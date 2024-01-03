التضامن والشباب ينتصران بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
نجح فريق التضامن من اجتياز نظيره الاتفاق بنتيجة (30/31) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ضمن الجولة العاشرة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق التضامن فوزه الرابع ورفع رصيده إلى (18 نقطة) والاتفاق منيّ بالخسارة السادسة وصار رصيده (14 نقاط).
وفي مباراة أخرى، فاز الشباب على توبلي بنتيجة (22/28) ليحقق الشباب انتصاره الخامس ويرفع رصيده الى (20 نقطة) وتوبلي خسر للمرة الثالثة وصار رصيده (17 نقطة).
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