بنك البحرين والكويت يقدم رعايته لكأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قدم بنك البحرين والكويت ( BBK ) رعايته الذهبية لمسابقتي كأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تأتي في إطار حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم للمسابقات الرياضية والبطولات المختلفة خصوصًا على مستوى كرة القدم، والتزامًا بتعهداته في هذا السياق من أجل المساهمة في دعم قطاع الشباب والرياضة بالمملكة.
وثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رعاية بنك البحرين والكويت للمسابقتين، مؤكدًا أهمية الدعم الذي يقدمه البنك بصورة مستمرة لإنجاح هاتين المنافستين اللتين يترقبهما الجمهور الرياضي في المملكة، مشيرًا إلى أن الرعاية تعكس حرص بنك البحرين والكويت على تطبيق الشراكة المجتمعية وتسخير الدعم للرياضيين من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية، خصوصًا لما يملكه البنك من سجل حافل في دعم القطاع الرياضي والشبابي بالبحرين، وتسخيره للإمكانات كافة للنهوض بكرة القدم البحرينية.
وأشاد بدعم بنك البحرين والكويت لكأس جلالة الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بصورة خاصة وللشباب والرياضة بصورة عامة، مؤكدًا أن العمل المشترك بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والبنك سيسهم في توفير أسباب النجاح التنظيمي للمسابقتين.
بدوره أعرب د. عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، عن ترحيب البنك بدعم مسابقة كأس جلالة الملك المعظم ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم والإسهام في نجاحهما، مشيرًا إلى أن مسابقة أغلى الكؤوس تحمل اسم الرياضي الأول في المملكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدوري يحمل اسم ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكدًا أن دعم البنك للرياضيين والفعاليات الرياضية يعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، مشيدًا بالجهود المخلصة التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مؤكدًا حرص البنك على دعم المجال الرياضي وتنميته في مملكتنا الغالية، وتعزيز سبل التعاون لخدمة منظومة الرياضة البحرينية.
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