أقيمت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بصالة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬سلاوية‭ ‬مميزة‭ ‬وحضور‭ ‬نسائي‭ ‬رائع‭.‬

وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬ A ‭ ‬للفرق‭ ‬برصيد‭ ‬61‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها،‭ ‬وتوزيع‭ ‬النقاط‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬عائد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭)‬،‭ ‬وحل‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬ B ‭ ‬ثانياً‭ ‬برصيد‭ ‬47‭ ‬نقطة،‭ ‬وأولي‭ ‬2‭ ‬ثالثاً‭ ‬وجمع‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬ثم‭ ‬بابكو C ‭ ‬،‭ ‬وبعدهم‭ ‬أولي‭ ‬1‭ ‬وبابكو D ‭ ‬،‭ ‬والحالة A ‭ ‬،‭ ‬وأولي‭ ‬3،‭ ‬ثم‭ ‬الحالة‭ ‬ B ،‭ ‬وبعدم‭ ‬الحالة C ‭ ‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الحالة‭ ‬ D ‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالعنصر‭ ‬النسائي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬له،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مسابقة‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ (‬3×3‭) ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬الجولات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري،‭ ‬ويتم‭ ‬احتساب‭ ‬النقاط‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وستقام‭ ‬المنافسات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحًا‭ ‬لغاية‭ ‬12:30‭ ‬ظهرًا‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات،‭ ‬والجولات‭ ‬القادمة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬التواريخ‭ ‬الآتية‭: ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬والخامسة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬والسادسة‭ ‬19‭ ‬يناير‭.‬