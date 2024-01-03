المحرق يجتاز سماهيج.. والاتحاد يكتسح النويدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭:‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00





حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬انتصارا‭ ‬متوقعا‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٩٣‬‭/‬‮٥٢‬‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ :(‬‮٢٦‬‭/‬‮١٨‬‭)‬،‭(‬‮١٨‬‭/‬‮١٠‬‭)‬،‭(‬‮٢٧‬‭/‬‮١٤‬‭)‬،‭(‬‮٢٢‬‭/‬‮١٠‬‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬بتسجيله‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬‮١٥‬‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس‭ ‬‮١٢‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬‮١٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬فتيل‭ ‬‮١٢‬‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬‮٨‬‭ ‬نقاط‭.‬‮

‬

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮١٤‬‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬سماهيج‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬‮١٢‬‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وست‭ ‬هزائم‭.‬

وتبقت‭ ‬للمحرق‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬الحالة،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬تعثر‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮١٣٦‬‭/‬‮٩٨‬‭.‬‮

‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ :(‬‮٤٠‬‭/‬‮٢٥‬‭)‬،‭(‬‮٤٤‬‭/‬‮٢٤‬‭)‬،‭(‬‮٣٥‬‭/‬‮١٧‬‭)‬،‭(‬‮١٧‬‭/‬‮٣٢‬‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬ايرلي‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬جورن‭ ‬واشنتغتون‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬‮٢١‬‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬عباس‭ ‬جميل‭ ‬‮٢٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬سامين‭ ‬سوينت‭ ‬‮٢٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬‮١٨‬‭ ‬نقطة‭.‬‮

‬

وتأهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬رسميا‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮١٦‬‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬النويدرات‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮١٤‬‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم،‭ ‬وأصبح‭ ‬مصيره‭ ‬معلقا‭ ‬بنتائج‭ ‬النجمة‭ ‬والمحرق‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬مع‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬بينما‭ ‬يترقب‭ ‬الجميع‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والنجمة‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءََ‭.‬