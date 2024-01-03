Thursday, 04 January 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين والكويت يقدم رعايته لكأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

1/3/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ (‬ BBK ‭) ‬رعايته‭ ‬الذهبية‭ ‬لمسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬والبطولات‭ ‬المختلفة‭ ‬خصوصًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتزامًا‭ ‬بتعهداته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للمسابقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هاتين‭ ‬المنافستين‭ ‬اللتين‭ ‬يترقبهما‭ ‬الجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتسخير‭ ‬الدعم‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وتسخيره‭ ‬للإمكانات‭ ‬كافة‭ ‬للنهوض‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬بدعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬وللشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والبنك‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمسابقتين‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نجاحهما،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والدوري‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬للرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬يعد‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجتمعية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬وتنميته‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬لخدمة‭ ‬منظومة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

MENAFN03012024000055011008ID1107682596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث