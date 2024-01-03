التضامن والشباب ينتصران بكأس ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‮ ‬ الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

نجح‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬30/31‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬التضامن‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬18‭ ‬نقطة‭) ‬والاتفاق‭ ‬منيّ‭ ‬بالخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬14‭ ‬نقاط‭)‬‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬فاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬توبلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬22/28‭) ‬ليحقق‭ ‬الشباب‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬ويرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬وتوبلي‭ ‬خسر‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬‭.‬