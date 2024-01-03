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بابكو للاستكشاف يواصل صحوته على حساب بابكو للتكرير

1/3/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬صحوته‭ ‬وعروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬لحساب‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬

اللقاء‭ ‬جاء‭ ‬ليؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬المتصاعد‭ ‬لفريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وبدايته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يؤكد‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬والتراجع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬إذ‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بعدما‭ ‬أضاع‭ ‬الفريقان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستغل‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬صفرا‭ ‬لصفر‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اختلف‭ ‬كليا‭ ‬عن‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬اهتزت‭ ‬الشباك‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬هاشم‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬56‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬ضغط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التعادل‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬74‮»‬‭. ‬واستغل‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬اندفاع‭ ‬الخصم‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بواسطة‭ ‬المتألق‭ ‬إبراهيم‭ ‬هاشم‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬81‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬83‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬رصاصة‭ ‬الرحمة‭ ‬وينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬وعاونه‭ ‬سيف‭ ‬العليوي‭ ‬وعلي‭ ‬محمد،‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬حسين‭ ‬جاسم‭.‬

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