بابكو للاستكشاف يواصل صحوته على حساب بابكو للتكرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
واصل بابكو للاستكشاف والإنتاج صحوته وعروضه القوية في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز على فريق بابكو للتكرير بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول لحساب الأسبوع السابع. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
اللقاء جاء ليؤكد المستوى المتصاعد لفريق بابكو للاستكشاف والإنتاج الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط وبدايته القوية في القسم الثاني بعد الفوز الثاني على التوالي، في الجانب الآخر يؤكد هبوط مستوى فريق بابكو للتكرير والتراجع على مستوى النتائج إذ هذه الخسارة الثالثة على التوالي في المسابقة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع.
الشوط الأول ذهب إلى التعادل السلبي بعدما أضاع الفريقان عددا من الفرص التي لم تستغل وخصوصاً من طرف بابكو للتكرير لينتهي الشوط صفرا لصفر.
الشوط الثاني اختلف كليا عن الشوط الأول بعدما اهتزت الشباك أربع مرات انطلاقا من ركلة الجزاء التي نفذها بنجاح اللاعب إبراهيم هاشم عند الدقيقة «56» ليكون بابكو للاستكشاف متقدما بهدف دون رد. وتبادل الفريقان الهجمات مع ضغط أكثر من فريق بابكو للتكرير في سبيل التعادل والذي جاء بواسطة اللاعب محمد علي عند الدقيقة «74». واستغل بابكو للاستكشاف اندفاع الخصم ليسجل الهدف الثاني بواسطة المتألق إبراهيم هاشم عند الدقيقة «81» ثم الهدف الثالث من هجمة مرتدة عن طريق أحمد محمد في الدقيقة «83» ليكون بمثابة رصاصة الرحمة وينتهي اللقاء بفوز بابكو للاستكشاف والإنتاج بثلاثة أهداف لهدف.
أدار اللقاء الحكم عيسى عبدالله وعاونه سيف العليوي وعلي محمد، ومراقب المباراة الحكم الرابع حسين جاسم.
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