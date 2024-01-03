على هامش البطولة الآسيوية الـ 21 للرجالاتحاد اليد يقيم دورة تدريبية للمدربين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ينظم الاتحاد البحريني لكرة اليد دورة تدريبية للمدربين على هامش البطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها المملكة من 11 – 25 يناير الحالي، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.
وأكد مسؤول دائرة التطوير والتدريب عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالرزاق خليل أن الدورة ستقام في الفترة الصباحية خلال أيام البطولة وخلال الفترة ما بين 16 – 21 الشهر الحالي، وسيكون التسجيل مجاني للراغبين من المدربين، مبيناَ أن الاتحاد سيمنح المشاركين فيها شهادة تدريبية معتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
وبين خليل أن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التي تتطرق الى الإعداد البدني والاستشفاء، وكيفية اختيار المواهب بادارة المدرب الدنماركي رودقارد، كما ستتناول محور التحليل الفني ويقدمها المدرب السيد رضا الموسوي، ومحور قيادة الفريق داخل الملعب وخارجه والعلاقة بين الجهاز الفني والإداري يقدمها المدرب علي العنزور، كما تتناول طرق اللعب في الدفاع المتقدم وخطط الهجوم في حال النقص (6 ضد 5) يقدمها المدرب عادل السباع، فيما يتناول الدكتور نبيل طه
محوري التدريب الذهني واكتساب وتدريب المهارات الأساسية للاعبين الصغار.
وأوضح خليل أن آخر موعد للتسجيل سيكون في السابع من الشهر الحالي، على الإيميل التالي: trainingcenter . bhf@gmail . com .
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