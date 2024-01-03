بنك البحرين والكويت يقدم رعايته لكأس جلالة الملك المعظم ودوري ناصر بن حمد الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ (‬ BBK ‭) ‬رعايته‭ ‬الذهبية‭ ‬لمسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬والبطولات‭ ‬المختلفة‭ ‬خصوصًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتزامًا‭ ‬بتعهداته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للمسابقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هاتين‭ ‬المنافستين‭ ‬اللتين‭ ‬يترقبهما‭ ‬الجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتسخير‭ ‬الدعم‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وتسخيره‭ ‬للإمكانات‭ ‬كافة‭ ‬للنهوض‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬بدعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬وللشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والبنك‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمسابقتين‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نجاحهما،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والدوري‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬للرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬يعد‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجتمعية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬وتنميته‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬لخدمة‭ ‬منظومة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬