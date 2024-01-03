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على هامش البطولة الآسيوية الـ 21 للرجالاتحاد اليد يقيم دورة تدريبية للمدربين

1/3/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬للمدربين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ ‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬دائرة‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬خليل‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬ ‭ ‬21‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيكون‭ ‬التسجيل‭ ‬مجاني‭ ‬للراغبين‭ ‬من‭ ‬المدربين،‭ ‬مبيناَ‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيمنح‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬شهادة‭ ‬تدريبية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبين‭ ‬خليل‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬تتطرق‭ ‬الى‭ ‬الإعداد‭ ‬البدني‭ ‬والاستشفاء،‭ ‬وكيفية‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬بادارة‭ ‬المدرب‭ ‬الدنماركي‭ ‬رودقارد،‭ ‬كما‭ ‬ستتناول‭ ‬محور‭ ‬التحليل‭ ‬الفني‭ ‬ويقدمها‭ ‬المدرب‭ ‬السيد‭ ‬رضا‭ ‬الموسوي،‭ ‬ومحور‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬يقدمها‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬العنزور،‭ ‬كما‭ ‬تتناول‭ ‬طرق‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المتقدم‭ ‬وخطط‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬النقص‭ (‬6‭ ‬ضد‭ ‬5‭) ‬يقدمها‭ ‬المدرب‭ ‬عادل‭ ‬السباع،‭ ‬فيما‭ ‬يتناول‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬طه‭
‬محوري‭ ‬التدريب‭ ‬الذهني‭ ‬واكتساب‭ ‬وتدريب‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬للاعبين‭ ‬الصغار‭.‬

وأوضح‭ ‬خليل‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتسجيل‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬الإيميل‭ ‬التالي‭: ‬ trainingcenter ‭.‬ bhf@gmail ‭.‬ com ‭.‬

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