المحرق يجتاز سماهيج.. والاتحاد يكتسح النويدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب:أحمد الذهبة الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق المحرق انتصارا متوقعا على سماهيج بنتيجة ٩٣/٥٢ في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
وجاءت نتائج الفترات :(٢٦/١٨)،(١٨/١٠)،(٢٧/١٤)،(٢٢/١٠)، وتألق من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون بتسجيله ٢٤ نقطة وعلي جعفر ١٥ نقطة والامريكي رشاد جيمس ١٢ نقطة وحسين سلمان ١٠ نقاط وبدر عبدالله ١٠ نقاط، بينما كان افضل المسجلين من سماهيج سلمان الكعبي ١٦ نقطة وأحمد فتيل ١٢ نقطة وباسل عادل ٨ نقاط.
ورفع المحرق رصيده إلى ١٤ نقطة من خمسة انتصارات وأربع هزائم، بينما رفع سماهيج رصيده الى ١٢ نقطة من ثلاثة انتصارات وست هزائم.
وتبقت للمحرق مباراة واحدة أمام الحالة، ويحتاج الى الفوز فيها مع تعثر النجمة اليوم أمام المنامة.
وفي اللقاء الثاني فاز الاتحاد على النويدرات بنتيجة ١٣٦/٩٨.
وجاءت نتائج الفترات :(٤٠/٢٥)،(٤٤/٢٤)،(٣٥/١٧)،(١٧/٣٢)، وبرز من الاتحاد الامريكي ايرلي ٢٨ نقطة ومواطنه جورن واشنتغتون ٢٨ نقطة وحسين محمد ٢١ نقطة وحسن فهد ٢٠ نقطة، بينما تألق من النويدرات عباس جميل ٢٦ نقطة والأمريكي سامين سوينت ٢٦ نقطة وعمار محمد ١٨ نقطة.
وتأهل الاتحاد رسميا الى الدورة السداسية بعد ان رفع رصيده إلى ١٦ نقطة من سبعة انتصارات وخسارتين، فيما رفع النويدرات رصيده إلى ١٤ نقطة من خمسة انتصارات وأربع هزائم، وأصبح مصيره معلقا بنتائج النجمة والمحرق.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الخميس مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، يلعب في الأولى المنتخب الرديف مع سترة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بينما يترقب الجميع المواجهة الثانية بين فريقي المنامة والنجمة عند السابعة والنصف مساءََ.
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